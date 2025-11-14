В этот день мы полностью посвятим себя знакомству с Флоренцией — городом-музеем под открытым небом, где зародилась эпоха Возрождения. Прогуливаясь по его улицам, вы окажетесь в пространстве, где когда-то творили Микеланджело, Леонардо да Винчи и Данте. Каждый уголок города хранит память о великих умах и художниках.

Главным событием дня станет посещение Галереи Уффици* — одного из самых значимых художественных музеев мира. Здесь вы увидите бессмертные произведения Боттичелли, включая «Рождение Венеры» и «Весну», а также работы других великих мастеров. Экспозиция откроет перед вами эстетические и философские идеи, изменившие ход европейской культуры.

*Билеты в Уффици надо покупать заранее онлайн. В первое воскресенье месяца вход свободный, поэтому лучше не планировать визит.