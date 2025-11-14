Мои заказы

Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни

Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Вы отправитесь в путешествие по Тоскане, где оживает история и раскрываются вкусы региона. Тур начнётся во Флоренции — величественном городе, в котором родилось Возрождение.

Вы пройдёте по улицам, по которым ходили
Микеланджело и Данте, и увидите шедевры в Галерее Уффици — от «Рождения Венеры» до работ Леонардо и Рафаэля. На следующий день окажетесь перед архитектурными чудесами Пизы, включая знаменитую падающую башню.

После этого посетите винодельню среди тосканских холмов, узнаете тонкости ремесла и продегустируете «Кьянти».

Описание тура

Организационные детали

Нужна шенгенская виза.
Билеты в Уффици надо покупать заранее онлайн, записываться на визит на винодельню заранее.

Программа тура по дням

1 день

Флоренция: Галерея Уффици

В этот день мы полностью посвятим себя знакомству с Флоренцией — городом-музеем под открытым небом, где зародилась эпоха Возрождения. Прогуливаясь по его улицам, вы окажетесь в пространстве, где когда-то творили Микеланджело, Леонардо да Винчи и Данте. Каждый уголок города хранит память о великих умах и художниках.

Главным событием дня станет посещение Галереи Уффици* — одного из самых значимых художественных музеев мира. Здесь вы увидите бессмертные произведения Боттичелли, включая «Рождение Венеры» и «Весну», а также работы других великих мастеров. Экспозиция откроет перед вами эстетические и философские идеи, изменившие ход европейской культуры.

*Билеты в Уффици надо покупать заранее онлайн. В первое воскресенье месяца вход свободный, поэтому лучше не планировать визит.

2 день

Пиза и винодельня

Сегодняшний день начнётся с поездки в Пизу — город, известный на весь мир благодаря своему уникальному архитектурному ансамблю. Мы окажемся на Площади Чудес, где расположены кафедральный собор, баптистерий, кладбище Кампо-Санто и, конечно, знаменитая Пизанская башня. Этот ансамбль признан одним из величайших шедевров средневековой архитектуры.

По дороге обратно мы сделаем остановку на частной винодельне, скрытой среди холмов и виноградников. Здесь вы познакомитесь с традициями тосканского виноделия, узнаете о тонкостях сбора урожая и секретах производства местных вин. Завершится визит дегустацией — вы попробуете несколько сортов «Кьянти», почувствуете их аромат, глубину вкуса и узнаете, почему именно эти вина стали символом региона.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты во Флоренцию и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Виза
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана
Светлана — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления до
читать дальше

отторжения, от любви до ненависти. Говорят: «Читайте классиков». И это как раз мой случай. Только прочитав Данте и Бокаччо, я поняла всё величие и святость мест, где мне посчастливилось жить. Сейчас я чувствую себя частью этого рая на земле. Здесь каждый камень пропитан историей. На моих экскурсиях вы услышите интересные факты, которые не найдёте ни в одном русском источнике. Я прекрасно понимаю, что для вас будет интересно и что не очень. Никаких банальностей и штампов. Мои экскурсии лёгкие и нескучные.

