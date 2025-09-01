Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)
Узнать главное о Возрождении, изучить шедевры зодчества и работы гениев, пройти по следам Медичи
Начало: Ваш отель во Флоренции, время по договорённости
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
€1200 за всё до 5 чел.
Dolce vita по-флорентийски: гастрономия, искусство, святыни
Насладиться итальянской кухней, посетить древнейшую церковь Флоренции и заглянуть в Галерею Уффици
Начало: Пьяцца-делла-Синьория (у кафе Rivoire), 10:00
29 июл в 10:00
19 авг в 10:00
€980 за человека
Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо
Начало: Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
€74 за билет
5-дневный пропуск в галерею Уффици, дворец Питти и парк Боболи
Начало: Piazzale degli Uffizi, 50122 Firenze FI, Italy
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
€59.40 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Пешеходные»
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