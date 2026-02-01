Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
€700 за всё до 5 чел.
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время - по...
5 фев в 08:00
9 фев в 08:00
€500 за всё до 30 чел.
-
10%
Индивидуальное знакомство с Флоренцией, искусством и вкусами Тосканы
Поискать трюфель, попробовать кьянти на винодельнях и увидеть шедевры архитектуры и живописи
Начало: Флоренция, 9:30
5 фев в 08:00
6 фев в 08:00
€729
€810 за всё до 2 чел.
