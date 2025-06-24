Флоренция эпохи Ренессанса с искусствоведом (индивидуально)
Узнать главное о Возрождении, изучить шедевры зодчества и работы гениев, пройти по следам Медичи
Начало: Ваш отель во Флоренции, время по договорённости
«Вторую половину сегодняшней экскурсии отдадим легендарной семье Медичи — меценатов, которых во Флоренции считают крёстными отцами эпохи Возрождения»
24 июн в 10:00
25 июн в 10:00
€1200 за всё до 5 чел.
3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
Начало: Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорён...
«Мы пройдём к площади Синьории, где возвышается Палаццо Веккьо — бывшая резиденция Медичи»
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
€800 за всё до 5 чел.
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время по д...
«Мы начнём во Флоренции: перенесёмся в эпоху Возрождения, рассматривая изящные соборы, скульптуры, мосты, поговорим об интригах и заговорах Медичи и гении с крутым нравом Микеланджело»
12 июл в 10:00
26 июл в 10:00
€500 за всё до 30 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Медичи»
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