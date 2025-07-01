Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
1 июл в 10:00
15 июл в 10:00
€700 за всё до 5 чел.
3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
Начало: Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорён...
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
€800 за всё до 5 чел.
Мини-тур по Тоскане только для вас: аббатства, замок, сыроварня и атмосфера старины
Побывать на месте съёмок «Ностальгии», полюбоваться фресками и насладиться видами виноградников
Начало: Флоренция, 9:00 (точное место - по договорённости)
5 июл в 09:00
26 июл в 09:00
€1600 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На машине»
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