Еще несколько необычных экскурсий в Гарде

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Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)

Спутник И.
Спутник И. – Гид из Гарды
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €214 за человека

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Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Эту экскурсию ⛳ для любителей вина. Для людей, которые хотели бы посетить сами виноградники, познакомиться с производителями вина и из первых рук узнать о процессе его производства и маленьких секретах этого бизнеса.
В план экскурсии 🧭 входит посещение двух различных cantine с соответствующим рассказом о производстве вина и последующими дегустациями вин и типичных лакомств этого региона, посещение виноградников, и при желании и обед в красивейшем месте, откуда открывается очаровательная панорама — вид с высоты на холмы, на которых растут виноргадники и не только…
Что входит
  • услуги гида
  • посещение кантин
  • посещение виноградников
Что не входит
  • обед
  • напитки
  • транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)
Винный тур (возможно заказать Ваших любимых производителей вина)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник И.
Спутник И.
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