Еще несколько необычных экскурсий в Гарде

Эту экскурсию ⛳ для любителей вина. Для людей, которые хотели бы посетить сами виноградники, познакомиться с производителями вина и из первых рук узнать о процессе его производства и маленьких секретах этого бизнеса.
В план экскурсии 🧭 входит посещение двух различных cantine с соответствующим рассказом о производстве вина и последующими дегустациями вин и типичных лакомств этого региона, посещение виноградников, и при желании и обед в красивейшем месте, откуда открывается очаровательная панорама — вид с высоты на холмы, на которых растут виноргадники и не только…
Что входит
услуги гида
посещение кантин
посещение виноградников
Что не входит
обед
напитки
транспорт
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.