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Морская прогулка «Портофино и два залива»

Мирослава Р.
Мирослава Р. – Гид из Генуя
Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставит у вас невероятные впечатления всего за один день.

Мы посетим три прекрасных городка — Камольи, Сан-Фрутуозо и Санта-Маргарита, а также скрытое в бухте аббатство Портофино.
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Морская прогулка «Портофино и два залива»
Морская прогулка «Портофино и два залива»

Что вы увидите

  • Камольи
  • Сан-Фрутуозо
  • Портофино
  • Санта-Маргарита
Живописное морское путешествие на кораблике по двум заливам с посещением Камольи, Портофино, Сан-Фрутуозо и Санта-Маргариты.

Вас ждет:

  • Переплетение древней и сложной истории
  • Великолепные церкви в стиле барокко
  • Аутентичные итальянские борго
  • Цветные домики
  • Всемирно известные курорты
  • Крепости и скрытые уголки.
  • Мы дойдем до маяка, разделяющего два залива, увидим самые фешенебельные курорты Италии и конечно невероятные виды с воды, изнутри и сверху.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт гида
Что не входит
  • Транспортные расходы туристов
  • Абонемент на кораблик на весь маршрут (€20)
  • Расходы на обед
Начало
🚩 Санта-Маргарита
Место завершения
🏁 Камольи, Генуя
Морская прогулка «Портофино и два залива»
Морская прогулка «Портофино и два залива»
Морская прогулка «Портофино и два залива»
Морская прогулка «Портофино и два залива»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мирослава Р.
Мирослава Р.
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