Что вы увидите
- Камольи
- Сан-Фрутуозо
- Портофино
- Санта-Маргарита
Живописное морское путешествие на кораблике по двум заливам с посещением Камольи, Портофино, Сан-Фрутуозо и Санта-Маргариты.
Вас ждет:
- Переплетение древней и сложной истории
- Великолепные церкви в стиле барокко
- Аутентичные итальянские борго
- Цветные домики
- Всемирно известные курорты
- Крепости и скрытые уголки.
- Мы дойдем до маяка, разделяющего два залива, увидим самые фешенебельные курорты Италии и конечно невероятные виды с воды, изнутри и сверху.
Что входит
- Услуги гида
- Транспорт гида
Что не входит
- Транспортные расходы туристов
- Абонемент на кораблик на весь маршрут (€20)
- Расходы на обед
Место завершения
🏁 Камольи, Генуя
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мирослава Р.
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