Мирослава Р. – Гид из Генуя

Эта яркая морская экскурсия-эмоция оставит у вас невероятные впечатления всего за один день.



Мы посетим три прекрасных городка — Камольи, Сан-Фрутуозо и Санта-Маргарита, а также скрытое в бухте аббатство Портофино.