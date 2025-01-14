4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Города на побережье Райского залива - воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря.
Во время пешеходной экскурсии по престижному Портофино, просторной Санта-Маргерите и обаятельному Камольи читать дальшеуменьшить
вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких поселков, получивших мировую известность, посетите старинные крепости и аббатства и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.
Узнаете о превращении Санта-Маргериты из рыбацкой деревушки в престижный курорт, осмотрите старинную виллу Дураццо и ботанический сад. В Портофино услышите рассказы о знаменитостях и роскошных виллах.
В Камольи увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с разноцветными лодками, прогуляетесь по великолепной набережной и посетите замок Дракона и церковь Вознесения Богородицы
Лучшее время для водной прогулки в Генуе - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море тёплое, а вероятность штормов минимальна. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее стабильной. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но при хороших условиях можно насладиться красотами Лигурийского побережья и в другие месяцы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вилла Дураццо
Аббатство Сан-Фруттуозо
Статуя Христа из Бездны
Замок-крепость в Камольи
Замок Дракона
Церковь Вознесения Богородицы
Описание экскурсии
Из Санта-Маргериты в Портофино
Знакомство с красотами Лигурийского побережья начнётся с Санта-Маргериты. На туристическом катере мы отправимся вдоль Лигурийского побережья. С воды открываются фантастические виды, которые невозможно увидеть с суши. Вы увидите роскошные виллы знаменитостей и шикарные отели. Я расскажу, кто из известных личностей в них проживал и какие легенды связаны с их пребыванием.
Прибыв в Портофино, мы прогуляемся по его уютным улочкам. Вы узнаете, как этот маленький рыбацкий посёлок превратился в элитный курорт мирового класса. Посетим церковь Святого Георгия, старинный замок Браун и смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на морскую гавань. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий.
Бухта Сан-Фруттуозо
После посещения Портофино мы отправимся на катере в бухту Сан-Фруттуозо, известную своим древним аббатством и красивейшим пляжем с голубым флагом. Здесь вы сможете отдохнуть, поплавать в море, пообедать в одном из местных ресторанчиков и попробовать блюда лигурийской кухни.
После обеда и отдыха мы вернёмся на катере в Санта-Маргариту
Организационные детали
Экскурсия начинается в Санта-Маргарите
Для поездок в Портофино, Сан-Фруттуозо мы будем использовать туристический катер (от 25 евро на день), а в плохую погоду поезда или такси
Бухту Сан-Фруттуозо можно посетить только по морю, поэтому в случае шторма программа сокращается
В летний сезон я могу организовать морскую прогулку на частной лодке. Это самый комфортный способ передвижения, позволяющий делать остановки в бухтах и нырять с маской. Вы не будете привязаны к расписанию катеров и поездов и избежите долгих ожиданий на солнце. Также вы сможете увидеть знаменитую статую Иисуса Христа под водой в бухте Сан-Фруттуозо. Для этого на борту есть все необходимое: очки для плавания, маски с трубками, полотенца. Стоимость аренды уточняйте в переписке
В стоимость тура не включены транспортные расходы, еда, билеты в замки, музеи и т. д.
Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а летом позаботиться о головном уборе и бутылочке воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санта-Маргарита
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 453 туристов
Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет. На своих экскурсиях я знакомлю не только читать дальшеуменьшить
с историей, но и с местной культурой, обычаями и традиционной кухней и стараюсь преподносить информацию с юмором, без перечисления сухих фактов. Вы можете не запомнить все даты, но эмоции останутся навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Каримова
Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.) Мы посетили невероятно красивые места, получили много полезной, интересной информации. Прокатились и на автобусе и на поезде, все легко и комфортно. Ирина потрясающе приятная девушка, читать дальшеуменьшить
отвечала на все вопросы, делилась ценными советами, все очень по-доброму как будто мы уже давно знакомы! Благодаря ее легкости и знаниям экскурсия прошла очень здорово! Однозначно рекомендуем эту экскурсию и этого гида! 🥰
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Никита
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
+1
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А
Анна
Большое спасибо Ирине за потрясающую экскурсию по Сан-Маргерите, Портофино и Камольи! Мы были в полном восторге от прекрасных видов. Ирина - настоящий профессионал, который с любовью относится к своему делу. Экскурсия была насыщенной, познавательной и очень комфортной. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть всю красоту Лигурийского побережья! 🤗
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С
Светлана
Экскурсия очень понравилась. Красоту этих мест должен увидеть каждый. Для меня это третье посещение Портофино и Санта Маргариты Лигуре, а вот в Сан Фруттозо я была впервые. Очень впечатляет монастырь читать дальшеуменьшить
и дикая природа вокруг. Мой сын был в восторге от увиденного и услышанного от гида Ирины. Обязательно нужно слушать рассказ и пояснения гида, так остаётся в памяти больше интересных деталей. Маршрут составлен идеально. Мы только жалеем, что не смогли заказать эту экскурсию в полном объеме (10 часов) так как нам пришлось ехать из Франции. Поэтому мой совет будущим экскурсантам - постарайтесь найти время на такую поездку, это впечатление на всю жизнь! Спасибо гиду Ирине за интересную экскурсии проявленное к нам внимание. Мы это очень оценили. Светлана и Иван Ус
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Ж
Жанна
Прекрасная экскурсия, все было великолепно! Неспешная прогулка по жемчужинам Лигурийского побережья с очень приятным и эрудированным гидом Ириной, оставила неизгладимое впечатление в наших сердцах! Пунктуальность и структурированность экскурсии с вкусными вкраплениями добавило положительных эмоций! Ирина хороший рассказчик и очень интересный человек. Рекомендую!
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t
tamaz
zdrastvuite druziy, chto skazat, slov net. nadeites zakritimi glazami. Irina ostavila ochen xoroshay pechatleniy. ana staralas pokazat iraskazat mnogoe. snei bilo ochen ceselo i priytno. sposibo i sposibo
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