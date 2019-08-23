4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Колоритные курорты Лигурии: Санта-Маргерита, Портофино и Камольи

Ирина
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Ирина – ваш гид
Города на побережье Райского залива — воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря.

Во время пешеходной экскурсии по престижному Портофино, просторной Санта-Маргерите и обаятельному Камольи вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких поселков, получивших мировую известность, посетите старинные крепости и аббатства и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.
375 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча станция Santa Margherita или по договоренности
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры

Что вас ожидает

Из Санта-Маргериты в Портофино
Знакомство с красотами Лигурийского побережья начнется с прогулки по курорту Санта-Маргерита. Вы узнаете о том, как из рыбацкой деревушки она превратилась в престижный курорт, осмотрите старинную виллу Дураццо, находящуюся на возвышенности в самом центре, и окружающий ее ботанический сад. Пройдетесь вдоль набережной, с которой видно все восточное побережье Лигурии, а оттуда направитесь к главной цели — Портофино, месту, куда ежегодно съезжается вся мировая богема. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий и, конечно, рассказы о знаменитостях, роскошных виллах, съемках фильмов и самых ярких фактах, которыми славится курорт.

Тайны аббатства Сан-Фруттуозо
Построенное в красивой бухте бенедиктинское аббатство окружено мифами и запутанными историями. На экскурсии вы посетите территорию монастыря, познакомитесь с версиями его происхождения, узнаете интересные факты о семействе Дория, связанном с обителью, и откроете значимость этого места. Затем вы сможете искупаться в удивительно чистой лазурной воде, а также осмотреть уникальную статую Христа из Бездны, установленную на глубине 16 метров при входе в бухту.

История, пейзажи и гастрономия Камольи
На кораблике вы доберетесь до бывшего рыбацкого поселения Камольи, где увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с оригинальными разноцветными лодками. Название этого городка означает «дом жен» или «ласточкины гнезда» — по пути я расскажу, откуда такие интересные названия! Вы прогуляетесь по великолепной набережной, нависающей прямо над морем, с которой вам откроются очередные фантастические пейзажи Лигурийского побережья. Это место, называемое «жемчужиной Райского залива», сохранило свою самобытность. Я расскажу об удивительной истории Камольи, о небесных покровителях и весёлых праздниках городка. Вы также посетите замок Дракона и красивую церковь Вознесения Богородицы, а в маленьких сувенирных лавочках сможете найти себе по душе милую безделушку на память. Кроме того, во время экскурсии я покажу отличные заведения, где вы отведаете местные блюда и вкуснейшие сладости.

Организационные детали

  • До Портофино только два пути, по суше и по морю. Удобнее всего добраться на поезде из Генуи до Санта-Маргариты.
  • Экскурсия преимущественно пешеходная, для перемещения между некоторыми объектами будем пользоваться общественным транспортом.
  • В стоимость тура не включены транспортные расходы, расходы на еду, билеты в замки, музеи и тд.
  • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, вам придётся много передвигаться, а летом стоит позаботиться о головном уборе и бутылочке воды.
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры
Открыть красоту и обаяние Итальянской Ривьеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура станция Santa Margherita или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я лингвист-переводчик. Говорю на трех языках: английском, испанском и итальянском. В 2013 году я круто изменила свою жизнь, из Москвы переехала в Геную и сразу же в нее влюбилась. Хорошо изучив этот город, я начала проводить свои авторские экскурсии. Генуя — не самое популярное направление среди туристов и неоднозначных отзывов о ней немало. Моя миссия — разрушить все стереотипы и влюбить как можно больше людей в этот, пожалуй, самый недооцененный город Италии. Мне есть чем вас удивить. Приезжайте и убедитесь в этом сами! Я расскажу, чем живет Генуя и покажу стоящие уголки этого города. Посоветую нужные места, а также познакомлю вас с Итальянской Ривьерой и ее самыми красивыми городками — Камольи, Портофино и Чинкве Терре. До встречи в солнечной Лигурии!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 августа 2019
Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!
5 июля 2019
Ирина прекрасно рассказала и показала, много посмотрели, узнали, очаровались! Большое спасибо!
23 мая 2019
zdrastvuite druziy, chto skazat , slov net. nadeites zakritimi glazami . Irina ostavila ochen xoroshay pechatleniy. ana staralas pokazat iraskazat mnogoe. snei bilo ochen ceselo i priytno. sposibo i sposibo
28 июля 2018
Экскурсия очень понравилась. Красоту этих мест должен увидеть каждый. Для меня это третье посещение Портофино и Санта Маргариты Лигуре, а вот в Сан Фруттозо я была впервые. Очень впечатляет монастырь и дикая природа вокруг. Мой сын был в восторге от увиденного и услышанного от гида Ирины. Обязательно нужно слушать рассказ и пояснения гида, так остаётся в памяти больше интересных деталей. Маршрут составлен идеально. Мы только жалеем, что не смогли заказать эту экскурсию в полном объеме (10 часов) так как нам пришлось ехать из Франции. Поэтому мой совет будущим экскурсантам - постарайтесь найти время на такую поездку, это впечатление на всю жизнь! Спасибо гиду Ирине за интересную экскурсии проявленное к нам внимание. Мы это очень оценили. Светлана и Иван Ус

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