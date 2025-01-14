4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для водной прогулки в Генуе - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море тёплое, а вероятность штормов минимальна. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее стабильной. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но при хороших условиях можно насладиться красотами Лигурийского побережья и в другие месяцы.

Города на побережье Райского залива - воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря.Во время пешеходной экскурсии по престижному Портофино, просторной Санта-Маргерите и обаятельному Камольи

вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких поселков, получивших мировую известность, посетите старинные крепости и аббатства и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо. Узнаете о превращении Санта-Маргериты из рыбацкой деревушки в престижный курорт, осмотрите старинную виллу Дураццо и ботанический сад. В Портофино услышите рассказы о знаменитостях и роскошных виллах. В Камольи увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с разноцветными лодками, прогуляетесь по великолепной набережной и посетите замок Дракона и церковь Вознесения Богородицы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Санта-Маргериты в Портофино

Знакомство с красотами Лигурийского побережья начнётся с Санта-Маргериты. На туристическом катере мы отправимся вдоль Лигурийского побережья. С воды открываются фантастические виды, которые невозможно увидеть с суши. Вы увидите роскошные виллы знаменитостей и шикарные отели. Я расскажу, кто из известных личностей в них проживал и какие легенды связаны с их пребыванием.

Прибыв в Портофино, мы прогуляемся по его уютным улочкам. Вы узнаете, как этот маленький рыбацкий посёлок превратился в элитный курорт мирового класса. Посетим церковь Святого Георгия, старинный замок Браун и смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на морскую гавань. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий.

Бухта Сан-Фруттуозо

После посещения Портофино мы отправимся на катере в бухту Сан-Фруттуозо, известную своим древним аббатством и красивейшим пляжем с голубым флагом. Здесь вы сможете отдохнуть, поплавать в море, пообедать в одном из местных ресторанчиков и попробовать блюда лигурийской кухни.

После обеда и отдыха мы вернёмся на катере в Санта-Маргариту

Организационные детали