4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо

Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Города на побережье Райского залива - воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря.

Во время пешеходной экскурсии по престижному Портофино, просторной Санта-Маргерите и обаятельному Камольи
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вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких поселков, получивших мировую известность, посетите старинные крепости и аббатства и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.

Узнаете о превращении Санта-Маргериты из рыбацкой деревушки в престижный курорт, осмотрите старинную виллу Дураццо и ботанический сад. В Портофино услышите рассказы о знаменитостях и роскошных виллах.

В Камольи увидите старинный замок-крепость и крошечный порт с разноцветными лодками, прогуляетесь по великолепной набережной и посетите замок Дракона и церковь Вознесения Богородицы

5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные виды Лигурийского побережья
  • 🏰 Посещение старинных крепостей и аббатств
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🍝 Наслаждение местной гастрономией
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия по курортным городам
  • 🚤 Прогулка на кораблике до Камольи

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
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Лучшее время для водной прогулки в Генуе - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, море тёплое, а вероятность штормов минимальна. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее стабильной. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но при хороших условиях можно насладиться красотами Лигурийского побережья и в другие месяцы.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо
Из Санта-Маргериты в Портофино и Сан-Фруттуозо

Что можно увидеть

  • Вилла Дураццо
  • Аббатство Сан-Фруттуозо
  • Статуя Христа из Бездны
  • Замок-крепость в Камольи
  • Замок Дракона
  • Церковь Вознесения Богородицы

Описание экскурсии

Из Санта-Маргериты в Портофино

Знакомство с красотами Лигурийского побережья начнётся с Санта-Маргериты. На туристическом катере мы отправимся вдоль Лигурийского побережья. С воды открываются фантастические виды, которые невозможно увидеть с суши. Вы увидите роскошные виллы знаменитостей и шикарные отели. Я расскажу, кто из известных личностей в них проживал и какие легенды связаны с их пребыванием.

Прибыв в Портофино, мы прогуляемся по его уютным улочкам. Вы узнаете, как этот маленький рыбацкий посёлок превратился в элитный курорт мирового класса. Посетим церковь Святого Георгия, старинный замок Браун и смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на морскую гавань. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий.

Бухта Сан-Фруттуозо

После посещения Портофино мы отправимся на катере в бухту Сан-Фруттуозо, известную своим древним аббатством и красивейшим пляжем с голубым флагом. Здесь вы сможете отдохнуть, поплавать в море, пообедать в одном из местных ресторанчиков и попробовать блюда лигурийской кухни.

После обеда и отдыха мы вернёмся на катере в Санта-Маргариту

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Санта-Маргарите
  • Для поездок в Портофино, Сан-Фруттуозо мы будем использовать туристический катер (от 25 евро на день), а в плохую погоду поезда или такси
  • Бухту Сан-Фруттуозо можно посетить только по морю, поэтому в случае шторма программа сокращается
  • В летний сезон я могу организовать морскую прогулку на частной лодке. Это самый комфортный способ передвижения, позволяющий делать остановки в бухтах и нырять с маской. Вы не будете привязаны к расписанию катеров и поездов и избежите долгих ожиданий на солнце. Также вы сможете увидеть знаменитую статую Иисуса Христа под водой в бухте Сан-Фруттуозо. Для этого на борту есть все необходимое: очки для плавания, маски с трубками, полотенца. Стоимость аренды уточняйте в переписке
  • В стоимость тура не включены транспортные расходы, еда, билеты в замки, музеи и т. д.
  • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а летом позаботиться о головном уборе и бутылочке воды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Санта-Маргарита
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 453 туристов
Я живу в Генуе с 2015 года. Мои знания подтверждены лицензией гида. Я за лёгкий и непринуждённый формат экскурсий, поэтому скучно не будет. На своих экскурсиях я знакомлю не только
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с историей, но и с местной культурой, обычаями и традиционной кухней и стараюсь преподносить информацию с юмором, без перечисления сухих фактов. Вы можете не запомнить все даты, но эмоции останутся навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Каримова
Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)
Мы посетили невероятно красивые места, получили много полезной, интересной информации. Прокатились и на автобусе и на поезде, все легко и комфортно.
Ирина потрясающе приятная девушка,
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отвечала на все вопросы, делилась ценными советами, все очень по-доброму как будто мы уже давно знакомы! Благодаря ее легкости и знаниям экскурсия прошла очень здорово!
Однозначно рекомендуем эту экскурсию и этого гида! 🥰

Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)
Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)
Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)
Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)
Хотели бы поделится своими впечатлениями от экскурсии.)
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Никита
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!+1
Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
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А
Большое спасибо Ирине за потрясающую экскурсию по Сан-Маргерите, Портофино и Камольи! Мы были в полном восторге от прекрасных видов. Ирина - настоящий профессионал, который с любовью относится к своему делу. Экскурсия была насыщенной, познавательной и очень комфортной. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть всю красоту Лигурийского побережья! 🤗
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С
Экскурсия очень понравилась. Красоту этих мест должен увидеть каждый. Для меня это третье посещение Портофино и Санта Маргариты Лигуре, а вот в Сан Фруттозо я была впервые. Очень впечатляет монастырь
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и дикая природа вокруг. Мой сын был в восторге от увиденного и услышанного от гида Ирины. Обязательно нужно слушать рассказ и пояснения гида, так остаётся в памяти больше интересных деталей. Маршрут составлен идеально. Мы только жалеем, что не смогли заказать эту экскурсию в полном объеме (10 часов) так как нам пришлось ехать из Франции. Поэтому мой совет будущим экскурсантам - постарайтесь найти время на такую поездку, это впечатление на всю жизнь! Спасибо гиду Ирине за интересную экскурсии проявленное к нам внимание. Мы это очень оценили. Светлана и Иван Ус

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Ж
Прекрасная экскурсия, все было великолепно! Неспешная прогулка по жемчужинам Лигурийского побережья с очень приятным и эрудированным гидом Ириной, оставила неизгладимое впечатление в наших сердцах! Пунктуальность и структурированность экскурсии с вкусными вкраплениями добавило положительных эмоций! Ирина хороший рассказчик и очень интересный человек. Рекомендую!
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t
zdrastvuite druziy, chto skazat, slov net. nadeites zakritimi glazami. Irina ostavila ochen xoroshay pechatleniy. ana staralas pokazat iraskazat mnogoe. snei bilo ochen ceselo i priytno. sposibo i sposibo
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