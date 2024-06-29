8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чинкве-Терре и Портовенере: уникальное путешествие по великолепным деревням Италии
Погрузитесь в атмосферу пяти живописных деревень Чинкве-Терре и исторического Портовенере в компании личного гида
Начало: Monterosso или La Spezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Портофино: три жемчужины Лигурии
Погрузитесь в атмосферу Лигурийского побережья, посетив Портофино, Санта-Маргериту и Камольи. Узнайте историю и насладитесь видами
Начало: Santa Margherita или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€410 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Генуи в очаровательный Сестри-Леванте: трекинг и история
Готовы к незабываемому путешествию? Сестри-Леванте ждет вас с его узкими улочками, яркими фасадами и великолепными пейзажами
Начало: На вокзале Brignole
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита29 июня 2024Вы просто обязаны это сделать. Поехать и посмотреть на красоту, которую трудно передать словами. Очень живописная и красивая экскурсия!
- ЕЕлена10 сентября 2023Ирина не только отличный рассказчик, с любовью к местам, с которыми познакомила нас, но и очень приятный кампаньон Путешествовали на лодке
- ААлла22 июля 2023Спасибо большое за проведенный день!! Было очень комфортно! Много интересного узнали и конечно же никогда сами не смогли бы пройти по всем прекрасным улочкам!!! Получили огромное удовольствие!!! Спасибо! Супер!!!
- ЕЕлена6 августа 2022Если бы не Ирина, которая посоветовала остановится в Монтероссо-аль-Маре и экскурсию Чинкве-Терре я бы сама и не додумалась)) Ирин, спасибо большое
- ММарина23 августа 2019Интересно было открыть красивейшие места с приятным человеком!
- ГГалина5 июля 2019Ирина прекрасно рассказала и показала, много посмотрели, узнали, очаровались! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Генуя в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Генуя
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Генуя
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Генуя в августе 2024
Сейчас в Генуя в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Генуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 15 ⭐ отзывов, цены от €400. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь