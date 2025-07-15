5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Портофино из Генуи. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые впечатления
Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное. Экскурсия в Портофино из Генуи именно такая.
Вы начнете своё приключение, следуя вдоль живописного Лигурийского побережья, где каждый километр читать дальшеуменьшить
скрывает в себе частицу истории и красоты.
Дорога, построенная ещё римлянами, приведёт вас в Санта-Маргерита-Лигуре, где вы сможете насладиться панорамными видами залива Тигулио.
Но главная цель путешествия - Портофино, элитная бухта, которая стала символом роскоши и изысканности.
Здесь, среди ярких домиков и роскошных яхт, вы узнаете, как этот курорт привлекал знаменитостей со всего мира.
Прогуливаясь по узким улочкам, вы встретите бутики мировых брендов, уютные кафе и рестораны, предлагающие изысканные блюда местной кухни.
Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления, оставив в душе частичку итальянского шарма и легкости. Включены транспортные услуги по всему маршруту, с возможностью заказа минивэна для больших групп. Все фотографии к экскурсии - авторские, защищены авторским правом
Лучшие месяцы для экскурсии в Портофино - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми прелестями побережья, сделать великолепные фотографии и посетить элитные бутики и рестораны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Залив Тигулио
Санта-Маргерита-Лигуре
Портофино
Бутики
Рестораны
Описание экскурсии
Из Генуи мы поедем вдоль побережья по живописной дороге, построенной в древности римлянам, будем делать остановки для прогулки и фотографироваться в панорамном и аристократическом районе Генуи. Увидим с высоты птичьего полёта залив Тигулио и один из самых престижных туристических центров на всём побережье — городок Санта-Маргерита-Лигуре.
Наша цель — Портофино, самая известная и элитная бухта Европы. Это поселение было основано древними римлянами и изначально называлось «Дельфинья гавань». Но прославился курорт уже в начале XX века, когда здесь стали отдыхать известные политические, светские и религиозные деятели.
Портофино — синтез истории и модных тенденций, сочетание высокой культуры и гламура. Рядом с прекрасными архитиктурными сооружениями в тени портиков прячутся бутики престижных марок, сувенирные магазинчики, элитные рестораны. Это одно из самых дорогих и престижных мест мира! Здесь обзавелись собственными виллами такие знаменитости, как Сильвио Берлускони, Джорджио Армани, Доменико Дольче и Стефано Габбана, семьи Пирелли, Лоро Пьяни и многие другие!
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто любит природу и историю. Обязательно возьмите с собой фотоаппарат!
Организационные детали
В стоимость тура включены транспортные услуги по всему маршруту. Если вас больше 4 человек, я могу заказать минивэн за дополнительную плату (200 евро).
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Генуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Лицензированный гид-сопровождающий. Уже более 20 лет живу в Италии в Генуе, давно и безвозвратно влюблена в этот замечательный и очень интересный город! Любимая работа уже давно стала стилем жизни. После многолетней учёбы и кропотливого поиска интересного материала, предлагаю своим туристам только авторские экскурсии. Уверена, что наш удивительный город останется в ваших сердцах навсегда! До встречи!
С уважением, Светлана.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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–
3
1
2
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Ирина
Приехали в Геную и не могли, конечно, обойти стороной Портофино! Это было незабываемо) Светлана провела прекрасную экскурсию. Пока ехали на машине рассказала нам про Геную, интересные факты, исторические события. В Портофино читать дальшеуменьшить
прогулялись по городку, поднялись в крепость, насладились аперолем в местном ресторанчике! Всё было непринуждённо, красиво! Сделали много замечательных фотографий! Светлана знает прекрасные локации для фото, факты про звёзд, кто живёт в Портофино и многое другое! На последок купили сувениры и вернулись в Геную. Однозначно рекомендуем Светлану в качестве гида! Информативно, интересно!
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Марина
Портофино особо не имеет истории, поэтому назвать экскурсией сложно, это прекрасная прогулка со Светланой прошла на лайте, мы успели выпить кофе, попробовать вкуснейшую выпечку, и даже успели искупаться в Санта Маргерита. Светлана очень внимательная, благодарю за этот день на Лигурийском побережье
+2
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Татьяна
Добрый день! Хотела бы от души поблагодарить Светлану за наше великолепное путешествие по Портофино. Давно мечтала побывать в этом знаковом месте и вот случилось) Планировали экскурсию на катере, но в октябре читать дальшеуменьшить
они ходят по выходным, а у нас была только пятница. Вот так мы познакомились со Светланой и наша экскурсия на ее автомобиле оказалась просто потрясающей: дорога-серпантин с великолепными видами и городками на побережье, лазурное море, Портофино и интереснейший рассказ Светланы обо всем, что связано с этими местами. Мы провели чудесный, солнечный день и зарядились положительными эмоциями, которые до сих пор с нами. Рекомендую экскурсию со Светланой-прекрасным рассказчиком, очаровательной и внимательной девушкой!
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Екатерина
Мне все очень понравилось, Светлана прекрасный гид
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Ю
Юлия
Экскурсия в Портофино прошла замечательно. С одной лишь оговоркой- провела ее для нас не Светлана, а Олеся. Так получилось, что Светлана заболела, но чтобы не отменять нашу долгожданную экскурсию, она читать дальшеуменьшить
порекомендовала нам другого гида и сама оговорила с ней все детали. За что Светлане отдельное спасибо. Что касается экскурсии с Олесей, то мы остались очень довольны. В Генуе два вокзала, о чем Олеся нас заблаговременно предупредила и была с нами на связи, чтобы мы вышли на нужном вокзале. Она заранее оговорила с нами место встречи, подкрепила информацию фотографией, так что у нас не было шансов потеряться. Сама же экскурсия прошла в легкой атмосфере, Олеся приятный для общения человек, что немаловажно именно на данной экскурсии, которая предполагает не столько знакомство с историческими сведениями, сколько приятную прогулку по невероятно красивому городку. Дорога до Портофино достаточно извилиста, но Олеся адекватно, в спокойной манере водит машину, серпантины были нам не страшны. Резюмируя скажу так, можно смело обращаться за экскурсиями как к Светлане, проявившей себя очень ответственным человеком, так и к Олесе. Большое спасибо им обеим.
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М
Мария
Побывали на индивидуальной экскурсии в Портофино с гидом Светланой. Все прошло на высшем уровне. Даже с учетом большого количества людей (6 человек, в т. ч. ребенок шести лет), поездка прошла читать дальшеуменьшить
крайне организованно. Мы выезжали из Генуи и по живописной дороге вдоль побережья добрались до места назначения в течение часа (с учетом маленьких остановок на смотровых площадках для фото). Портофино произвел неизгладимое впечатление, город-картинка, а заинтересованный и емкий рассказ Светланы только усилил положительные эмоции. Вся поездка заняла примерно 4,5 часа. Крайне советую.