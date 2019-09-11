5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авторская поездка в одну из самых элитных бухт Европы

Светлана
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Светлана – ваш гид
Из Генуи по живописному Лигурийскому побережью вам предстоит отправиться в Портофино — крошечный, но роскошный курортный городок.

Вы проследите его исторический путь, пройдёте по ярким улочкам, встретите многочисленные бутики, дорогие рестораны и яркие домики.

Прогуляетесь по набережной, рассматривая яхты, и полюбуетесь видами с открыток.
365 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино

Что вас ожидает

Из Генуи мы поедем вдоль побережья по живописной дороге, построенной в древности римлянам, будем делать остановки для прогулки и фотографироваться в панорамном и аристократическом районе Генуи. Увидим с высоты птичьего полёта залив Тигулио и один из самых престижных туристических центров на всём побережье — городок Санта-Маргерита-Лигуре.

Наша цель — Портофино, самая известная и элитная бухта Европы. Это поселение было основано древними римлянами и изначально называлось «Дельфинья гавань». Но прославился курорт уже в начале XX века, когда здесь стали отдыхать известные политические, светские и религиозные деятели.

Портофино — синтез истории и модных тенденций, сочетание высокой культуры и гламура. Рядом с прекрасными архитиктурными сооружениями в тени портиков прячутся бутики престижных марок, сувенирные магазинчики, элитные рестораны. Это одно из самых дорогих и престижных мест мира! Здесь обзавелись собственными виллами такие знаменитости, как Сильвио Берлускони, Джорджио Армани, Доменико Дольче и Стефано Габбана, семьи Пирелли, Лоро Пьяни и многие другие!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит природу и историю. Обязательно возьмите с собой фотоаппарат!

Организационные детали

  • В стоимость тура включены транспортные услуги по всему маршруту. Если вас больше 4 человек, я могу заказать минивэн за дополнительную плату (200 евро).

Все фото к экскурсии авторские, из личного архива. Использование фотографий без письменного разрешения автора запрещено © 2014.

Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино
Экскурсия в Портофино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Лицензированный гид-сопровождающий. Уже более 20 лет живу в Италии в Генуе, давно и безвозвратно влюблена в этот замечательный и очень интересный город! Любимая работа уже давно стала стилем жизни. После многолетней учёбы и кропотливого поиска интересного материала, предлагаю своим туристам только авторские экскурсии. Уверена, что наш удивительный город останется в ваших сердцах навсегда! До встречи! С уважением, Светлана.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Валерий Сергеевич
11 сентября 2019
Отличная экскурсия в Портофино. Всем советую. Посмотрите обязательно старинный замок. С его смотровой площадки открывается незабываемый вид на Портофино. Приобщитесь к небольшому кусочку роскошной dolce vita.
Ivan
2 сентября 2019
Светлана провела прекрасную экскурсию. Портофино и окрестности - must see, особенно с таким опытным гидом!
8 июля 2019
Спасибо большое, Светлане. Экскурсия в Протофино 👍😊!!!!
17 октября 2018
Побывали на индивидуальной экскурсии в Портофино с гидом Светланой. Все прошло на высшем уровне. Даже с учетом большого количества людей (6 человек, в т.ч. ребенок шести лет), поездка прошла крайне организованно. Мы выезжали из Генуи и по живописной дороге вдоль побережья добрались до места назначения в течение часа (с учетом маленьких остановок на смотровых площадках для фото). Портофино произвел неизгладимое впечатление, город-картинка, а заинтересованный и емкий рассказ Светланы только усилил положительные эмоции. Вся поездка заняла примерно 4,5 часа. Крайне советую.
14 мая 2017
Большое спасибо Светлане за экскурсию!!! Мы ездили в Портофино ... Были ограничены во времени: прибывали в Геную на круизного лайнере и решили посмотреть ещё один городок...экскурсия была насыщенная, интересная и доступная по цене! Спасибо ещё раз!

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