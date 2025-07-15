5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии в Портофино - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми прелестями побережья, сделать великолепные фотографии и посетить элитные бутики и рестораны.

Представьте себе путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное. Экскурсия в Портофино из Генуи именно такая.Вы начнете своё приключение, следуя вдоль живописного Лигурийского побережья, где каждый километр

скрывает в себе частицу истории и красоты. Дорога, построенная ещё римлянами, приведёт вас в Санта-Маргерита-Лигуре, где вы сможете насладиться панорамными видами залива Тигулио. Но главная цель путешествия - Портофино, элитная бухта, которая стала символом роскоши и изысканности. Здесь, среди ярких домиков и роскошных яхт, вы узнаете, как этот курорт привлекал знаменитостей со всего мира. Прогуливаясь по узким улочкам, вы встретите бутики мировых брендов, уютные кафе и рестораны, предлагающие изысканные блюда местной кухни. Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления, оставив в душе частичку итальянского шарма и легкости. Включены транспортные услуги по всему маршруту, с возможностью заказа минивэна для больших групп. Все фотографии к экскурсии - авторские, защищены авторским правом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Из Генуи мы поедем вдоль побережья по живописной дороге, построенной в древности римлянам, будем делать остановки для прогулки и фотографироваться в панорамном и аристократическом районе Генуи. Увидим с высоты птичьего полёта залив Тигулио и один из самых престижных туристических центров на всём побережье — городок Санта-Маргерита-Лигуре.

Наша цель — Портофино, самая известная и элитная бухта Европы. Это поселение было основано древними римлянами и изначально называлось «Дельфинья гавань». Но прославился курорт уже в начале XX века, когда здесь стали отдыхать известные политические, светские и религиозные деятели.

Портофино — синтез истории и модных тенденций, сочетание высокой культуры и гламура. Рядом с прекрасными архитиктурными сооружениями в тени портиков прячутся бутики престижных марок, сувенирные магазинчики, элитные рестораны. Это одно из самых дорогих и престижных мест мира! Здесь обзавелись собственными виллами такие знаменитости, как Сильвио Берлускони, Джорджио Армани, Доменико Дольче и Стефано Габбана, семьи Пирелли, Лоро Пьяни и многие другие!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит природу и историю. Обязательно возьмите с собой фотоаппарат!

Организационные детали

В стоимость тура включены транспортные услуги по всему маршруту. Если вас больше 4 человек, я могу заказать минивэн за дополнительную плату (200 евро).

Все фото к экскурсии авторские, из личного архива. Использование фотографий без письменного разрешения автора запрещено © 2014.