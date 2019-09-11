5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Из Генуи мы поедем вдоль побережья по живописной дороге, построенной в древности римлянам, будем делать остановки для прогулки и фотографироваться в панорамном и аристократическом районе Генуи. Увидим с высоты птичьего полёта залив Тигулио и один из самых престижных туристических центров на всём побережье — городок Санта-Маргерита-Лигуре.

Наша цель — Портофино, самая известная и элитная бухта Европы. Это поселение было основано древними римлянами и изначально называлось «Дельфинья гавань». Но прославился курорт уже в начале XX века, когда здесь стали отдыхать известные политические, светские и религиозные деятели.

Портофино — синтез истории и модных тенденций, сочетание высокой культуры и гламура. Рядом с прекрасными архитиктурными сооружениями в тени портиков прячутся бутики престижных марок, сувенирные магазинчики, элитные рестораны. Это одно из самых дорогих и престижных мест мира! Здесь обзавелись собственными виллами такие знаменитости, как Сильвио Берлускони, Джорджио Армани, Доменико Дольче и Стефано Габбана, семьи Пирелли, Лоро Пьяни и многие другие!

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто любит природу и историю. Обязательно возьмите с собой фотоаппарат!