Пешие экскурсии-прогулки в Кальяри с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Кальяри на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Знакомство с Кальяри
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
Завтра в 10:00
3 ноя в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Кальяри
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
3 ноя в 09:00
€180 за всё до 5 чел.

Сколько стоит экскурсия по Кальяри в ноябре 2025
Сейчас в Кальяри в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
