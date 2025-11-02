Найдено 3 экскурсии в категории « Пешеходные » в Кальяри на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

Пешая 3 часа 32 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Знакомство с Кальяри Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии €200 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты €150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Обзорная экскурсия по Кальяри Начало: По договоренности Расписание: по договоренности €180 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Кальяри

