читать дальше были на все 5 баллов. Начиная рекомендации пляжей ресторанов и проката авто. А уж про сыроварню, готовку пасты и дегустацию вина говорить можно бесконечно! Оля спасибо большое! Это было незабываемо!

Прекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней воды. Все рекомендации от Ольги