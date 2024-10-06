Индивидуальные экскурсии в Кальяри с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Кальяри на русском языке, цены от €114, скидки до 5%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомство с Кальяри
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Кальяри
Узнать столицу Сардинии и её главные достопримечательности на пешеходной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло
Пешая
скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Средневековый Кальяри: прогулка по кварталу Кастелло
Здесь пылали костры инквизиции и задумывались дворцовые перевороты
19 фев в 16:30
20 фев в 09:30
120114 за всё до 8 чел.
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Побывать в крошечном городке, известном настенными картинами, и услышать музыку камней
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 октября 2024
    Знакомство с Кальяри
    Спасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затем мы плавно прошли, через
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    все смотровые площадки, до Замкового района. По окончанию Ольга дала нам рекомендации куда можно сходить по-ужинать. Все понравилось. Рекомендуем данную программу👍

    Спасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затемСпасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затемСпасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затемСпасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затемСпасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затемСпасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затемСпасибо Ольге за проведенную экскурсию! Было интересно, понятно и ненапряжно. Экскурсия началась из района Марина, затем
  • Е
    Елена
    18 августа 2024
    Знакомство с Кальяри
    Прекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней воды. Все рекомендации от Ольги
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    были на все 5 баллов. Начиная рекомендации пляжей ресторанов и проката авто. А уж про сыроварню, готовку пасты и дегустацию вина говорить можно бесконечно! Оля спасибо большое! Это было незабываемо!

    Прекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней водыПрекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней водыПрекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней водыПрекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней водыПрекрасно проведенные 2 дня с Ольгой. Экскурсия по городу максимально наполнена. Интересно и без лишней воды
  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Знакомство с Кальяри
    Отлично организованная Ольгой экскурсия в Кальяри. Было интересно и познавательно, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кальяри в категории «Индивидуальные»

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  3. Мурализм Сан Сперате и сад поющих камней
Сколько стоит экскурсия по Кальяри в феврале 2025
Сейчас в Кальяри в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 280 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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