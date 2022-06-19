Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииНа протяжении экскурсии Вы познакомитесь с историей столицы острова Сардинии, услышите легенды и рассказы о местных жителях, их традициях; увидите все основные достопримечательности города. Знакомство с Кальяри начнётся в порту — прогуливаясь по центральной улице виа Рома и самому короткому проспекту Кальяри, вы увидите здание городского муниципалитета, узнаете о вице-короле Карле Феличе около его памятника на пьяцце Йен. Вы пройдёте по торговой улочке виа Манну. Замковый квартал встретит вас прекрасными панорамами и визитными карточками города. Вы остановитесь у бастиона Сан Реми, чтобы полюбоваться побережьем, горой Селла дель Дьяволо, увидите здание городского театра и палаццо Бойл, прогуляетесь по живописным улочкам. Далее нас ждут Королевская площадь, кафедральный собор Св. Марии, Архиепископский дворец,Королевский дворец, пизанские башни - Св. Панкратия и Слоновья - символы города и множество прекрасных панорам на низлежащие кварталы города Марина, Стампаче и Вилланова. К достопримечательностям Кальяри относятся также природные пруды Санта Джилла и Mолентарджюс — редкой красоты заболоченные зоны, выбранные розовыми фламинго для гнездовья. Пруды и море разделяет великолепный пляж Поетто. По завершению экскурсии возможно сделать остановку в сувенирном магазинчике и магазинчике с Деликатесами Сардинии и продегустировать их, а также при желании приобрести понравившиеся.
- Услуги гида
- Личные расходы, дегустации
По договоренности
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4
Татьяна
19 июн 2022
Татьяна
19 июн 2022
