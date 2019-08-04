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Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме

Оксана
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Оксана – ваш гид
Оливковое масло — один из признанных итальянских символов: на полуострове Салентина, в регионе Алупия, вы попробуете самое лучшее! Вас ждёт поездка на сельскохозяйственную ферму к итальянской семье Кукульято: хозяева радушно встречают путешественников, рассказывают об отличительных особенностях качественного оливкового масла и местном производстве по старинным технологиям.

Вы прогуляетесь по оливковой роще, услышите интересные истории массерии, а также продегустируете сыры и узнаете их секреты.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии

Что вас ожидает

Апулийское масло считается одним из лучших в Италии. Я предлагаю вам убедиться в этом лично и посетить массерию (сельскохозяйственную ферму), где семья Кукульято производит высококачественное оливковое масло и широкую гамму отличных сыров по старинным технологиям.

Во время экскурсии вы совершите прогулку по уникальной оливковой роще – здесь самому молодому дереву около 1 800 лет! – и узнаете, за что подарили Мишель Обаме самый древний экземпляр под названием «Королева». Затем эксперт по оливковому маслу Стефано научит, как отличить настоящее масло первого отжима «olio extra vergine d’oliva» от лампадного. И в завершении синьора Лина, сыровар в четвертом поколении, угостит сырами в сопровождении бокала отличного салентийского вина.

А ещё я открою вам некоторые салентийские секреты:

  • почему «ricotta forte» имеет такой специфический запах?
  • в чем особенность творога «giuncata»?
  • какую роль играет пепел сожженных оливковых деревьев в создании одного из самых изысканных сыров массерии?

Организационные детали

  • В стоимость экскурсия входят: экскурсия по оливковой роще; дегустация 6 сортов сыра с бокалом красного вина.
  • Дополнительно оплачиваются трансфер и дегустация на ферме (стоимость дегустации 15 евро с человека, оплата на месте хозяйке).
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Закончила экономический факультет Московского института легкой промышленности, в Лечче живу уже 20 лет, после учебы на курсах гидов при CNIPA Puglia получила аттестат экскурсовода, последние несколько лет работаю с российскими туристами. Мои хобби: не могу жить без книг и кино. Кстати, в Лечче ежегодно в апреле проходит международный кинофестиваль, гостями которого в разные годы были Владимир Меньшов, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Люблю посещать художественные выставки и часто с друзями выбираюсь на экскурсии в еще неизведанные уголки нашего края. Увлекаюсь приготовлением блюд местной кухни и во время моих прогулок стараюсь как можно больше познакомить гостей с деликатесами Саленто.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 августа 2019
Отношение к заказанной экскурсии было у меня настороженным, т.к. в описании экскурсии заметила несколько ошибок и это выглядело непрофессионально. Но все-же решили рискнуть и, в результате, остались очень довольны. Посетили экскурсию всей семьей, младшей участнице было 8 лет. Каждый нашел свое: взрослые – интересное общение с гидом, дети остались в восторге от фермерских животных. Очень понравились хозяева массерии, встретили как родных😊 Сыры были очень разнообразными, некоторые уникальны. Масло тоже высшего качества. Экскурсию рекомендую, получите массу удовольствия!
Елена, Таллинн, август 2019

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