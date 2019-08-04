Что вас ожидает

Апулийское масло считается одним из лучших в Италии. Я предлагаю вам убедиться в этом лично и посетить массерию (сельскохозяйственную ферму), где семья Кукульято производит высококачественное оливковое масло и широкую гамму отличных сыров по старинным технологиям.

Во время экскурсии вы совершите прогулку по уникальной оливковой роще – здесь самому молодому дереву около 1 800 лет! – и узнаете, за что подарили Мишель Обаме самый древний экземпляр под названием «Королева». Затем эксперт по оливковому маслу Стефано научит, как отличить настоящее масло первого отжима «olio extra vergine d’oliva» от лампадного. И в завершении синьора Лина, сыровар в четвертом поколении, угостит сырами в сопровождении бокала отличного салентийского вина.

А ещё я открою вам некоторые салентийские секреты: