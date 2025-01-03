2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
Открыть архитектурное достояние и секреты города
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Элегантный Лечче
Посетить «столицу южноитальянского барокко» и раскрыть её секреты
3 фев в 08:30
10 фев в 08:30
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 января 2025Спасибо за приятное и познавательное знакомство с неповторимым Лечче!
- VViktor25 ноября 2024Хочу оставить самые теплые слова об экскурсоводе Оксане! Недавно у нас была экскурсия по городу Лече в Апулии, и благодаря
- ППавел30 октября 2024Оксана - великолепный гид и приятный собеседник. Отличная экскурсия по историческому центру, большое спасибо! Однозначно рекомендую!
- AAlla13 июня 2024Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом
- ЭЭрика4 сентября 2022Благодарим Оксану за знанияя. Легенды особенно понравились детям))), они пробуждали интерес к истории и заставляли задавать вопросы. Интересно, ёмко и хотелось бы посмотреть неохваченные города в следующих раз. Удачи и всего самого хорошего!
Ответы на вопросы от путешественников по Лечче в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Лечче в феврале 2025
Сейчас в Лечче в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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