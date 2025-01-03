Семейные развлекательные экскурсии Лечче

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Лечче на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Лечче - музей под открытым небом
Пешая
24 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
Открыть архитектурное достояние и секреты города
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Элегантный Лечче
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Элегантный Лечче
Посетить «столицу южноитальянского барокко» и раскрыть её секреты
3 фев в 08:30
10 фев в 08:30
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 января 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Спасибо за приятное и познавательное знакомство с неповторимым Лечче!
  • V
    Viktor
    25 ноября 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Хочу оставить самые теплые слова об экскурсоводе Оксане! Недавно у нас была экскурсия по городу Лече в Апулии, и благодаря
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    Оксане это путешествие стало настоящим открытием. Экскурсия была насыщенной, познавательной и увлекательной — всё, что нужно для полного погружения в атмосферу города. Оксана живет в Лече уже много лет и прекрасно знает город. Она подробно рассказала о его истории, архитектуре и культуре, но на этом экскурсия не закончилась. Оксана также поделилась интересными фактами о повседневной жизни местных жителей, рассказала о традиционной кухне и посоветовала места, которые обязательно стоит посетить в Лече и окрестностях. Если вы планируете визит в Лече, настоятельно рекомендуем Оксану как экскурсовода. Её знания, любовь к городу и душевный подход сделали наш визит незабываемым!

  • П
    Павел
    30 октября 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Оксана - великолепный гид и приятный собеседник. Отличная экскурсия по историческому центру, большое спасибо! Однозначно рекомендую!
  • A
    Alla
    13 июня 2024
    Галлиполи - остров сокровищ
    Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом
  • Э
    Эрика
    4 сентября 2022
    Галлиполи - остров сокровищ
    Благодарим Оксану за знанияя. Легенды особенно понравились детям))), они пробуждали интерес к истории и заставляли задавать вопросы. Интересно, ёмко и хотелось бы посмотреть неохваченные города в следующих раз. Удачи и всего самого хорошего!

Ответы на вопросы от путешественников по Лечче в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Лечче в феврале 2025
Сейчас в Лечче в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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