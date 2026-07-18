Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Индивидуальная экскурсия по Галлиполи: дворянские особняки, старейший фонтан, свежая рыба и салентийские секреты ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Элегантный Лечче
Лечче удивляет барочной архитектурой и древними руинами. Узнайте, как танцы связаны с пауками и почему нельзя гневить Ирину
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Откройте для себя Галлиполи с его историей и культурой. Посетите винодельню и насладитесь аутентичными сортами вина. Это незабываемое приключение
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лечче: южная Флоренция
Начало: Пьяцца сант Оронцо
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Большое спасибо, Оксана, за интересную экскурсию по Лечче. Было сразу видно, как хорошо вы знаете город и с каким удовольствием
Вам был полезен этот отзыв?
Ч
Невероятно красивый город Лечче и просто потрясающая экскурсия в компании Оксаны! Если путешествуете по Апулии, это место обязательно стоит посетить.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия по городу оставила самые тёплые и яркие впечатления! С первых минут чувствовалась любовь гида к городу и глубокое знание
Вам был полезен этот отзыв?
H
Нам очень понравилась экскурсия, организация, маршрут, гид. Узнали много нового, получили массу удовольствия! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана потрясающий, эрудированный, профессиональный гид и очень внимательный, интеллигентный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали интересные подробности о городе, его историю. Кроме того, Оксана рассказала об особенностях местной кухни и порекомендовала, какие блюда стоит попробовать. Огромное спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
O
Профессиональный,знающий,внимательный, душевный Экскурсовод.
Мы взяли с Оксаной 2 экскурсии и Обе Экскурсии были на высоте! Экскурсии городу Лече и город Галлиполи,
Мы взяли с Оксаной 2 экскурсии и Обе Экскурсии были на высоте! Экскурсии городу Лече и город Галлиполи,
Вам был полезен этот отзыв?
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана - человек, который знает и
+6
Вам был полезен этот отзыв?
М
Оксана-великолепный Гид! Очень интересно рассказывает: про историю, архетиктуру, легенды и мифы. Очень позитивный и энергичный человек, создает дружелюбную атмосферу, хочется
Вам был полезен этот отзыв?
М
Оксана,огромное спасибо за прекрасную экскурсию по великолепному городу ЛЕЧЧЕ, обязательно вернемся в следующем году с друзьями
Вам был полезен этот отзыв?
Очень рекомендую и город Лечче, и гида Оксану. Город воздушный, артистичный, нарядный. А Оксана замечательный гид. Сказывается 25 лет жизни
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 39 отзывов в Лечче
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Лечче
Самые популярные экскурсии в Лечче
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Лечче в августе 2026
Сейчас в Лечче можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 280. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя Лечче, путешествуя по Италии на русском языке! Наши экскурсии позволят вам изучить достопримечательности города и получить незабываемые впечатления с ценами от €130