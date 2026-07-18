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Старый город достаточно большой, и чтобы не запутаться в лабиринте его улочек и, в то же время, культурно себя обогатить, помощь грамотного экскурсовода, любящего свою работу, однозначно пригодится! Оксана не просто прекрасный гид, владеющий информацией и умеющий ее правильно и интересно подать так, чтобы все осталось в памяти, но и очень душевный человек, с большим вниманием относящийся к своим подопечным. Наша семья на 100% осталась довольной! Приятная прогулка, без спешки, обращение внимания на детали, сопровождаемые интересными рассказами, рекомендации по местным специалитетам- все на высшем уровне! Оксана, спасибо Вам огромное! Всем рекомендуем!