Экскурсии Лечче

Все экскурсии в Лечче

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лечче – доступно 6 экскурсий на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лечче почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Изумительный Лечче
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-10 чел.
Изумительный Лечче
Все самые интересные места солнечного итальянского города на обзорной экскурсии
Галлиполи — остров сокровищ
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
120
за 1-4 чел.
Галлиполи — остров сокровищ
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Лечче — музей под открытым небом
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
2ч 30м
120
за 1-4 чел.
Лечче — музей под открытым небом
Открыть архитектурное достояние и секреты города
Лечче – город посреди двух морей
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
130
за 1-5 чел.
Лечче – город посреди двух морей
Тайны улочек «южной Флоренции»
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Индивидуальная экскурсия
144
за 1-2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Салентийские секреты, шедевры морской кухни и семейная винодельня
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Индивидуальная экскурсия
5
1
130
за 1-4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме

Последние отзывы «Экскурсии Лечче»

  • Отзыв на: Лечче — музей под открытым небом
    J
    Julia
    18 июля 2020
    5
    Совершенный день в Лечче. Гид Оксана настоящий проффессионал. Интересно, легко провела экскурсию. Обязательно рекомендуем близким. С огромной благодарностью❤
  • Отзыв на: Лечче — музей под открытым небом
    Я
    Яна
    22 сентября 2019
    5
    Очень понравилась экскурсия с Оксаной, прекрасно и интересно погуляли по Лечче.
  • Отзыв на: Лечче — музей под открытым небом
    А
    Антон
    30 августа 2019
    5
    Оксана лучший гид! Очень лёгкий и приятный в общении человек. Все очень понравилось! Наилучшие рекомендации Оксане, прекрасному человеку и профессионалу своего дела!
  • Отзыв на: Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
    J
    Jelena
    4 августа 2019
    5
    Отношение к заказанной экскурсии было у меня настороженным, т. к. в описании экскурсии заметила несколько ошибок и это выглядело непрофессионально. Но все-же решили рискнуть и, в результате, остались очень довольны. Посетили экскурсию всей семьей, младшей участнице было 8 лет. Каждый нашел свое: взрослые – интересное общение с гидом, дети остались в восторге от фермерских животных. Очень понравились хозяева массерии, встретили как родных😊 Сыры были очень разнообразными, некоторые уникальны. Масло тоже высшего качества. Экскурсию рекомендую, получите массу удовольствия. Елена, Таллинн, август 2019
🇮🇹