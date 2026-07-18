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Экскурсии в Лечче

Найдено 6 экскурсий в Лечче на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Лечче - музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Индивидуальная экскурсия по Галлиполи: дворянские особняки, старейший фонтан, свежая рыба и салентийские секреты ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Элегантный Лечче
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Элегантный Лечче
Лечче удивляет барочной архитектурой и древними руинами. Узнайте, как танцы связаны с пауками и почему нельзя гневить Ирину
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
от €200 за всё до 10 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Откройте для себя Галлиполи с его историей и культурой. Посетите винодельню и насладитесь аутентичными сортами вина. Это незабываемое приключение
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €280 за всё до 2 чел.
Лечче: южная Флоренция
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лечче: южная Флоренция
Начало: Пьяцца сант Оронцо
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Лечче - музей под открытым небом
Большое спасибо, Оксана, за интересную экскурсию по Лечче. Было сразу видно, как хорошо вы знаете город и с каким удовольствием
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делитесь своими знаниями. Время пролетело незаметно; мы увидели и узнали много такого, что наверняка упустили бы, гуляя самостоятельно. Мы будем с теплотой вспоминать эту экскурсию и горячо рекомендуем её другим.

Vielen Dank, Oxana, für die interessante Führung durch Lecce. Man hat gemerkt, wie gut du die Stadt kennst und wie gerne du dein Wissen weitergibst. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, und wir haben viele Dinge gesehen und erfahren, die wir alleine sicher übersehen hätten. Wir werden die Führung gerne in guter Erinnerung behalten und können sie nur weiterempfehlen.

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Ч
Лечче - музей под открытым небом
Невероятно красивый город Лечче и просто потрясающая экскурсия в компании Оксаны! Если путешествуете по Апулии, это место обязательно стоит посетить.
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Старый город достаточно большой, и чтобы не запутаться в лабиринте его улочек и, в то же время, культурно себя обогатить, помощь грамотного экскурсовода, любящего свою работу, однозначно пригодится! Оксана не просто прекрасный гид, владеющий информацией и умеющий ее правильно и интересно подать так, чтобы все осталось в памяти, но и очень душевный человек, с большим вниманием относящийся к своим подопечным. Наша семья на 100% осталась довольной! Приятная прогулка, без спешки, обращение внимания на детали, сопровождаемые интересными рассказами, рекомендации по местным специалитетам- все на высшем уровне! Оксана, спасибо Вам огромное! Всем рекомендуем!

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О
Лечче - музей под открытым небом
Экскурсия по городу оставила самые тёплые и яркие впечатления! С первых минут чувствовалась любовь гида к городу и глубокое знание
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истории. Маршрут был продуман до мелочей: мы увидели как известные достопримечательности, так и уютные уголки.
Оксана рассказала нам, как об истории города, так и о местной кухне, порекомендовала какие места еще посетить и какие сувениры/сладости взять в собой.
Это было настоящее путешествие сквозь время и культуру.
С удовольствием порекомендую всем, кто хочет увидеть город с интересной и живой стороны!

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H
Лечче - музей под открытым небом
Нам очень понравилась экскурсия, организация, маршрут, гид. Узнали много нового, получили массу удовольствия! Спасибо.
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Светлана
Лечче - музей под открытым небом
Оксана потрясающий, эрудированный, профессиональный гид и очень внимательный, интеллигентный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали интересные подробности о городе, его историю. Кроме того, Оксана рассказала об особенностях местной кухни и порекомендовала, какие блюда стоит попробовать. Огромное спасибо за экскурсию!
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O
Лечче - музей под открытым небом
Профессиональный,знающий,внимательный, душевный Экскурсовод.

Мы взяли с Оксаной 2 экскурсии и Обе Экскурсии были на высоте! Экскурсии городу Лече и город Галлиполи,
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оказались Интересными,увлекательными и познавательными. Узнали много интересных фактов и информации.

Оксана не только Гид с большой буквы, но и прекрасный, отзывчивый, добрый и внимательный человек.

Нам очень понравилось.

Помимо экскурсий, Оксана по своей доброте помогла нам попробовать вкусные локальные блюда, посоветовала красивые пляжи, помогала всем что нужно туристу в незнакомом месте.

Всем советуем! Не пожалеете.

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Ольга
Галлиполи - остров сокровищ
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана - человек, который знает и
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любит свое дело. Время пролетело незаметно, не смотря на полуденный зной. Маршрут построен насыщенно и интересно. Многое было неочевидно, с Оксаной все заиграло новыми красками. Хороший русский язык, последовательность изложения информации, баланс между легендами и историческими фактами. А главное- неравнодушное отношение к туристам. Оксана заранее прислала удобное место для парковки, порекомендовала маршрут дальнейшей поездки, живописное место для обеда. Однозначно, рекомендую. Обязательно вернемся.

Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -+6
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
Провели замечательный день в Галлиполи с Оксаной. К выбору гида всегда подхожу очень ответственно. Оксана -
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М
Галлиполи - остров сокровищ
Оксана-великолепный Гид! Очень интересно рассказывает: про историю, архетиктуру, легенды и мифы. Очень позитивный и энергичный человек, создает дружелюбную атмосферу, хочется
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слушать и запоминать. Благодаря ей прогулка превращается в настоящее приключение. Чувствуется, что Оксана искренне любит свою работу и передает любовь к Италии своим гостям

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М
Лечче - музей под открытым небом
Оксана,огромное спасибо за прекрасную экскурсию по великолепному городу ЛЕЧЧЕ, обязательно вернемся в следующем году с друзьями
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Алла
Лечче - музей под открытым небом
Очень рекомендую и город Лечче, и гида Оксану. Город воздушный, артистичный, нарядный. А Оксана замечательный гид. Сказывается 25 лет жизни
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в этом городе, хорошее образование и интеллигентность Рассказала о городе очень интересно, не "википедия", а живая история. Много любопытных подробностей, занимательных мелочей. В общем, провела экскурсию с душой. Оксана, спасибо от всех наших девочек! И мороженое действительно было ну ооооочень вкусное!!!

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Всего 39 отзывов в Лечче

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Лечче

Самые популярные экскурсии в Лечче
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Лечче - музей под открытым небом;
  2. Галлиполи - остров сокровищ;
  3. Дегустация оливкового масла и сыров на массерии;
  4. Элегантный Лечче;
  5. Прогулка по Галлиполи и винная дегустация.
Сколько стоит экскурсия по Лечче в августе 2026
Сейчас в Лечче можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 130 до 280. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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