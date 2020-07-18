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Отзыв на: Дегустация оливкового масла и сыров на массерии

J Jelena 5

Отношение к заказанной экскурсии было у меня настороженным, т. к. в описании экскурсии заметила несколько ошибок и это выглядело непрофессионально. Но все-же решили рискнуть и, в результате, остались очень довольны. Посетили экскурсию всей семьей, младшей участнице было 8 лет. Каждый нашел свое: взрослые – интересное общение с гидом, дети остались в восторге от фермерских животных. Очень понравились хозяева массерии, встретили как родных😊 Сыры были очень разнообразными, некоторые уникальны. Масло тоже высшего качества. Экскурсию рекомендую, получите массу удовольствия. Елена, Таллинн, август 2019