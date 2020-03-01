Оксана проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Прогулка по Галлиполи и винная дегустация

Салентийские секреты, шедевры морской кухни и семейная винодельня

Оксана
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Оксана – ваш гид
Галлиполи — удивительный городок в Саленто, так что если будете где-то неподалеку — не пропустите! Вход в средневековую часть до сих пор охраняет Анжуйский замок 13 века, а в пинакотеке Кафедрального собора и церкви Della Purità можно найти невероятные полотна 17 века.

Но Галлиполи — это не только исторические дворянские особняки и великолепные церкви различных братств и конфессий.

Здесь вы увидите, как кипит настоящая итальянская жизнь!
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 2 человек
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Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация

Что вас ожидает

В нашей программе будет рыбный рынок, очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, магазины удивительных вещей, пляжные дискотеки до утра и чистейшее изумрудное море. А по пути я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете, кто скрывается под капюшонами во время религиозных шествий накануне Пасхи; почему лампадное масло из Галлиполи считалось одним из лучших в мире и что заставило известного итальянского писателя Габриеле Д’Аннунцио посетить одну из церквей острова ночью.

На рыбном рынке вы пробуете свежайшие морепродукты, а в ресторанах — seppia alla gallipolina (каракатицa, запеченная в духовке); zuppa alla gallipolina (суп из моллюсков и свежей рыбы); polipo alla pignata (осьминог в горшочке).

Нагулявшись по городу, мы поедем в семейную винодельню, где познакомимся с процессом производства вина и продегустируем три местных аутентичных сорта с традиционными для данного региона сушками и сухариками.

Организационные детали

В цену экскурсии не входят и оплачиваются самостоятельно на месте:

  • входной билет в подземную маслодавильню (1,5 евро);
  • дегустация вина (от 12 евро/чел.);
  • трансфер в винодельню (если у вас нет своей/арендованной машины).
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Закончила экономический факультет Московского института легкой промышленности, в Лечче живу уже 20 лет, после учебы на курсах гидов при CNIPA Puglia получила аттестат экскурсовода, последние несколько лет работаю с российскими туристами. Мои хобби: не могу жить без книг и кино. Кстати, в Лечче ежегодно в апреле проходит международный кинофестиваль, гостями которого в разные годы были Владимир Меньшов, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Люблю посещать художественные выставки и часто с друзями выбираюсь на экскурсии в еще неизведанные уголки нашего края. Увлекаюсь приготовлением блюд местной кухни и во время моих прогулок стараюсь как можно больше познакомить гостей с деликатесами Саленто.
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