Оксана проводит ещё 3 экскурсии

Лучшее время для прогулки по Галлиполи и винной дегустации - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по городу и посещение пляжей особенно приятными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться мероприятием, хотя погода может быть менее предсказуемой, но зато туристов меньше. В зимние месяцы, с ноября по март, мероприятие тоже возможно, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает комфорт прогулок.

Галлиполи - это город, который поражает своей историей и культурой. Средневековый Анжуйский замок, великолепные церкви и живописные улицы создают уникальную атмосферу.В рамках экскурсии можно посетить рыбный рынок, где предлагают свежие

морепродукты, и рестораны с местными деликатесами. Винодельня, расположенная неподалеку, предлагает дегустацию трех аутентичных сортов вина, что станет отличным завершением дня. Этот тур - возможность прикоснуться к настоящей итальянской жизни и насладиться её вкусами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В нашей программе будет рыбный рынок, очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, магазины удивительных вещей, пляжные дискотеки до утра и чистейшее изумрудное море. А по пути я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете, кто скрывается под капюшонами во время религиозных шествий накануне Пасхи; почему лампадное масло из Галлиполи считалось одним из лучших в мире и что заставило известного итальянского писателя Габриеле Д’Аннунцио посетить одну из церквей острова ночью.

На рыбном рынке вы пробуете свежайшие морепродукты, а в ресторанах — seppia alla gallipolina (каракатицa, запеченная в духовке); zuppa alla gallipolina (суп из моллюсков и свежей рыбы); polipo alla pignata (осьминог в горшочке).

Нагулявшись по городу, мы поедем в семейную винодельню, где познакомимся с процессом производства вина и продегустируем три местных аутентичных сорта с традиционными для данного региона сушками и сухариками.

Организационные детали

В цену экскурсии не входят и оплачиваются самостоятельно на месте: