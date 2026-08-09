Оксана проводит ещё 3 экскурсии

Откройте для себя Галлиполи с его историей и культурой. Посетите винодельню и насладитесь аутентичными сортами вина. Это незабываемое приключение
Галлиполи - это город, который поражает своей историей и культурой. Средневековый Анжуйский замок, великолепные церкви и живописные улицы создают уникальную атмосферу.
В рамках экскурсии можно посетить рыбный рынок, где предлагают свежие читать дальшеуменьшить
морепродукты, и рестораны с местными деликатесами.
Винодельня, расположенная неподалеку, предлагает дегустацию трех аутентичных сортов вина, что станет отличным завершением дня. Этот тур - возможность прикоснуться к настоящей итальянской жизни и насладиться её вкусами
6 причин купить эту экскурсию
🏰 Увидеть средневековый Анжуйский замок
🍷 Дегустация аутентичных вин
🍽 Попробовать местные деликатесы
🌊 Насладиться изумрудным морем
🎨 Оценить полотна 17 века
🛍 Исследовать местные магазины
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Галлиполи и винной дегустации - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулки по городу и посещение пляжей особенно приятными. В апреле, мае и октябре также можно насладиться мероприятием, хотя погода может быть менее предсказуемой, но зато туристов меньше. В зимние месяцы, с ноября по март, мероприятие тоже возможно, но стоит учесть, что погода может быть прохладной и дождливой, что ограничивает комфорт прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Анжуйский замок
Кафедральный собор
Церковь Della Purità
Описание экскурсии
В нашей программе будет рыбный рынок, очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, магазины удивительных вещей, пляжные дискотеки до утра и чистейшее изумрудное море. А по пути я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете, кто скрывается под капюшонами во время религиозных шествий накануне Пасхи; почему лампадное масло из Галлиполи считалось одним из лучших в мире и что заставило известного итальянского писателя Габриеле Д’Аннунцио посетить одну из церквей острова ночью.
На рыбном рынке вы пробуете свежайшие морепродукты, а в ресторанах — seppia alla gallipolina (каракатицa, запеченная в духовке); zuppa alla gallipolina (суп из моллюсков и свежей рыбы); polipo alla pignata (осьминог в горшочке).
Нагулявшись по городу, мы поедем в семейную винодельню, где познакомимся с процессом производства вина и продегустируем три местных аутентичных сорта с традиционными для данного региона сушками и сухариками.
Организационные детали
В цену экскурсии не входят и оплачиваются самостоятельно на месте:
входной билет в подземную маслодавильню (1,5 евро);
дегустация вина (от 12 евро/чел.);
трансфер в винодельню (если у вас нет своей/арендованной машины).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Лечче
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 263 туристов
Buongiorno a tutti! Меня зовут Оксана, я лицензированный гид, живу и работаю в городе Лечче уже много лет. Обожаю рассказывать туристам эпизоды из итальянской повседневности, забавные и необычные, ведь людям читать дальшеуменьшить
всегда интересно: чем они отличаются от нас? Юг Италии неисчерпаем, здесь каждый найдет занятие по душе: любители истории и архитектуры поразятся богатому культурному наследию, гурманы смогут попробовать все самое вкусное, от свежих сыров до изысканных вин, а также сами приготовить апулийские деликатесы, натуралистов ждут увлекательные поездки по побережьям, спортсмены смогут заняться дайвингов, виндсерфингом и многим другим. В чем для меня заключается шарм этого края? Это архитектура барочных центров, потрясающие закаты на Ионическом побережье, кристально чистая вода двух морей, бесконечная ночная жизнь летнего Лечче, пустынные улицы во время послеобеденного отдыха, искреннее гостеприимство местных жителей. Словом, жду всех вас в гости, чтобы вместе отправиться в путешествие за новыми впечатлениями!
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