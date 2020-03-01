Оксана проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

В нашей программе будет рыбный рынок, очаровательные ресторанчики с головокружительными видами, магазины удивительных вещей, пляжные дискотеки до утра и чистейшее изумрудное море. А по пути я открою вам салентийские секреты. Вы узнаете, кто скрывается под капюшонами во время религиозных шествий накануне Пасхи; почему лампадное масло из Галлиполи считалось одним из лучших в мире и что заставило известного итальянского писателя Габриеле Д’Аннунцио посетить одну из церквей острова ночью.

На рыбном рынке вы пробуете свежайшие морепродукты, а в ресторанах — seppia alla gallipolina (каракатицa, запеченная в духовке); zuppa alla gallipolina (суп из моллюсков и свежей рыбы); polipo alla pignata (осьминог в горшочке).

Нагулявшись по городу, мы поедем в семейную винодельню, где познакомимся с процессом производства вина и продегустируем три местных аутентичных сорта с традиционными для данного региона сушками и сухариками.