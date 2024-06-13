Индивидуальная
2.5 часа
Лечче - музей под открытым небом
Открыть архитектурное достояние и секреты города
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Галлиполи - остров сокровищ
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Салентийские секреты, шедевры морской кухни и семейная винодельня
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
€190 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlla13 июня 2024Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом
- YYigal5 мая 2024Благодарим Оксану за познавательный и увлекательный тур по городу Лечче!
- EElena14 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Оксана - знающий гид и очень приятная и заботливая женщина. На подъезде к Лечче мой поезд сломался,
- ММила11 сентября 2022Оксана, необыкновенный гид, знающий каждый уголок Лечче. Нам посчастливилось пройти с Оксаной по старому городу, о котором она рассказывала нам с любовью.
- ЭЭрика4 сентября 2022Благодарим Оксану за знанияя. Легенды особенно понравились детям))), они пробуждали интерес к истории и заставляли задавать вопросы. Интересно, ёмко и хотелось бы посмотреть неохваченные города в следующих раз. Удачи и всего самого хорошего!
Ответы на вопросы от путешественников по Лечче в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Лечче в июне 2024
Сейчас в Лечче в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 190. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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