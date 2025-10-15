Мои заказы

Гастрономические экскурсии Лечче

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Лечче на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лечче - музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
«дегустация 6 сортов сыра с бокалом красного вина»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Откройте для себя Галлиполи с его историей и культурой. Посетите винодельню и насладитесь аутентичными сортами вина. Это незабываемое приключение
«дегустация вина (от 12 евро/чел»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • H
    Helen
    15 октября 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Нам очень понравилась экскурсия, организация, маршрут, гид. Узнали много нового, получили массу удовольствия! Спасибо.
  • С
    Светлана
    17 сентября 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Оксана потрясающий, эрудированный, профессиональный гид и очень внимательный, интеллигентный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали интересные подробности о городе, его историю. Кроме того, Оксана рассказала об особенностях местной кухни и порекомендовала, какие блюда стоит попробовать. Огромное спасибо за экскурсию!
  • O
    Olga
    30 августа 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Профессиональный,знающий,внимательный, душевный Экскурсовод.

    Мы взяли с Оксаной 2 экскурсии и Обе Экскурсии были на высоте! Экскурсии городу Лече и город Галлиполи,
    читать дальше

    оказались Интересными,увлекательными и познавательными. Узнали много интересных фактов и информации.

    Оксана не только Гид с большой буквы, но и прекрасный, отзывчивый, добрый и внимательный человек.

    Нам очень понравилось.

    Помимо экскурсий, Оксана по своей доброте помогла нам попробовать вкусные локальные блюда, посоветовала красивые пляжи, помогала всем что нужно туристу в незнакомом месте.

    Всем советуем! Не пожалеете.

  • М
    Маргарита
    26 июля 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Оксана,огромное спасибо за прекрасную экскурсию по великолепному городу ЛЕЧЧЕ, обязательно вернемся в следующем году с друзьями
  • А
    Алла
    9 июня 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Очень рекомендую и город Лечче, и гида Оксану. Город воздушный, артистичный, нарядный. А Оксана замечательный гид. Сказывается 25 лет жизни
    читать дальше

    в этом городе, хорошее образование и интеллигентность Рассказала о городе очень интересно, не "википедия", а живая история. Много любопытных подробностей, занимательных мелочей. В общем, провела экскурсию с душой. Оксана, спасибо от всех наших девочек! И мороженое действительно было ну ооооочень вкусное!!!

  • В
    Вячеслав
    23 мая 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Отличная экскурсия в Лечче. Оксана - очень знающий и прекрасно доносящий материал гид. 3 часа прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
  • А
    Аня
    29 марта 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Отличная получилась прогулка, несмотря на непогоду и ремонты, справились со всем! От дождя и ветра прятались в соборах, в старом
    читать дальше

    театре, в кафе и булочной, под портиками и коллонадами, в маленьких внутренних двориках, и все равно много-много ходили по чудесному песчаному городу. Оксана интересно и вкусно рассказывает не только про Лечче, но и про всю Апулию, знает не только историю, обычаи и искусство своего региона, но и где, как и когда на каблучке с умом поесть! Очень повезло!

  • Н
    Наталья
    3 января 2025
    Лечче - музей под открытым небом
    Спасибо за приятное и познавательное знакомство с неповторимым Лечче!
  • V
    Viktor
    25 ноября 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Хочу оставить самые теплые слова об экскурсоводе Оксане! Недавно у нас была экскурсия по городу Лече в Апулии, и благодаря
    читать дальше

    Оксане это путешествие стало настоящим открытием. Экскурсия была насыщенной, познавательной и увлекательной — всё, что нужно для полного погружения в атмосферу города.

    Оксана живет в Лече уже много лет и прекрасно знает город. Она подробно рассказала о его истории, архитектуре и культуре, но на этом экскурсия не закончилась. Оксана также поделилась интересными фактами о повседневной жизни местных жителей, рассказала о традиционной кухне и посоветовала места, которые обязательно стоит посетить в Лече и окрестностях.

    Если вы планируете визит в Лече, настоятельно рекомендуем Оксану как экскурсовода. Её знания, любовь к городу и душевный подход сделали наш визит незабываемым!

  • П
    Павел
    30 октября 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Оксана - великолепный гид и приятный собеседник. Отличная экскурсия по историческому центру, большое спасибо! Однозначно рекомендую!
  • А
    Алла
    6 октября 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Хочу поблагодарить Оксану за отличную экскурсию. Все очень хорошо организовано, интересная подача материала. Оксана дала нам очень ценные советы для нашего дальнейшего путешествия по Апулии. Спасибо большое!
  • Ю
    Юлия
    28 сентября 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Отличная экскурсия, информационно насыщенная, но не перегруженная, легкая, увлекательная.
    Маршрут хорошо спланирован. Оксана очень доброжелательна и тактична, прекрасно знает регион и с радостью делится рекомендациями. Очень советую.
  • О
    Оксана
    30 июля 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Благодарим за интересную экскурсию и полные ответы на все наши вопросы! Учитывались все пожелания по маршруту.
    Рекомендую Оксану, как отличного Гида.
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было приятно окунуться в нетронутую старую южную Италию. Огромное спасибо Оксане за помощь в этом.
    Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, былоХочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, былоХочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было
  • Н
    Наталья
    25 июня 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Спасибо Оксане за экскурсию!
    Интересная, увлекательная прогулка, без сложных дат, имён и терминов, но с максимум информации.
    Также Оксана порекомендовала что посмотреть в других городах, ответила на все, даже посторонние вопросы)
    Спасибо и удачи!
  • Y
    Yigal
    5 мая 2024
    Лечче - музей под открытым небом
    Благодарим Оксану за познавательный и увлекательный тур по городу Лечче!
  • Е
    Елена
    14 октября 2023
    Лечче - музей под открытым небом
    Экскурсия очень понравилась. Оксана - знающий гид и очень приятная и заботливая женщина. На подъезде к Лечче мой поезд сломался,
    читать дальше

    Оксана приехала на машине и забрала меня, было очень приятно! Знакомство с городом состоялось - очень рада, что оно было в такой хорошей компании. Знания историй, городских легенд, а также современности - на высоте. Рекомендую всем.

    Экскурсия очень понравилась. Оксана - знающий гид и очень приятная и заботливая женщина. На подъезде к
  • М
    Мила
    11 сентября 2022
    Лечче - музей под открытым небом
    Оксана, необыкновенный гид, знающий каждый уголок Лечче. Нам посчастливилось пройти с Оксаной по старому городу, о котором она рассказывала нам с любовью.
  • Е
    Елена
    1 сентября 2022
    Лечче - музей под открытым небом
    Очень понравилось, получили представление о городе, чем жил, как развивался. Посетили знаковые места и узнали интересные факты. От себя рекомендую брать шляпы и солнечные очки - город «каменный», в дневное время очень жарко. В целом впечатления очень положительные, рекомендую!
  • J
    Julia
    18 июля 2020
    Лечче - музей под открытым небом
    Совершенный день в Лечче. Гид Оксана настоящий проффессионал. Интересно, легко провела экскурсию. Обязательно рекомендуем близким. С огромной благодарностью❤

Ответы на вопросы от путешественников по Лечче в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лечче
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лечче - музей под открытым небом
  2. Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
  3. Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Сколько стоит экскурсия по Лечче в декабре 2025
Сейчас в Лечче в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 220. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лечче, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025