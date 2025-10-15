Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
«дегустация 6 сортов сыра с бокалом красного вина»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по Галлиполи и винная дегустация
Откройте для себя Галлиполи с его историей и культурой. Посетите винодельню и насладитесь аутентичными сортами вина. Это незабываемое приключение
«дегустация вина (от 12 евро/чел»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- HHelen15 октября 2025Нам очень понравилась экскурсия, организация, маршрут, гид. Узнали много нового, получили массу удовольствия! Спасибо.
- ССветлана17 сентября 2025Оксана потрясающий, эрудированный, профессиональный гид и очень внимательный, интеллигентный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Узнали интересные подробности о городе, его историю. Кроме того, Оксана рассказала об особенностях местной кухни и порекомендовала, какие блюда стоит попробовать. Огромное спасибо за экскурсию!
- OOlga30 августа 2025Профессиональный,знающий,внимательный, душевный Экскурсовод.
Мы взяли с Оксаной 2 экскурсии и Обе Экскурсии были на высоте! Экскурсии городу Лече и город Галлиполи,
- ММаргарита26 июля 2025Оксана,огромное спасибо за прекрасную экскурсию по великолепному городу ЛЕЧЧЕ, обязательно вернемся в следующем году с друзьями
- ААлла9 июня 2025Очень рекомендую и город Лечче, и гида Оксану. Город воздушный, артистичный, нарядный. А Оксана замечательный гид. Сказывается 25 лет жизни
- ВВячеслав23 мая 2025Отличная экскурсия в Лечче. Оксана - очень знающий и прекрасно доносящий материал гид. 3 часа прошли на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
- ААня29 марта 2025Отличная получилась прогулка, несмотря на непогоду и ремонты, справились со всем! От дождя и ветра прятались в соборах, в старом
- ННаталья3 января 2025Спасибо за приятное и познавательное знакомство с неповторимым Лечче!
- VViktor25 ноября 2024Хочу оставить самые теплые слова об экскурсоводе Оксане! Недавно у нас была экскурсия по городу Лече в Апулии, и благодаря
- ППавел30 октября 2024Оксана - великолепный гид и приятный собеседник. Отличная экскурсия по историческому центру, большое спасибо! Однозначно рекомендую!
- ААлла6 октября 2024Хочу поблагодарить Оксану за отличную экскурсию. Все очень хорошо организовано, интересная подача материала. Оксана дала нам очень ценные советы для нашего дальнейшего путешествия по Апулии. Спасибо большое!
- ЮЮлия28 сентября 2024Отличная экскурсия, информационно насыщенная, но не перегруженная, легкая, увлекательная.
Маршрут хорошо спланирован. Оксана очень доброжелательна и тактична, прекрасно знает регион и с радостью делится рекомендациями. Очень советую.
- ООксана30 июля 2024Благодарим за интересную экскурсию и полные ответы на все наши вопросы! Учитывались все пожелания по маршруту.
Рекомендую Оксану, как отличного Гида.
- ТТатьяна28 июня 2024Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было приятно окунуться в нетронутую старую южную Италию. Огромное спасибо Оксане за помощь в этом.
- ННаталья25 июня 2024Спасибо Оксане за экскурсию!
Интересная, увлекательная прогулка, без сложных дат, имён и терминов, но с максимум информации.
Также Оксана порекомендовала что посмотреть в других городах, ответила на все, даже посторонние вопросы)
Спасибо и удачи!
- YYigal5 мая 2024Благодарим Оксану за познавательный и увлекательный тур по городу Лечче!
- ЕЕлена14 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Оксана - знающий гид и очень приятная и заботливая женщина. На подъезде к Лечче мой поезд сломался,
- ММила11 сентября 2022Оксана, необыкновенный гид, знающий каждый уголок Лечче. Нам посчастливилось пройти с Оксаной по старому городу, о котором она рассказывала нам с любовью.
- ЕЕлена1 сентября 2022Очень понравилось, получили представление о городе, чем жил, как развивался. Посетили знаковые места и узнали интересные факты. От себя рекомендую брать шляпы и солнечные очки - город «каменный», в дневное время очень жарко. В целом впечатления очень положительные, рекомендую!
- JJulia18 июля 2020Совершенный день в Лечче. Гид Оксана настоящий проффессионал. Интересно, легко провела экскурсию. Обязательно рекомендуем близким. С огромной благодарностью❤
