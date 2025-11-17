Лечче - это не просто город, а настоящая южная Флоренция. Здесь барокко сочетается с античными памятниками, такими как римский театр и амфитеатр. Легенды о герое Маленнио и волчице Луппо придают

городу особую магию. На экскурсии вы увидите, как барокко отразилось в архитектуре церквей и домов, а также узнаете о местных традициях и кухне, включая знаменитый кофе «леччезе». Это уникальная возможность прочувствовать дух Лечче и насладиться его искусством

Описание экскурсии

Лечче — город искусства

Лечче — это уютный городок в Апулии, завораживающий своей атмосферой. Его часто называют «южной Флоренцией», и не зря: здесь сосредоточено множество произведений искусства. Город активно развивался в период барокко, но в нем можно найти и более древние памятники.

Историческое наследие

Одними из самых ярких символов Лечче являются:

Римский театр, который до сих пор служит площадкой для различных представлений;

Амфитеатр, когда-то использовавшийся для гладиаторских боев, сегодня радует зрителей музыкой и итальянскими песнями.

Легенда об основании города

По легенде, Лечче был основан значительно раньше, чем построен амфитеатр, в эпоху олимпийских богов. Мифический герой Маленнио, участник Троянской войны и внук критского царя Миноса, после завершения войны отправился в плавание по Адриатике. Его корабли привели его на берега Лечче, где он увидел огромное пушистое дерево и волчицу, сидящую под ним. Это вдохновило его на создание города, который назвали Луппо, что переводится как «волк». Со временем название трансформировалось, и сегодня мы знаем его как Лечче.

Барокко — эпоха перемен

В период барокко Лечче переживает настоящий расцвет. В городе возводят новые церкви, их украшают полотнами выдающихся местных художников, а улицы расширяются. Стены храмов обновляются, а алтари нередко декорируют скульптурами из камня и папье-маше. Эстетика этого времени запечатлела в себе дух искусства во многих его проявлениях:

Изысканные вина;

Оригинальные блюда;

Уникальные кондитерские изделия;

Кофе по уникальному рецепту — кофе «леччезе».

Экскурсии по Лечче

Во время экскурсии по Лечче вы сможете посетить несколько церквей, но не стоит рассматривать их исключительно как религиозные сооружения. Здесь вы окунетесь в атмосферу искусства, обсудите детали барочного стиля, мифы и легенды, а также современные традиции и обычаи. Узнайте о великих личностях и, конечно, не упустите возможность насладиться местной кухней.