Лечче: южная Флоренция

Погрузитесь в атмосферу Лечче, где барокко оживает в каждом уголке. Узнайте о мифах, традициях и местной кухне на индивидуальной экскурсии
Лечче - это не просто город, а настоящая южная Флоренция. Здесь барокко сочетается с античными памятниками, такими как римский театр и амфитеатр. Легенды о герое Маленнио и волчице Луппо придают
читать дальше

городу особую магию.

На экскурсии вы увидите, как барокко отразилось в архитектуре церквей и домов, а также узнаете о местных традициях и кухне, включая знаменитый кофе «леччезе». Это уникальная возможность прочувствовать дух Лечче и насладиться его искусством

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура барокко
  • 📜 Легенды и мифы Лечче
  • 🎨 Искусство и культура
  • 🍷 Местные вина и кухня
  • 🎭 Античные памятники
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Римский театр
  • Амфитеатр
  • Церкви Лечче

Описание экскурсии

Лечче — город искусства

Лечче — это уютный городок в Апулии, завораживающий своей атмосферой. Его часто называют «южной Флоренцией», и не зря: здесь сосредоточено множество произведений искусства. Город активно развивался в период барокко, но в нем можно найти и более древние памятники.

Историческое наследие

Одними из самых ярких символов Лечче являются:

  • Римский театр, который до сих пор служит площадкой для различных представлений;
  • Амфитеатр, когда-то использовавшийся для гладиаторских боев, сегодня радует зрителей музыкой и итальянскими песнями.

Легенда об основании города

По легенде, Лечче был основан значительно раньше, чем построен амфитеатр, в эпоху олимпийских богов. Мифический герой Маленнио, участник Троянской войны и внук критского царя Миноса, после завершения войны отправился в плавание по Адриатике. Его корабли привели его на берега Лечче, где он увидел огромное пушистое дерево и волчицу, сидящую под ним. Это вдохновило его на создание города, который назвали Луппо, что переводится как «волк». Со временем название трансформировалось, и сегодня мы знаем его как Лечче.

Барокко — эпоха перемен

В период барокко Лечче переживает настоящий расцвет. В городе возводят новые церкви, их украшают полотнами выдающихся местных художников, а улицы расширяются. Стены храмов обновляются, а алтари нередко декорируют скульптурами из камня и папье-маше. Эстетика этого времени запечатлела в себе дух искусства во многих его проявлениях:

  • Изысканные вина;
  • Оригинальные блюда;
  • Уникальные кондитерские изделия;
  • Кофе по уникальному рецепту — кофе «леччезе».

Экскурсии по Лечче

Во время экскурсии по Лечче вы сможете посетить несколько церквей, но не стоит рассматривать их исключительно как религиозные сооружения. Здесь вы окунетесь в атмосферу искусства, обсудите детали барочного стиля, мифы и легенды, а также современные традиции и обычаи. Узнайте о великих личностях и, конечно, не упустите возможность насладиться местной кухней.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Базилика Санта Кроче
  • Кафедральный собор
  • Площадь св. Оронция и многое другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
Piazza sant Oronzo
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

