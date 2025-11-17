5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура барокко
- 📜 Легенды и мифы Лечче
- 🎨 Искусство и культура
- 🍷 Местные вина и кухня
- 🎭 Античные памятники
Что можно увидеть
- Римский театр
- Амфитеатр
- Церкви Лечче
Описание экскурсии
Лечче — город искусства
Лечче — это уютный городок в Апулии, завораживающий своей атмосферой. Его часто называют «южной Флоренцией», и не зря: здесь сосредоточено множество произведений искусства. Город активно развивался в период барокко, но в нем можно найти и более древние памятники.
Историческое наследие
Одними из самых ярких символов Лечче являются:
- Римский театр, который до сих пор служит площадкой для различных представлений;
- Амфитеатр, когда-то использовавшийся для гладиаторских боев, сегодня радует зрителей музыкой и итальянскими песнями.
Легенда об основании города
По легенде, Лечче был основан значительно раньше, чем построен амфитеатр, в эпоху олимпийских богов. Мифический герой Маленнио, участник Троянской войны и внук критского царя Миноса, после завершения войны отправился в плавание по Адриатике. Его корабли привели его на берега Лечче, где он увидел огромное пушистое дерево и волчицу, сидящую под ним. Это вдохновило его на создание города, который назвали Луппо, что переводится как «волк». Со временем название трансформировалось, и сегодня мы знаем его как Лечче.
Барокко — эпоха перемен
В период барокко Лечче переживает настоящий расцвет. В городе возводят новые церкви, их украшают полотнами выдающихся местных художников, а улицы расширяются. Стены храмов обновляются, а алтари нередко декорируют скульптурами из камня и папье-маше. Эстетика этого времени запечатлела в себе дух искусства во многих его проявлениях:
- Изысканные вина;
- Оригинальные блюда;
- Уникальные кондитерские изделия;
- Кофе по уникальному рецепту — кофе «леччезе».
Экскурсии по Лечче
Во время экскурсии по Лечче вы сможете посетить несколько церквей, но не стоит рассматривать их исключительно как религиозные сооружения. Здесь вы окунетесь в атмосферу искусства, обсудите детали барочного стиля, мифы и легенды, а также современные традиции и обычаи. Узнайте о великих личностях и, конечно, не упустите возможность насладиться местной кухней.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Санта Кроче
- Кафедральный собор
- Площадь св. Оронция и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи