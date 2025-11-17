Лечче приглашает на прогулку по своим историческим улицам.
Здесь можно увидеть триумфальную арку и кафедральную площадь, восхититься церковью Святой Ирины и базиликой Санта Кроче. Римский амфитеатр расскажет о временах, когда город
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура барокко
- 📜 История римского амфитеатра
- 🎭 Связь танцев и пауков
- ☕ Секреты местного кофе
- 🕰️ Легенда об императоре
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Триумфальная арка
- Кафедральная площадь
- Церковь Святой Ирины
- Базилика Санта Кроче
- Римский амфитеатр
- Площадь Св. Оронцо
Описание экскурсии
Вы увидите:
Вы узнаете:
- Почему «римский период» города до сих пор под асфальтом
- В чём особенности барокко Южной Италии
- Как связаны танцы и пауки
- Почему нельзя гневить Ирину
- Как правильно пить местный кофе
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лечче
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Мария, я лицензированный гид по Южной Италии. Провожу экскурсии, гастрономические и винные туры с 2013 года. Отличаюсь любознательностью, неординарностью и любовью к людям. С нетерпением жду нашей встречи.
Входит в следующие категории Лечче
