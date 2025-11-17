Мои заказы

Элегантный Лечче

Лечче удивляет барочной архитектурой и древними руинами. Узнайте, как танцы связаны с пауками и почему нельзя гневить Ирину
Лечче приглашает на прогулку по своим историческим улицам.

Здесь можно увидеть триумфальную арку и кафедральную площадь, восхититься церковью Святой Ирины и базиликой Санта Кроче. Римский амфитеатр расскажет о временах, когда город
читать дальше

был центром торговли. На площади Св. Оронцо архитектура поражает своей уникальностью.

Лечче раскрывает секреты барокко Южной Италии и делится историей императора, который оставил всё ради часов. Это место, где прошлое и настоящее сливаются в гармонии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура барокко
  • 📜 История римского амфитеатра
  • 🎭 Связь танцев и пауков
  • ☕ Секреты местного кофе
  • 🕰️ Легенда об императоре
Элегантный Лечче© Мария
Элегантный Лечче© Мария
Элегантный Лечче© Мария
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Триумфальная арка
  • Кафедральная площадь
  • Церковь Святой Ирины
  • Базилика Санта Кроче
  • Римский амфитеатр
  • Площадь Св. Оронцо

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Триумфальную арку
  • Кафедральную площадь
  • Церковь Святой Ирины
  • Базилику Санта Кроче
  • Римский амфитеатр
  • Площадь Св. Оронцо

Вы узнаете:

  • Почему «римский период» города до сих пор под асфальтом
  • В чём особенности барокко Южной Италии
  • Как связаны танцы и пауки
  • Почему нельзя гневить Ирину
  • Как правильно пить местный кофе

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Лечче
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Мария, я лицензированный гид по Южной Италии. Провожу экскурсии, гастрономические и винные туры с 2013 года. Отличаюсь любознательностью, неординарностью и любовью к людям. С нетерпением жду нашей встречи.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Лечче

Похожие экскурсии из Лечче

Лечче - музей под открытым небом
Пешая
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лечче - музей под открытым небом
На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Начало: У триумфальной арки Porta Napoli
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Галлиполи - остров сокровищ
Индивидуальная экскурсия по Галлиполи: дворянские особняки, старейший фонтан, свежая рыба и салентийские секреты ждут вас
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация оливкового масла и сыров на массерии
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лечче. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лечче