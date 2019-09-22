11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Лечче — взгляд через архитектуру Свою историю город начинает уже в VIII веке до нашей эры с приходом сюда древней народности — мессапов, выходцев из современной Албании, которые оставили после себя живописные развалины городов и многочисленные погребения с богатым убранством. Древний Рим до сих пор присутствует в городском интерьере: это и амфитеатр на площади покровителя города Святого Оронция, и маленький римский театр, и колонна, завершавшая знаменитую Аппиеву дорогу. Но главной достопримечательностью Лечче является, безусловно, архитектура барокко, чья элегантность и пышность, обусловленная использованием местного известняка «petra leccese», нашла отражение в таких шедеврах, как Базилика Санта Кроче, Соборная площадь, церковь Святой Ирины, палаццо Марезе. Секреты города Какие салентийские секреты я вам здесь открою: почему статуя покровителя города однажды чуть было не сошла с пьедестала, где жили Ромео и Джульетта из Лечче, и какие страшные тайны хранит под собой улица Vicolo dei Sotteranei. После нашей прогулки я вам подскажу, в каком баре можно попробовать самые знаменитые блюда Саленто во время аперитива, где делают самое вкусное мороженое со вкусом миндаля и кармелизированный инжира, и какой кофе утоляет жажду местных жителей даже в сорокаградусную жару.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Закончила экономический факультет Московского института легкой промышленности, в Лечче живу уже 20 лет, после учебы на курсах гидов при CNIPA Puglia получила аттестат экскурсовода, последние несколько лет работаю с российскими туристами.
Мои хобби: не могу жить без книг и кино. Кстати, в Лечче ежегодно в апреле проходит международный кинофестиваль, гостями которого в разные годы были Владимир Меньшов, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Люблю посещать художественные выставки и часто с друзями выбираюсь на экскурсии в еще неизведанные уголки нашего края. Увлекаюсь приготовлением блюд местной кухни и во время моих прогулок стараюсь как можно больше познакомить гостей с деликатесами Саленто.
Очень понравилась экскурсия с Оксаной, прекрасно и интересно погуляли по Лечче.
Антон
30 августа 2019
Оксана лучший гид! Очень лёгкий и приятный в общении человек. Все очень понравилось! Наилучшие рекомендации Оксане, прекрасному человеку и профессионалу своего дела!
Михаил
12 августа 2019
Несмотря на жаркую погоду, очень иныормативная и интересная экскурсия
Ольга
8 августа 2019
Оксана — такой гид, каких сложно отыскать. Душевная, искренняя, умная и хорошо образованная, она замечательно провела нам экскурсию и помогла по-настоящему влюбиться в красоты южной Италии. Она постаралась включить в экскурсию как можно больше интересных мест и событий, и у неё это определённо получилось. Мы чувствовали себя с ней комфортно и надежно, а впечатления от поездки остались яркими и красочными. Очень надеемся встретиться с ней ещё.
Юлия
7 августа 2019
Очень благодарны Оксане за прекрасную экскурсию по Лечче! Оксана прекрасно обьясняет, сумела заинтересовать наших детей, посоветовала интересные места. Всем рекомендуем эту экскурсию!
Elizaveta
15 июля 2019
Получила большое удовольствие и от Лечче, очень колоритный город, и от экскурсии Оксаны.
Было интересно, необычно. Оксана успешно справилась с необходимостью вести экскурсию как на русском, так и на итальянском - среди нас был местный уроженец.
Я рекомендую эту экскурсию всем желающим.
Татьяна
12 июня 2019
Великолепная экскурсия! Большое спасибо Оксане! Мы почти ничего не знали про Лечче. Во время экскурсии увидели красивый, уникальный город с интересной историей. Оксана рассказывала не только об истории, но и современной жизни Лечче, о кухне, о получении образования, о праздниках и традициях современных жителях юга Италии. Оксана помогла нам и с житейскими вопросами - транспорт, покупки, подсказала, где попробовать местную кухню. Очень душевный, приятный и обаятельный человек! И еще раз хотим поблагодарить Оксану, пожелать ей здоровья, благополучия, удачи!
Нинель
7 июля 2017
Экскурсия для любого возраста. Всё понятно и интересно изложено.
Светлана
13 августа 2016
Большое спасибо Оксане за прекрасно проведенное время!
Наталия
29 октября 2015
Спасибо огромное Оксане за экскурсию по Лечче! Прекрасный город! Было дано много интересной информации, которую не найдешь в путеводителях. Также Оксане большая благодарность за интересные подсказки по поводу мест, которые можно посетить, и где можно вкусно и необычно покушать :) например, морских ежей :) Оксана помогла все организовать, созвонилась, забронировала столик. Было очень приятно, что она о нас так позаботилась!
Старинные замки и храмы, рыбный рынок и изумрудное море
Гуляя по историческому центру, вы осмотрите красивые дворянские особняки и великолепные церкви, принадлежащие разным братствам и конфессиям. Увидите старейший фонтан в Италии и оцените разнообразие продуктов на рыбном рынке. А я расскажу вам об истории города и открою некоторые салентийские секреты.
Гастрономические изюминки Алупии в гостях на местной ферме
Оливковое масло — один из признанных итальянских символов: на полуострове Салентина, в регионе Алупия, вы попробуете самое лучшее! Вас ждёт поездка на сельскохозяйственную ферму к итальянской семье Кукульято: хозяева радушно встречают путешественников, рассказывают об отличительных особенностях качественного оливкового масла и местном производстве по старинным технологиям. Вы прогуляетесь по оливковой роще, услышите интересные истории массерии, а также продегустируете сыры и узнаете их секреты.
Салентийские секреты, шедевры морской кухни и семейная винодельня
Галлиполи — удивительный городок в Саленто, так что если будете где-то неподалеку — не пропустите! Вход в средневековую часть до сих пор охраняет Анжуйский замок 13 века, а в пинакотеке Кафедрального собора и церкви Della Purità можно найти невероятные полотна 17 века. Но Галлиполи — это не только исторические дворянские особняки и великолепные церкви различных братств и конфессий. Здесь вы увидите, как кипит настоящая итальянская жизнь!
Все самые интересные места солнечного итальянского города на обзорной экскурсии
Лечче впечатлит вас старинными улочками, элегантными дворцами, украшениями из песчаника и величественным барочным стилем. Это город, который захватывает, поражает и увлекает! Вы узнаете о его традициях, покровителях и суевериях и попробуете знаменитое местное пирожное пастичотто.
Гуляя по живописнейшим местам Лечче, вы откроете для себя мир этого удивительного солнечного города, расположенного прямо посреди Адриатического и Ионического морей. Познакомитесь с памятниками эпохи барокко, благодаря которым его называют «южной Флоренцией», поразитесь разнообразием храмов «города сорока церквей», а также узнаете об интересных поверьях и приметах, в которые издавна верят местные жители – салентины.