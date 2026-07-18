11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На прогулке по Лечче вас ждут захватывающие истории, барочная архитектура и тайны древнего города. Узнайте, где попробовать вкуснейшее мороженое
Экскурсия по Лечче предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатой историей и архитектурой.
Город, основанный мессапами, поражает великолепием барокко, воплощенным в Базилике Санта Кроче и Соборной площади. Узнайте легенды о статуе Святого Оронция и откройте для себя тайны улицы Vicolo dei Sotteranei. Завершите прогулку, попробовав местное мороженое с карамелизированным инжиром
Свою историю город начинает уже в VIII веке до нашей эры с приходом сюда древней народности — мессапов, выходцев из современной Албании, которые оставили после себя живописные развалины городов и многочисленные погребения с богатым убранством. Древний Рим до сих пор присутствует в городском интерьере: это и амфитеатр на площади покровителя города Святого Оронция, и маленький римский театр, и колонна, завершавшая знаменитую Аппиеву дорогу. Но главной достопримечательностью Лечче является, безусловно, архитектура барокко, чья элегантность и пышность, обусловленная использованием местного известняка «petra leccese», нашла отражение в таких шедеврах, как Базилика Санта Кроче, Соборная площадь, церковь Святой Ирины, палаццо Марезе.
Секреты города
Какие салентийские секреты я вам здесь открою: почему статуя покровителя города однажды чуть было не сошла с пьедестала, где жили Ромео и Джульетта из Лечче, и какие страшные тайны хранит под собой улица Vicolo dei Sotteranei. После нашей прогулки я вам подскажу, в каком баре можно попробовать самые знаменитые блюда Саленто во время аперитива, где делают самое вкусное мороженое со вкусом миндаля и кармелизированный инжира, и какой кофе утоляет жажду местных жителей даже в сорокаградусную жару.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У триумфальной арки Porta Napoli
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Лечче
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 263 туристов
Buongiorno a tutti! Меня зовут Оксана, я лицензированный гид, живу и работаю в городе Лечче уже много лет. Обожаю рассказывать туристам эпизоды из итальянской повседневности, забавные и необычные, ведь людям читать дальшеуменьшить
всегда интересно: чем они отличаются от нас? Юг Италии неисчерпаем, здесь каждый найдет занятие по душе: любители истории и архитектуры поразятся богатому культурному наследию, гурманы смогут попробовать все самое вкусное, от свежих сыров до изысканных вин, а также сами приготовить апулийские деликатесы, натуралистов ждут увлекательные поездки по побережьям, спортсмены смогут заняться дайвингов, виндсерфингом и многим другим. В чем для меня заключается шарм этого края? Это архитектура барочных центров, потрясающие закаты на Ионическом побережье, кристально чистая вода двух морей, бесконечная ночная жизнь летнего Лечче, пустынные улицы во время послеобеденного отдыха, искреннее гостеприимство местных жителей. Словом, жду всех вас в гости, чтобы вместе отправиться в путешествие за новыми впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Большое спасибо, Оксана, за интересную экскурсию по Лечче. Было сразу видно, как хорошо вы знаете город и с каким удовольствием делитесь своими знаниями. Время пролетело незаметно; мы увидели и узнали читать дальшеуменьшить
много такого, что наверняка упустили бы, гуляя самостоятельно. Мы будем с теплотой вспоминать эту экскурсию и горячо рекомендуем её другим.
Vielen Dank, Oxana, für die interessante Führung durch Lecce. Man hat gemerkt, wie gut du die Stadt kennst und wie gerne du dein Wissen weitergibst. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, und wir haben viele Dinge gesehen und erfahren, die wir alleine sicher übersehen hätten. Wir werden die Führung gerne in guter Erinnerung behalten und können sie nur weiterempfehlen.
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Ч
Чёрная
Невероятно красивый город Лечче и просто потрясающая экскурсия в компании Оксаны! Если путешествуете по Апулии, это место обязательно стоит посетить. Старый город достаточно большой, и чтобы не запутаться в лабиринте читать дальшеуменьшить
его улочек и, в то же время, культурно себя обогатить, помощь грамотного экскурсовода, любящего свою работу, однозначно пригодится! Оксана не просто прекрасный гид, владеющий информацией и умеющий ее правильно и интересно подать так, чтобы все осталось в памяти, но и очень душевный человек, с большим вниманием относящийся к своим подопечным. Наша семья на 100% осталась довольной! Приятная прогулка, без спешки, обращение внимания на детали, сопровождаемые интересными рассказами, рекомендации по местным специалитетам- все на высшем уровне! Оксана, спасибо Вам огромное! Всем рекомендуем!
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О
Оксана
Экскурсия по городу оставила самые тёплые и яркие впечатления! С первых минут чувствовалась любовь гида к городу и глубокое знание истории. Маршрут был продуман до мелочей: мы увидели как известные читать дальшеуменьшить
достопримечательности, так и уютные уголки. Оксана рассказала нам, как об истории города, так и о местной кухне, порекомендовала какие места еще посетить и какие сувениры/сладости взять в собой. Это было настоящее путешествие сквозь время и культуру. С удовольствием порекомендую всем, кто хочет увидеть город с интересной и живой стороны!
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Татьяна
Хочу поблагодарить Оксану за экскурсию! Для нас Лечче стал открытием. Город очень понравился. Колоритно, аутентично, было приятно окунуться в нетронутую старую южную Италию. Огромное спасибо Оксане за помощь в этом.
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Елена
Экскурсия очень понравилась. Оксана - знающий гид и очень приятная и заботливая женщина. На подъезде к Лечче мой поезд сломался, Оксана приехала на машине и забрала меня, было очень приятно! Знакомство с городом состоялось - очень рада, что оно было в такой хорошей компании. Знания историй, городских легенд, а также современности - на высоте. Рекомендую всем.
Мы взяли с Оксаной 2 экскурсии и Обе Экскурсии были на высоте! Экскурсии городу Лече и город Галлиполи, оказались Интересными,увлекательными и познавательными. Узнали много интересных фактов и информации.
Оксана читать дальшеуменьшить
не только Гид с большой буквы, но и прекрасный, отзывчивый, добрый и внимательный человек.
Нам очень понравилось.
Помимо экскурсий, Оксана по своей доброте помогла нам попробовать вкусные локальные блюда, посоветовала красивые пляжи, помогала всем что нужно туристу в незнакомом месте.
Всем советуем! Не пожалеете.
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