11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Лечче предлагает уникальную возможность познакомиться с его богатой историей и архитектурой. Город, основанный мессапами, поражает великолепием барокко, воплощенным в Базилике Санта Кроче и Соборной площади. Узнайте легенды о статуе Святого Оронция и откройте для себя тайны улицы Vicolo dei Sotteranei. Завершите прогулку, попробовав местное мороженое с карамелизированным инжиром

Описание экскурсии

История Лечче — взгляд через архитектуру

Свою историю город начинает уже в VIII веке до нашей эры с приходом сюда древней народности — мессапов, выходцев из современной Албании, которые оставили после себя живописные развалины городов и многочисленные погребения с богатым убранством. Древний Рим до сих пор присутствует в городском интерьере: это и амфитеатр на площади покровителя города Святого Оронция, и маленький римский театр, и колонна, завершавшая знаменитую Аппиеву дорогу. Но главной достопримечательностью Лечче является, безусловно, архитектура барокко, чья элегантность и пышность, обусловленная использованием местного известняка «petra leccese», нашла отражение в таких шедеврах, как Базилика Санта Кроче, Соборная площадь, церковь Святой Ирины, палаццо Марезе.

Секреты города

Какие салентийские секреты я вам здесь открою: почему статуя покровителя города однажды чуть было не сошла с пьедестала, где жили Ромео и Джульетта из Лечче, и какие страшные тайны хранит под собой улица Vicolo dei Sotteranei. После нашей прогулки я вам подскажу, в каком баре можно попробовать самые знаменитые блюда Саленто во время аперитива, где делают самое вкусное мороженое со вкусом миндаля и кармелизированный инжира, и какой кофе утоляет жажду местных жителей даже в сорокаградусную жару.