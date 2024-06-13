A Alla Галлиполи - остров сокровищ Оксана прекрасный гид она провела очень интересную экскурсию. Потом порекомендовала прекрасные рестораны и ещё сделала нам маршрут поездки вкоторую мы Поедем сами. Надеюсь ещё вернуться сюда на следующий год и обязательно попросить Оксану быть нашим гидом

Y Yigal Лечче - музей под открытым небом Благодарим Оксану за познавательный и увлекательный тур по городу Лечче!

E Elena Лечче - музей под открытым небом читать дальше Оксана приехала на машине и забрала меня, было очень приятно! Знакомство с городом состоялось - очень рада, что оно было в такой хорошей компании. Знания историй, городских легенд, а также современности - на высоте. Рекомендую всем. Экскурсия очень понравилась. Оксана - знающий гид и очень приятная и заботливая женщина. На подъезде к Лечче мой поезд сломался,

М Мила Лечче - музей под открытым небом Оксана, необыкновенный гид, знающий каждый уголок Лечче. Нам посчастливилось пройти с Оксаной по старому городу, о котором она рассказывала нам с любовью.