Водная прогулка
Знакомьтесь, Ливорно
Откройте для себя Ливорно с воды: старинные крепости, церкви и оживленный рынок. Погрузитесь в историю и насладитесь уникальными видами города
Начало: На Муниципальной площади
Сегодня в 10:00
17 сен в 11:00
€161 за всё до 7 чел.
Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 09:00
17 сен в 09:00
€594 за всё до 4 чел.
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 09:00
17 сен в 09:00
€354 за всё до 3 чел.
