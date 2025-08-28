Выбирайте и другие экскурсии в Ливорно

Вы погуляете по главной улице Ливорно и по старинному торговому кварталу Новая Венеция с живописными мостиками и паутиной каналов. Рассмотрите Кафедральный собор и церковь святой Катерины и пройдете по легендарному мосту, соединяющему Старую и Новую части города. А еще заглянете на оживленный рынок, изобилующий овощами, фруктами, сырами и местными деликатесами.
Прогулка по каналам
Во второй части вас ждет лодочная экскурсия по каналам города. Вы увидите дворцы и храмы, мосты и старинные магазины, напоминающие о древних традициях торгового порта. Я расскажу, как Ливорно из никому не известного поселка в 17-18 веках превратится в резиденцию богатых иностранных купцов. И как с ним связаны Екатерина и Мария Медичи, княжна Тараканова, английские лорды и адмиралы российского флота Екатерины II.
Организационные детали
Прогулка на лодке оплачивается дополнительно — €19 с чел. (в стоимость входит аудиогид на русском языке)
Вместимость лодки — 30-60 человек, на лодке будут присутствовать и другие туристы
За два дня до экскурсии, когда вы уже будете на территории Италии, с вами свяжется гид для организации оплаты билетов на лодку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Муниципальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ливорно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 472 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может заинтересовать именно вас. Мы провели в Ливорно незабываемый день!
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L
Lazar
Ливорно - милый и приятный город в регионе Тоскана. Он не богат на исторические достопримечательности. Но в сопровождении гида Ирины и слушая ее увлекательные рассказы об исторических памятниках можно увидеть читать дальшеуменьшить
и насладиться видами Старой крепости (Fortezza Vecchia) - символом неприступности Ливорно с моря с XI века, и Новой крепости, построенной во времена правления Медичи в XVI веке. Каналы Ливорно, называемые Новой Венецией, просто замечательны. Лодочная экскурсия по этим каналам, во время которой можно увидеть дворцы, храмы, мосты, старинные магазины, подвалы, напоминающие о древних традициях торгового порта. Впечатляет белоснежная фигура Фердинанда I Медичи на площади Пьяцца Микели в окружении четырех мавров – пиратов, скованных цепями. Рекомендуем турагентство … и гида Ирину.
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О
Оксана
Экскурсия пошла не совсем по плану (капитан лодки неправильно понял время), поэтому экскурсовод вынуждено перестраивала маршрут и рассказ на ходу. В результате рассказ о городе был немного сбивчивым. В целом, нам читать дальшеуменьшить
понравилось, без экскурсии мы бы не увидели город с воды и не узнали его историю. На 6 баллов из 10. ПС экскурсию по нашей просьбе начали очень рано, в 8 утра, чтобы избежать жары. Спасибо экскурсоводу, что она пошла на встречу.
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N
Natalia
Ирина- замечательный экскурсовод, влюбленный в свой город Ливорно, много о нем знает, и с увлечением о нем рассказывает. Мы были только один день, но впечатлений получили массу, и по городу походили, и на лодочке покатались. Рекомендуем всем, не пожалеете.
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А
Александр
Очень понравилось, интересные места. Ирина за короткое время познакомила с Ливорно, простота в общение и конечно профессионализм.
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С
Софья
Очень интересная экскурсия. Могу рекомендовать Ирину как прекрасного гида. Узнали о Ливорно то, что не прочитать)))