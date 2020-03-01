Выбирайте и другие экскурсии в Ливорно

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Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы услышите о бурном прошлом Ливорно и узнаете, почему его называли «Американским Средиземноморьем» и «Тирренской Венецией».

Рассмотрите старинные крепости, церкви и памятники, насладитесь панорамой города с воды и заглянете на местный колоритный рынок.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на Муниципальной площади
Забронировать экскурсию
Знакомьтесь, Ливорно!
Знакомьтесь, Ливорно!

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Ливорно
Вы погуляете по главной улице Ливорно и по старинному торговому кварталу Новая Венеция с живописными мостиками и паутиной каналов. Рассмотрите Кафедральный собор и церковь святой Катерины и пройдете по легендарному мосту, соединяющему Старую и Новую части города. А еще заглянете на оживленный рынок, изобилующий овощами, фруктами, сырами и местными деликатесами.

Прогулка по каналам
Во второй части вас ждет лодочная экскурсия по каналам города. Вы увидите дворцы и храмы, мосты и старинные магазины, напоминающие о древних традициях торгового порта. Я расскажу, как Ливорно из никому не известного поселка в 17-18 веках превратится в резиденцию богатых иностранных купцов. И как с ним связаны Екатерина и Мария Медичи, княжна Тараканова, английские лорды и адмиралы российского флота Екатерины II.

Организационные детали

  • Если вас более 4-х человек, на лодке нужно заказать наушники — 2 евро с человека
  • Прогулка на лодке оплачивается дополнительно — 15 евро с человека. Вместимость лодки — 30 человек.
Знакомьтесь, Ливорно!
Знакомьтесь, Ливорно!
Знакомьтесь, Ливорно!
Знакомьтесь, Ливорно!
Знакомьтесь, Ливорно!
Знакомьтесь, Ливорно!
Знакомьтесь, Ливорно!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Муниципальной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000-го года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлеченный и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
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