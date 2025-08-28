Выбирайте и другие экскурсии в Ливорно

Вы услышите о бурном прошлом Ливорно и узнаете, почему его называли «Американским Средиземноморьем» и «Тирренской Венецией». Рассмотрите старинные крепости, церкви и памятники, насладитесь панорамой города с воды и заглянете на местный колоритный рынок.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Ливорно

Вы погуляете по главной улице Ливорно и по старинному торговому кварталу Новая Венеция с живописными мостиками и паутиной каналов. Рассмотрите Кафедральный собор и церковь святой Катерины и пройдете по легендарному мосту, соединяющему Старую и Новую части города. А еще заглянете на оживленный рынок, изобилующий овощами, фруктами, сырами и местными деликатесами.

Прогулка по каналам

Во второй части вас ждет лодочная экскурсия по каналам города. Вы увидите дворцы и храмы, мосты и старинные магазины, напоминающие о древних традициях торгового порта. Я расскажу, как Ливорно из никому не известного поселка в 17-18 веках превратится в резиденцию богатых иностранных купцов. И как с ним связаны Екатерина и Мария Медичи, княжна Тараканова, английские лорды и адмиралы российского флота Екатерины II.

Организационные детали