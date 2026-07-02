Это небольшая, но очень увлекательная экскурсия по самым главным местам Пизы. Вы посетите её главную площадь, а также по желанию кафедральный собор, баптистерий или кладбище. Познакомитесь с прошлым гордой морской республики Пизы и узнаете невероятную историю самой узнаваемой колокольни в мире.

Описание экскурсии

Мы встретимся с вами в Ливорно в 9:00. По пути в Пизу я расскажу много интересных фактов о самом Ливорно, истории региона в целом и его городов.

В Пизе на Площади Чудес мы прикоснёмся к прошлому Пизанской республики и первой морской державы Италии. По вашему желанию посетим кафедральный собор, баптистерий или кладбище Кампо-Санто. Вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения, а ещё узнаете секреты строительства, согласно которым средневековые мастера возводили самую важную городскую площадь. И конечно, сделаете памятные фото на фоне знаменитой колокольни. Затем мы прогуляемся по узким улочкам города, и я покажу вам совсем другую Пизу. А в 12:00 вы уже снова будете в порту Ливорно.

Организационные детали