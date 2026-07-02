Это небольшая, но очень увлекательная экскурсия по самым главным местам Пизы. Вы посетите её главную площадь, а также по желанию кафедральный собор, баптистерий или кладбище.
Познакомитесь с прошлым гордой морской республики Пизы и узнаете невероятную историю самой узнаваемой колокольни в мире.
Познакомитесь с прошлым гордой морской республики Пизы и узнаете невероятную историю самой узнаваемой колокольни в мире.
Описание экскурсии
Мы встретимся с вами в Ливорно в 9:00. По пути в Пизу я расскажу много интересных фактов о самом Ливорно, истории региона в целом и его городов.
В Пизе на Площади Чудес мы прикоснёмся к прошлому Пизанской республики и первой морской державы Италии. По вашему желанию посетим кафедральный собор, баптистерий или кладбище Кампо-Санто. Вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения, а ещё узнаете секреты строительства, согласно которым средневековые мастера возводили самую важную городскую площадь. И конечно, сделаете памятные фото на фоне знаменитой колокольни. Затем мы прогуляемся по узким улочкам города, и я покажу вам совсем другую Пизу. А в 12:00 вы уже снова будете в порту Ливорно.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается билет для посещения Кафедрального собора, баптистерия и музея-кладбище Кампо-Санто — €11 за чел.
- Для выезда за пределы порта в центр города можно воспользоваться трансферным автобусом (шаттлом), который курсирует без остановок
- Стоимость экскурсии для 5–7 человек — €640
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Муниципальной площади в Ливорно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ливорно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию в Пизу. Ирина очень интересный рассказчик. Если едете в Пизу очень рекомендуем взять Ирину экскурсоводом. НИ КАПЛИ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
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Сбылась моя мечта - увидеть и обнять Пизанскую башню (которая, как оказалось, вовсе не башня, а колокольня 😄).
Ирина - замечательный гид: внимательная, увлечённая и знающая!
Ирина - замечательный гид: внимательная, увлечённая и знающая!
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Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Экскурсовод 120% Прекрасный знаток, искренне любящий свое дело❤️ Ирина 🥰 ты самая лучшая 😉🤝🔥
Экскурсовод 120% Прекрасный знаток, искренне любящий свое дело❤️ Ирина 🥰 ты самая лучшая 😉🤝🔥
+1
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Мы провели незабываемый день в Ливорно благодаря нашему гиду Ирине. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в регион Тосканы, его историю, культуру и гастрономию. Ирина показала нам Пизу
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Е
Все было замечательно. Ирина с первой минуты начала экскурсию, очень интересно и увлекательно. К тому же она очень внимательна к желаниям клиентов.
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V
Все очень понравилось огромное спасибо Ирине, всем рекомендую очень интересно и содержательно
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