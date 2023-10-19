Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Это небольшая, но очень увлекательная экскурсия по самым главным местам Пизы. Вы посетите её главную площадь, а также по желанию кафедральный собор, баптистерий или кладбище.
Познакомитесь с прошлым гордой морской республики Пизы и узнаете невероятную историю самой узнаваемой колокольни в мире.
Познакомитесь с прошлым гордой морской республики Пизы и узнаете невероятную историю самой узнаваемой колокольни в мире.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся с вами в Ливорно в 8:30. По пути в Пизу я расскажу много интересных фактов о самом Ливорно, истории региона в целом и его городов.
В Пизе на Площади Чудес мы прикоснёмся к прошлому Пизанской республики и первой морской державы Италии. По вашему желанию посетим кафедральный собор, баптистерий или кладбище Кампо-Санто. Вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения, а ещё узнаете секреты строительства, согласно которым средневековые мастера возводили самую важную городскую площадь. И конечно, сделаете памятные фото на фоне знаменитой колокольни. Затем мы прогуляемся по узким улочкам города, и я покажу вам совсем другую Пизу. А в 12:30 вы уже снова будете в порту Ливорно.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Дополнительные расходы: вход в кафедральный собор и баптистерий — €7/чел., вход в кафедральный собор и на кладбище Кампо-Санто — €7/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Муниципальной площади в Ливорно
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ливорно
Провела экскурсии для 32 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
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