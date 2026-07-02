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Экскурсии в Ливорно

Найдено 9 экскурсий в Ливорно на русском языке, цены от €187. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Ливорно
На лодке
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
Сегодня в 10:00
10 авг в 08:30
от €187 за всё до 30 чел.
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
Круизы
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:00
от €625 за всё до 4 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
от €460 за всё до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
от €530 за всё до 4 чел.
Из порта Ливорно Флоренция и Пиза: две звезды Тосканы
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно Флоренция и Пиза: две звезды Тосканы
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Расписание: каждый день по мере заказа
€400 за всё до 7 чел.
Из порта Ливорно в Пизу и Лукку: два города - две судьбы
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно в Пизу и Лукку: два города - две судьбы
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Расписание: по договоренности
€580 за всё до 7 чел.
Лучший тур из Ливорно во Флоренцию - история, любовь, искусство и власть
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший тур из Ливорно во Флоренцию - история, любовь, искусство и власть
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Расписание: о предварительному заказу и договорённости
€450 за всё до 7 чел.
Из порта Ливорно в Пизу: Площадь Чудес - тайны великих архитекторов
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно в Пизу: Площадь Чудес - тайны великих архитекторов
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€460 за всё до 7 чел.
Пешеходно - лодочная экскурсия по каналам Ливорно
1 час 45 минут
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходно - лодочная экскурсия по каналам Ливорно
Начало: Памятник «4 мавра»
Расписание: По договоренности
€187 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Большое спасибо Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию в Пизу. Ирина очень интересный рассказчик. Если едете в Пизу очень рекомендуем взять Ирину экскурсоводом. НИ КАПЛИ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
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Eкатерина
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Прекрасная экскурсия. Очень хорошо спланирован маршрут. Замечательно провели время с Ириной в Лукке и Пизе. Рекомендую
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Людмила
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Сбылась моя мечта - увидеть и обнять Пизанскую башню (которая, как оказалось, вовсе не башня, а колокольня 😄).
Ирина - замечательный гид: внимательная, увлечённая и знающая!
Сбылась моя мечта - увидеть и обнять Пизанскую башню (которая, как оказалось, вовсе не башня, а колокольня 😄).
Сбылась моя мечта - увидеть и обнять Пизанскую башню (которая, как оказалось, вовсе не башня, а колокольня 😄).
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L
Знакомьтесь, Ливорно
Ливорно - милый и приятный город в регионе Тоскана. Он не богат на исторические достопримечательности. Но в сопровождении гида Ирины
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и слушая ее увлекательные рассказы об исторических памятниках можно увидеть и насладиться видами Старой крепости (Fortezza Vecchia) - символом неприступности Ливорно с моря с XI века, и Новой крепости, построенной во времена правления Медичи в XVI веке. Каналы Ливорно, называемые Новой Венецией, просто замечательны. Лодочная экскурсия по этим каналам, во время которой можно увидеть дворцы, храмы, мосты, старинные магазины, подвалы, напоминающие о древних традициях торгового порта. Впечатляет белоснежная фигура Фердинанда I Медичи на площади Пьяцца Микели в окружении четырех мавров – пиратов, скованных цепями. Рекомендуем турагентство … и гида Ирину.

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Л
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Получили огромное удовольствие!!!
Ирина, очень профессиональный и знающий историю гид! Ей удалось за несколько часов окунуть нас в незабываемую атмосферу Луки
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и полностью поменять наше мнение о Пизе, как города одной падающей башни!!
Ее энтузиазм, энергия,любовь к своей профессии и глубокие знания истории каждого уголка города, оставили незабываемые впечатления Прекрасно организованная экскурсия с очень профессиональным приятным водителем на комфортабельной машине

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Е
Знакомьтесь, Ливорно
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может заинтересовать именно вас. Мы провели в Ливорно незабываемый день!
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может+1
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может
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Рузиля
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Экскурсовод 120% Прекрасный знаток, искренне любящий свое дело❤️ Ирина 🥰 ты самая лучшая 😉🤝🔥
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.+5
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
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Лиза
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Мы провели незабываемый день в Ливорно благодаря нашему гиду Ирине. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в регион
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Тосканы, его историю, культуру и гастрономию. Ирина показала нам Пизу с неожиданной стороны, поделилась увлекательными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях. Мы узнали, где попробовать настоящий тосканский суп Cacciucco из свежайших морепродуктов и осьминога — это было невероятно вкусно!

Путешествие прошло в полном комфорте — нас встретили в кондиционированной машине, маршрут был продуман до мелочей. Ирина уделила внимание каждому, учла наши интересы, и мы чувствовали себя не туристами, а гостями, которых приняли как друзей. Душевная компания, индивидуальный подход и возможность увидеть Тоскану глазами местных жителей — это то, что делает такую экскурсию по-настоящему ценной.

Рекомендую Ирину всем, кто хочет увидеть настоящую Италию — искреннюю, красивую и вкусную!

Мы провели незабываемый день в Ливорно благодаря нашему гиду Ирине. Это не просто экскурсия — это
Мы провели незабываемый день в Ливорно благодаря нашему гиду Ирине. Это не просто экскурсия — это
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V
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Все очень понравилось огромное спасибо Ирине, всем рекомендую очень интересно и содержательно
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D
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
С
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Ириной познакомились на этом ресурсе, когда искали экскурсии под круиз по Средиземному морю. Заказали Лукку и Пизу. Потом добавили посещение винодельни. Все прошло просто восхитительно.
Ирина превосходный рассказчик. Она досконально разбирается в материале и не перегружает свои рассказы датами, именами и не нужными фактами. С нами были дети. Они идеальный маркер для оценки гида. Если дети не слушают, то что то в рассказе не то. С Ириной дети слушали все, сами и запомнили все что Ирина говорила.
Отдельно отмечу профессиональный тайминг Ирины и её водителя. Ирина заранее прислала план экскурсии и мы не выбились из этого графика ни на минуту.
Бриллиантом встречи, стало посещение уникальной винодельни. Она действительно уникальна и её особенности я сохраню в тайне. Но туда я вернусь обязательно и вместе с Ириной.
Ирина, огромное вам спасибо, за это прекрасный день и вашу работу.

Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.+3
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
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Всего 19 отзывов в Ливорно

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно

Самые популярные экскурсии в Ливорно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Знакомьтесь, Ливорно;
  2. В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только);
  3. В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только);
  4. Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно);
  5. Из порта Ливорно Флоренция и Пиза: две звезды Тосканы.
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в августе 2026
Сейчас в Ливорно можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 187 до 625. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Посетите Ливорно в 2026 году и получите незабываемые впечатления! Наши экскурсии на русском языке проводятся с ценами от €187. Вы познакомитесь с достопримечательностями Ливорно, узнаете историю города и погрузитесь в атмосферу Италии