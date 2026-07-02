Индивидуальная
Знакомьтесь, Ливорно
Увидеть главные места «города свободы» и покататься на лодке по живописным каналам
Начало: На Муниципальной площади
Сегодня в 10:00
10 авг в 08:30
от €187 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:00
от €625 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
от €460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
от €530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно Флоренция и Пиза: две звезды Тосканы
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Расписание: каждый день по мере заказа
€400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно в Пизу и Лукку: два города - две судьбы
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Расписание: по договоренности
€580 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший тур из Ливорно во Флоренцию - история, любовь, искусство и власть
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Расписание: о предварительному заказу и договорённости
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из порта Ливорно в Пизу: Площадь Чудес - тайны великих архитекторов
Начало: Via della Cinta Esterna, 52, Livorno, Regione Tosc...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€460 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешеходно - лодочная экскурсия по каналам Ливорно
Начало: Памятник «4 мавра»
Расписание: По договоренности
€187 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Большое спасибо Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию в Пизу. Ирина очень интересный рассказчик. Если едете в Пизу очень рекомендуем взять Ирину экскурсоводом. НИ КАПЛИ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия. Очень хорошо спланирован маршрут. Замечательно провели время с Ириной в Лукке и Пизе. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Сбылась моя мечта - увидеть и обнять Пизанскую башню (которая, как оказалось, вовсе не башня, а колокольня 😄).
Ирина - замечательный гид: внимательная, увлечённая и знающая!
Ирина - замечательный гид: внимательная, увлечённая и знающая!
Вам был полезен этот отзыв?
L
Ливорно - милый и приятный город в регионе Тоскана. Он не богат на исторические достопримечательности. Но в сопровождении гида Ирины
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Получили огромное удовольствие!!!
Ирина, очень профессиональный и знающий историю гид! Ей удалось за несколько часов окунуть нас в незабываемую атмосферу Луки
Ирина, очень профессиональный и знающий историю гид! Ей удалось за несколько часов окунуть нас в незабываемую атмосферу Луки
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Инина-искренне влюбленный в Ливорно гид, обладающий энциклопедическими знаниями, желанием поделиться информацией, донести именно то, что может заинтересовать именно вас. Мы провели в Ливорно незабываемый день!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Нужно оба города внести в обязательный маршрут Флоренция и Пиза Очень удобно и познавательно За 8 часов 2 жемчужины Италии.
Экскурсовод 120% Прекрасный знаток, искренне любящий свое дело❤️ Ирина 🥰 ты самая лучшая 😉🤝🔥
Экскурсовод 120% Прекрасный знаток, искренне любящий свое дело❤️ Ирина 🥰 ты самая лучшая 😉🤝🔥
+5
Вам был полезен этот отзыв?
Мы провели незабываемый день в Ливорно благодаря нашему гиду Ирине. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в регион
Вам был полезен этот отзыв?
V
Все очень понравилось огромное спасибо Ирине, всем рекомендую очень интересно и содержательно
Вам был полезен этот отзыв?
D
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
С
С
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 19 отзывов в Ливорно
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно
Самые популярные экскурсии в Ливорно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
- Знакомьтесь, Ливорно;
- В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только);
- В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только);
- Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно);
- Из порта Ливорно Флоренция и Пиза: две звезды Тосканы.
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в августе 2026
Сейчас в Ливорно можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 187 до 625. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Посетите Ливорно в 2026 году и получите незабываемые впечатления! Наши экскурсии на русском языке проводятся с ценами от €187. Вы познакомитесь с достопримечательностями Ливорно, узнаете историю города и погрузитесь в атмосферу Италии