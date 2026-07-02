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Тосканы, его историю, культуру и гастрономию. Ирина показала нам Пизу с неожиданной стороны, поделилась увлекательными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях. Мы узнали, где попробовать настоящий тосканский суп Cacciucco из свежайших морепродуктов и осьминога — это было невероятно вкусно!



Путешествие прошло в полном комфорте — нас встретили в кондиционированной машине, маршрут был продуман до мелочей. Ирина уделила внимание каждому, учла наши интересы, и мы чувствовали себя не туристами, а гостями, которых приняли как друзей. Душевная компания, индивидуальный подход и возможность увидеть Тоскану глазами местных жителей — это то, что делает такую экскурсию по-настоящему ценной.



Рекомендую Ирину всем, кто хочет увидеть настоящую Италию — искреннюю, красивую и вкусную!