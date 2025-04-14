Пиза — светлая, воинственная, эгоистичная когда-то и трогательно печальная сегодня. Лукка — милая и самая загадочная из всех городов Тосканы, такая значимая ранее и просто очаровательная сегодня. Я познакомлю вас с прошлым и настоящим этих городов, покажу знаковые исторические памятники и расскажу, какие секреты они донесли до наших времён.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обаяние аристократической Лукки

Первым городом на нашем маршруте будет Лукка. Она прячет свою историю за мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких улиц, романских церквях, средневековых домах-башнях, колокольнях и ренессансных дворцах. За полтора часа экскурсии мы прогуляемся по крепостной стене с аллеей платанов. Увидим кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с её воздушным фасадом, базилику Сан-Фредиано, площадь амфитеатра, башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине. Все эти городские достопримечательности бережно хранят прошлое маленькой независимой республики Лукка.

Истории средневековой Пизы

Затем мы переместимся в Пизу. Её прошлое живёт сегодня в монументах на Площади Чудес. Они — истинные свидетели процветания и могущества первой итальянской морской державы. По вашему желанию мы посетим кафедральный собор или кладбище Кампо-Санто, где вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения. Во всех подробностях вы узнаете невероятно интересную историю самой знаменитой колокольни — падающей башни. Расскажу и про архитекторов, которые строили башню с одной только мыслью: «Как бы её спасти!»

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят трансфер от места встречи и услуги гида

Для выезда за пределы порта в центр города вы можете воспользоваться трансферным автобусом (шаттлом), который курсирует без остановок. Расписание шаттлов вы можете узнать на лайнере.

Экскурсия для 5–7 человек — €775

Дополнительные расходы в Лукке:

Вход в кафедральный собор — €5

Вход в базилику Сан-Фредиано — €5

Вход во дворец Пфаннер — €12

Дополнительные расходы в Пизе:

Вход в кафедральный собор и баптистерий — €8

Вход в кафедральный собор и на кладбище Кампо-Санто — €8

Вход в кафедральный собор, Крестильня и музей-кладбище Кампо-Санто — €11