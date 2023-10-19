В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)

Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные

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Пиза — светлая, воинственная, эгоистичная когда-то и трогательно печальная сегодня.

Лукка — милая и самая загадочная из всех городов Тосканы, такая значимая ранее и просто очаровательная сегодня.

Я познакомлю вас с прошлым и настоящим этих городов, покажу знаковые исторические памятники и расскажу, какие секреты они донесли до наших времён.
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обаяние аристократической Лукки

Первым городом на нашем маршруте будет Лукка. Она прячет свою историю за мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких улиц, романских церквях, средневековых домах-башнях, колокольнях и ренессансных дворцах. За полтора часа экскурсии мы прогуляемся по крепостной стене с аллеей платанов. Увидим кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с её воздушным фасадом, базилику Сан-Фредиано, площадь амфитеатра, башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине. Все эти городские достопримечательности бережно хранят прошлое маленькой независимой республики Лукка.

Истории средневековой Пизы

Затем мы переместимся в Пизу. Её прошлое живёт сегодня в монументах на Площади Чудес. Они — истинные свидетели процветания и могущества первой итальянской морской державы. По вашему желанию мы посетим кафедральный собор или кладбище Кампо-Санто, где вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения. Во всех подробностях вы узнаете невероятно интересную историю самой знаменитой колокольни — падающей башни. Расскажу и про архитекторов, которые строили башню с одной только мыслью: «Как бы её спасти!»

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида.

Дополнительные расходы в Лукке:

Вход в кафедральный собор — €3
Вход в базилику Сан-Фредиано — €3
Вход во дворец Пфаннер — €12

Дополнительные расходы в Пизе:

Вход в кафедральный собор и баптистерий — €7
Вход в кафедральный собор и на кладбище Кампо-Санто — €7

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Муниципальной площади в Ливорно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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