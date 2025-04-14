Первым городом на нашем маршруте будет Лукка. Она прячет свою историю за мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких улиц, романских церквях, средневековых домах-башнях, колокольнях и ренессансных дворцах. За полтора часа экскурсии мы прогуляемся по крепостной стене с аллеей платанов. Увидим кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с её воздушным фасадом, базилику Сан-Фредиано, площадь амфитеатра, башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине. Все эти городские достопримечательности бережно хранят прошлое маленькой независимой республики Лукка.
Истории средневековой Пизы
Затем мы переместимся в Пизу. Её прошлое живёт сегодня в монументах на Площади Чудес. Они — истинные свидетели процветания и могущества первой итальянской морской державы. По вашему желанию мы посетим кафедральный собор или кладбище Кампо-Санто, где вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения. Во всех подробностях вы узнаете невероятно интересную историю самой знаменитой колокольни — падающей башни. Расскажу и про архитекторов, которые строили башню с одной только мыслью: «Как бы её спасти!»
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят трансфер от места встречи и услуги гида
Для выезда за пределы порта в центр города вы можете воспользоваться трансферным автобусом (шаттлом), который курсирует без остановок. Расписание шаттлов вы можете узнать на лайнере.
Экскурсия для 5–7 человек — €775
Дополнительные расходы в Лукке:
Вход в кафедральный собор — €5 Вход в базилику Сан-Фредиано — €5 Вход во дворец Пфаннер — €12
Дополнительные расходы в Пизе:
Вход в кафедральный собор и баптистерий — €8 Вход в кафедральный собор и на кладбище Кампо-Санто — €8 Вход в кафедральный собор, Крестильня и музей-кладбище Кампо-Санто — €11
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Муниципальной площади в Ливорно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ливорно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 472 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Dmitry
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий. С Ириной познакомились на этом ресурсе, когда искали экскурсии под круиз читать дальшеуменьшить
по Средиземному морю. Заказали Лукку и Пизу. Потом добавили посещение винодельни. Все прошло просто восхитительно. Ирина превосходный рассказчик. Она досконально разбирается в материале и не перегружает свои рассказы датами, именами и не нужными фактами. С нами были дети. Они идеальный маркер для оценки гида. Если дети не слушают, то что то в рассказе не то. С Ириной дети слушали все, сами и запомнили все что Ирина говорила. Отдельно отмечу профессиональный тайминг Ирины и её водителя. Ирина заранее прислала план экскурсии и мы не выбились из этого графика ни на минуту. Бриллиантом встречи, стало посещение уникальной винодельни. Она действительно уникальна и её особенности я сохраню в тайне. Но туда я вернусь обязательно и вместе с Ириной. Ирина, огромное вам спасибо, за это прекрасный день и вашу работу.
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К
Кайдар
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и дети и взрослые, и всем было очень интересно и весело. Знает места где лучше пройти без очередей, где лучше сделать фото, а также где самая лучшая пицца. В общем 10 из 10.
+2
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Eкатерина
Прекрасная экскурсия. Очень хорошо спланирован маршрут. Замечательно провели время с Ириной в Лукке и Пизе. Рекомендую
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Л
Лариса
Получили огромное удовольствие!!! Ирина, очень профессиональный и знающий историю гид! Ей удалось за несколько часов окунуть нас в незабываемую атмосферу Луки и полностью поменять наше мнение о Пизе, как города одной падающей башни!! Ее энтузиазм, энергия,любовь к своей профессии и глубокие знания истории каждого уголка города, оставили незабываемые впечатления Прекрасно организованная экскурсия с очень профессиональным приятным водителем на комфортабельной машине
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С
Светлана
20 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала, а так же за помощь с организацией. Ирина всегда была на связи, отвечала на все вопросы по подготовке экскурсии, предоставила полный план мероприятия, все прошло чудесно. Рекомендую однозначно!!!
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Э
Эдуард.
Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
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