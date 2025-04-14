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В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)

Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Пиза — светлая, воинственная, эгоистичная когда-то и трогательно печальная сегодня.

Лукка — милая и самая загадочная из всех городов Тосканы, такая значимая ранее и просто очаровательная сегодня.

Я познакомлю вас с прошлым и настоящим этих городов, покажу знаковые исторические памятники и расскажу, какие секреты они донесли до наших времён.
5
6 отзывов
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)

Описание экскурсии

Обаяние аристократической Лукки

Первым городом на нашем маршруте будет Лукка. Она прячет свою историю за мощными стенами и бастионами, в лабиринтах узеньких улиц, романских церквях, средневековых домах-башнях, колокольнях и ренессансных дворцах. За полтора часа экскурсии мы прогуляемся по крепостной стене с аллеей платанов. Увидим кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с её воздушным фасадом, базилику Сан-Фредиано, площадь амфитеатра, башню Гуиниджи с карликовыми дубами на вершине. Все эти городские достопримечательности бережно хранят прошлое маленькой независимой республики Лукка.

Истории средневековой Пизы

Затем мы переместимся в Пизу. Её прошлое живёт сегодня в монументах на Площади Чудес. Они — истинные свидетели процветания и могущества первой итальянской морской державы. По вашему желанию мы посетим кафедральный собор или кладбище Кампо-Санто, где вы познакомитесь с произведениями искусства периода раннего Возрождения. Во всех подробностях вы узнаете невероятно интересную историю самой знаменитой колокольни — падающей башни. Расскажу и про архитекторов, которые строили башню с одной только мыслью: «Как бы её спасти!»

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер от места встречи и услуги гида
  • Для выезда за пределы порта в центр города вы можете воспользоваться трансферным автобусом (шаттлом), который курсирует без остановок. Расписание шаттлов вы можете узнать на лайнере.
  • Экскурсия для 5–7 человек — €775

Дополнительные расходы в Лукке:

Вход в кафедральный собор — €5
Вход в базилику Сан-Фредиано — €5
Вход во дворец Пфаннер — €12

Дополнительные расходы в Пизе:

Вход в кафедральный собор и баптистерий — €8
Вход в кафедральный собор и на кладбище Кампо-Санто — €8
Вход в кафедральный собор, Крестильня и музей-кладбище Кампо-Санто — €11

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Муниципальной площади в Ливорно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ливорно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 472 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
С Ириной познакомились на этом ресурсе, когда искали экскурсии под круиз
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по Средиземному морю. Заказали Лукку и Пизу. Потом добавили посещение винодельни. Все прошло просто восхитительно.
Ирина превосходный рассказчик. Она досконально разбирается в материале и не перегружает свои рассказы датами, именами и не нужными фактами. С нами были дети. Они идеальный маркер для оценки гида. Если дети не слушают, то что то в рассказе не то. С Ириной дети слушали все, сами и запомнили все что Ирина говорила.
Отдельно отмечу профессиональный тайминг Ирины и её водителя. Ирина заранее прислала план экскурсии и мы не выбились из этого графика ни на минуту.
Бриллиантом встречи, стало посещение уникальной винодельни. Она действительно уникальна и её особенности я сохраню в тайне. Но туда я вернусь обязательно и вместе с Ириной.
Ирина, огромное вам спасибо, за это прекрасный день и вашу работу.

Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
Ирина лучший гид. Мы много лет ездим по всему миру и были на многих экскурсиях. Обычно просим индивидуальные варианты экскурсий.
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К
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и дети и взрослые, и всем было очень интересно и весело. Знает места где лучше пройти без очередей, где лучше сделать фото, а также где самая лучшая пицца. В общем 10 из 10.
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было+2
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
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Eкатерина
Прекрасная экскурсия. Очень хорошо спланирован маршрут. Замечательно провели время с Ириной в Лукке и Пизе. Рекомендую
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Л
Получили огромное удовольствие!!!
Ирина, очень профессиональный и знающий историю гид! Ей удалось за несколько часов окунуть нас в незабываемую атмосферу Луки и полностью поменять наше мнение о Пизе, как города одной падающей башни!!
Ее энтузиазм, энергия,любовь к своей профессии и глубокие знания истории каждого уголка города, оставили незабываемые впечатления Прекрасно организованная экскурсия с очень профессиональным приятным водителем на комфортабельной машине
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С
20 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала, а так же за помощь с организацией. Ирина всегда была на связи, отвечала на все вопросы по подготовке экскурсии, предоставила полный план мероприятия, все прошло чудесно. Рекомендую однозначно!!!
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Э
Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
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