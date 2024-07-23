5 часов
Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
€594 за всё до 7 чел.
4 часа
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
€394 за всё до 7 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
Завтра в 12:00
21 янв в 09:00
€360 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2024Все было замечательно. Ирина с первой минуты начала экскурсию, очень интересно и увлекательно. К тому же она очень внимательна к желаниям клиентов.
- ККайдар21 июля 2024Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и
- ЭЭдуард.2 июня 2024Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
- ССветлана22 мая 202420 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «На машине»
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