Экскурсии по Ливорно на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Ливорно на русском языке, цены от €360. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
3 отзыва
5 часов
Круиз
В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Посетить два города удивительной судьбы - такие близкие и такие разные
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
594 за всё до 7 чел.
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
На машине
1 отзыв
4 часа
Круиз
В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
Увидеть ту самую башню и погрузиться в историю первой морской державы Италии
Начало: На Муниципальной площади в Ливорно
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
394 за всё до 7 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: В центе Ливорно
Завтра в 12:00
21 янв в 09:00
360 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Все было замечательно. Ирина с первой минуты начала экскурсию, очень интересно и увлекательно. К тому же она очень внимательна к желаниям клиентов.
  • К
    Кайдар
    21 июля 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было 8 человек, были и
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    дети и взрослые, и всем было очень интересно и весело. Знает места где лучше пройти без очередей, где лучше сделать фото, а также где самая лучшая пицца. В общем 10 из 10.

    Ирина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас былоИрина это профессионал своего дела. Она умеет заинтересовать своими рассказами несмотря на возраст слушателей. Нас было
  • Э
    Эдуард.
    2 июня 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    Ирина много знает, интересно рассказывает. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
    20 мая были на экскурсии с Ириной, впечатлений масса, экскурсия прекрасная, огромная благодарность Ирине за профессионализм, опыт, прекрасную подачу материала,
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    а так же за помощь с организацией. Ирина всегда была на связи, отвечала на все вопросы по подготовке экскурсии, предоставила полный план мероприятия, все прошло чудесно. Рекомендую однозначно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ливорно в категории «На машине»

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  1. В Лукку и Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
  2. В Пизу - из порта Ливорно (для круизных путешественников и не только)
  3. Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
Сколько стоит экскурсия по Ливорно в январе 2025
Сейчас в Ливорно в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 360 до 594. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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