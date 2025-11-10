Мы отправимся в путешествие, начиная от римского периода и до строительства белоснежной «Площади чудес». Я раскрою секреты средневековых мастеров, которые вложили свои умения, вкусы и амбиции в создание Кафедрального собора, Баптистерия и Монументального кладбища. Вы узнаете историю строительства колокольни, которую по привычке называют «Падающей башней».
Древнеримское поселение у озера Массачукколи
Уже в 3500 году до н. э. здесь производили отменное вино. Вы узнаете историю этрусской династии, которая владела этой портовой зоной. Увидите фундаменты и сохранившиеся мозаичные полы древнеримского отеля и стены римских терм на высоком холме.
Дегустация на винодельне
Вы познакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato». Вас ожидают 4-5 видов вина из благородных французских сортов винограда Пино Нуар, Мерло, Шардоне, Траминер и местных Санджовезе и Верментино. А также лёгкие закуски: сыровяленые деликатесы, сыр, традиционные тосканские кростини с оливковым маслом и разнообразные соусы.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Renault Trafic (детских кресел нет)
Дополнительно оплачивается дегустация — €45 с человека (дети — €25)
Экскурсия для 4–7 человек — €796
Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее). В таком случае гид выберет для посещения другую винодельню
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ливорно
Провела экскурсии для 406 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!