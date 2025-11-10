Мои заказы

Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)

История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Это винное путешествие — лучший выбор для тех, кто знаком со вкусом знаменитого Кьянти Классико и интересуется менее известными производствами.

Для тех, кто только увлёкся виноделием и мечтает отдохнуть среди холмов, покрытых виноградниками и оливковыми рощами. И для тех, кто хочет оценить шарм и атмосферу древнего города.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи (из Ливорно)
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Пиза — наследница Римской империи

Мы отправимся в путешествие, начиная от римского периода и до строительства белоснежной «Площади чудес». Я раскрою секреты средневековых мастеров, которые вложили свои умения, вкусы и амбиции в создание Кафедрального собора, Баптистерия и Монументального кладбища. Вы узнаете историю строительства колокольни, которую по привычке называют «Падающей башней».

Древнеримское поселение у озера Массачукколи

Уже в 3500 году до н. э. здесь производили отменное вино. Вы узнаете историю этрусской династии, которая владела этой портовой зоной. Увидите фундаменты и сохранившиеся мозаичные полы древнеримского отеля и стены римских терм на высоком холме.

Дегустация на винодельне

Вы познакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato».
Вас ожидают 4-5 видов вина из благородных французских сортов винограда Пино Нуар, Мерло, Шардоне, Траминер и местных Санджовезе и Верментино. А также лёгкие закуски: сыровяленые деликатесы, сыр, традиционные тосканские кростини с оливковым маслом и разнообразные соусы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Trafic (детских кресел нет)
  • Дополнительно оплачивается дегустация — €45 с человека (дети — €25)
  • Экскурсия для 4–7 человек — €796
  • Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее). В таком случае гид выберет для посещения другую винодельню

Тайминг поездки

  • Экскурсия в Пизе — 1 час 30 минут
  • Озеро Массачукколи и винодельня — 1 час 30 минут
  • Дорога от Ливорно до Пизы — 40 минут
  • Обратный путь от винодельни до Ливорно — 1 час

