Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Лукке

Гид S.
Гид S. – Гид из Лукки
Обзорная экскурсия по Лукке
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Обзорная экскурсия по Лукке
Обзорная экскурсия по Лукке
Про этот романтичный, завораживающий город 🏙️ знают меньше, чем, скажем, о Флоренции или Венеции, и об этом можно только сожалеть. Город Лукка имеет богатейшую историю 📖, это культурный и исторический центр, столица ⭐️ провинции Лукка.
Четкая планировка улиц города Лукки сохранилась еще со времен древних римлян, которые основали здесь свое поселение в 180 г. до н. э. Главной достопримечательностью 🏛️ города являются хорошо сохранившиеся крепостные стены, образующие кольцо диаметром свыше 4 км. Благодаря этим древним сооружениям в городе до сих пор царит атмосфера Средневековья с присущими ей романтикой и ощущением незыблемости. По периметру стены расположены одиннадцать бастионов разных форм и размеров. Два из них, называемые Torrione del Bastardo и бастион San Martino, сохранились до наших дней в том виде, каком были построены в XVI в. В центре города расположен красивейший храм Сан-Микеле-ин-Форо, который был построен в 1070 году на месте бывшего римского форума. Знаковыми местами на карте Лукки являются площадь Пьяцца-дель-Амфитеатре, которая была построена на месте античного амфитеатра, улица Via Guinigi с Домами Гуиниджи и башней с висячим садом, а также церковь ⛪ Сан Фредиано с мозаикой, вынесенной на фасад. Другим центром притяжения для туристов является расположенная на Пьяцца-Сан-Мартино соборная церковь Святого Мартина, стоящая там с 6 века. Помимо этой архитектурной доминанты в городе можно увидеть целую россыпь более мелких, но по-своему прекрасных церквушек, базилик и часовен. Пожалуй, я уже утомила вас перечислением достопримечательностей Лукки, а это вовсе не полный перечень, поэтому приглашаю вас на пешеходную экскурсию ⛳ по этому средневековому уголку Тосканы, чтобы вы сами убедились в его самобытности.
Начало и место завершения
🚩 Lucca
Обзорная экскурсия по Лукке
Обзорная экскурсия по Лукке
Обзорная экскурсия по Лукке
Обзорная экскурсия по Лукке

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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