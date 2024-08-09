Ирина — ваш гид в Лукке

Провела экскурсии для 171 туриста

Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!