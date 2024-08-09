Лукка — самый милый и таинственный город Тосканы.
Его мощные стены, каменные улицы, романские церкви и старинные дворцы помогут вам совершить путешествие в прошлые века. А я поделюсь занимательными историями о святых и простых ремесленниках.
Богатых вельможах, городских правителях и талантливых зодчих, создавших невероятный стиль «маленькой республики».
Его мощные стены, каменные улицы, романские церкви и старинные дворцы помогут вам совершить путешествие в прошлые века. А я поделюсь занимательными историями о святых и простых ремесленниках.
Богатых вельможах, городских правителях и талантливых зодчих, создавших невероятный стиль «маленькой республики».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- Прогуляетесь по городским площадям, постепенно пропитываясь их средневековым обаянием
- Подниметесь на крепостную стену, чтобы с высоты её стен увидеть барочный дворец Пфаннер с элегантным садом
- Осмотрите кафедральный собор Сан-Мартино, церковь Сан-Микеле с воздушным многоярусным фасадом и древнюю базилику Сан-Фредиано
- Дойдёте до площади Амфитеатра и башни Гуиниджи, украшенной подвесным дубовым садом
- Погуляете по главной улице Виа Филлунго, где расположено множество современных магазинов
- Увидите дом, где жил композитор Джакомо Пуччини. И оперный театр, где он ставил свои произведения
- Посмотрите на здание, подарившее вдохновение и спокойствие Никколо Паганини в период его пребывания в Лукке
И многое другое!
Организационные детали
По желанию можно зайти в храмы. Стоимость входных билетов: кафедральный собор — €3, базилика Сан-Фредиано — €3.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Верди (Piazzale Verdi)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лукке
Провела экскурсии для 171 туриста
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexandra
9 авг 2024
Ирина провела интересную, содержательную экскурсию. Ответила на все вопросы. Содержание экскурсии было продумано и интересно построено. Нам все очень понравилось. Так же Ирина быстро подтвердила заказ и была на связи. Спасибо вам Ирина большое!
Ю
Юрий
26 июл 2024
Спасибо за экскурсию, было очень интересно.
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