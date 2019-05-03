Что вас ожидает

Базовый маршрут: 2,5 часа

Вы войдёте в город через средневековые стены, и будете гулять по нему, встречая ворота и здания разных эпох. Я научу вас различать временные рамки через архитектурные стили, расскажу, какие из них были в чести у горожан, а какие не полюбились. Соборы и церкви Лукки удивят вас количеством деталей, их можно изучать часами снаружи и изнутри. Но вы увидите не только храмы, но и главные площади города и великолепные особняки и виллы. Вы пройдёте через площадь Наполеона, посмотрите на Дом-музей Пуччини и заберётесь на средневековую башню Гвиниджи. Наверху вам откроется потрясающий вид на город и настоящий сад на крыше. А на площади Амфитеатра вы почувствуете, каково это — стоять в центре арены, как отважный гладиатор. Раньше на этом месте был мини-колизей, который столетия спустя обратился в жилой квартал. Напоследок я посоветую вам местечки, где можно попробовать любимую горожанами пасту и вкусное вино.

Расширенный маршрут: 6 часов

Если вы хотите погрузиться в историю удивительной Лукки глубже, то после перерыва на обед мы продолжим наше путешествие. Вы отправитесь в Базилику св. Фредиана с её мозаичным фасадом, где хранятся мощи святой Зиты (эта главная святая почитается горожанами как покровительница домохозяек). А после вы посетите одну из двух великолепных вилл Лукки, в зависимости от сезона: в тёплое время года вы попадёте во Дворец Пфаннер, барочный сад которой так любим многими кинорежиссёрами, а осенью и зимой заглянете в музей Палаццо Манси. Оба особняка когда-то принадлежали влиятельным жителям Лукки и сегодня работают как музеи. Во Дворце Пфаннер выставлены любопытные хирургические инструменты (его владелец работал врачом), а в Палаццо Манси — работы таких художников, как Бронзино, Тинторетто, Тициан и других. Обе виллы, как и большая часть архитектуры Лукки, не разочаруют вас гармоничностью своего убранства, а красивые городские легенды, которые я расскажу, окончательно очаруют и влюбят в Лукку.