Вы войдёте в город через средневековые стены, и будете гулять по нему, встречая ворота и здания разных эпох. Я научу вас различать временные рамки через архитектурные стили, расскажу, какие из них были в чести у горожан, а какие не полюбились. Соборы и церкви Лукки удивят вас количеством деталей, их можно изучать часами снаружи и изнутри. Но вы увидите не только храмы, но и главные площади города и великолепные особняки и виллы. Вы пройдёте через площадь Наполеона, посмотрите на Дом-музей Пуччини и по желанию заберётесь на средневековую башню Гвиниджи. Наверху вам откроется потрясающий вид на город и настоящий сад на крыше. А на площади Амфитеатра вы почувствуете, каково это — стоять в центре арены, как отважный гладиатор. Раньше на этом месте был мини-колизей, который столетия спустя обратился в жилой квартал. Напоследок я посоветую вам местечки, где можно попробовать любимую горожанами пасту и вкусное вино.
Организационные детали
Дополнительно можно посетить:
Билет в церковь Сан Фредиано: 3 евро с человека
Билет в собор Св. Мартина: 3 евро с человека
Билет в Палаццо Пфаннер: 5,5 евро с человека (дети до 12 лет — бесплатно, подростки 12-16 лет — 5 евро с человека)
Билет в Палаццо Манси: 4 евро с человека (дети и подростки до 18 лет — бесплатно)
Билет в Башню Гвиниджи: 4 евро с человека (дети до 6 лет — бесплатно, от 6 до 14 лет — 3 евро с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана перед вокзалом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Лукке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1241 туриста
Добрый день! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 14 лет я живу в Италии, с 2021 года на 2 города: Флоренция и Пьяченца. Мой переезд в город мечты был читать дальшеуменьшить
осознанным — в 2010г я приехала получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции, в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией, Луккой и Пьяченцей. На моём счету более 1000 туристов, влюбленных в Тоскану, живопись, замки, дворцы и традиции, в которые 14 лет назад я влюбилась и сама.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.
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