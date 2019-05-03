Описание экскурсии

Вы войдёте в город через средневековые стены, и будете гулять по нему, встречая ворота и здания разных эпох. Я научу вас различать временные рамки через архитектурные стили, расскажу, какие из них были в чести у горожан, а какие не полюбились. Соборы и церкви Лукки удивят вас количеством деталей, их можно изучать часами снаружи и изнутри. Но вы увидите не только храмы, но и главные площади города и великолепные особняки и виллы. Вы пройдёте через площадь Наполеона, посмотрите на Дом-музей Пуччини и по желанию заберётесь на средневековую башню Гвиниджи. Наверху вам откроется потрясающий вид на город и настоящий сад на крыше. А на площади Амфитеатра вы почувствуете, каково это — стоять в центре арены, как отважный гладиатор. Раньше на этом месте был мини-колизей, который столетия спустя обратился в жилой квартал. Напоследок я посоветую вам местечки, где можно попробовать любимую горожанами пасту и вкусное вино.

Организационные детали

Дополнительно можно посетить: