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  3. Лукка. Любимица Элизы Бонапарте

Рассмотреть в архитектуре метаморфозы города и проникнуться его красотой

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Все достопримечательности Лукки вроде бы сразу бросаются в глаза, и вам кажется, что всё понято, осмотрено и осмыслено за полтора часа ходьбы.

Как бы не так! Я помогу увидеть в этом городе то, что легко упустить, бесцельно гуляя по нему от одной ажурной церквушки к другой.

Вы поймёте, как преобразила Лукку эпоха Наполеона, посмотрите на главные архитектурные памятники и великолепный сад на крыше высокой башни, узнаете местные легенды и по достоинству оцените этот город, который был так любим сестрой французского императора.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У фонтана перед вокзалом
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте

Что вас ожидает

Базовый маршрут: 2,5 часа
Вы войдёте в город через средневековые стены, и будете гулять по нему, встречая ворота и здания разных эпох. Я научу вас различать временные рамки через архитектурные стили, расскажу, какие из них были в чести у горожан, а какие не полюбились. Соборы и церкви Лукки удивят вас количеством деталей, их можно изучать часами снаружи и изнутри. Но вы увидите не только храмы, но и главные площади города и великолепные особняки и виллы. Вы пройдёте через площадь Наполеона, посмотрите на Дом-музей Пуччини и заберётесь на средневековую башню Гвиниджи. Наверху вам откроется потрясающий вид на город и настоящий сад на крыше. А на площади Амфитеатра вы почувствуете, каково это — стоять в центре арены, как отважный гладиатор. Раньше на этом месте был мини-колизей, который столетия спустя обратился в жилой квартал. Напоследок я посоветую вам местечки, где можно попробовать любимую горожанами пасту и вкусное вино.

Расширенный маршрут: 6 часов
Если вы хотите погрузиться в историю удивительной Лукки глубже, то после перерыва на обед мы продолжим наше путешествие. Вы отправитесь в Базилику св. Фредиана с её мозаичным фасадом, где хранятся мощи святой Зиты (эта главная святая почитается горожанами как покровительница домохозяек). А после вы посетите одну из двух великолепных вилл Лукки, в зависимости от сезона: в тёплое время года вы попадёте во Дворец Пфаннер, барочный сад которой так любим многими кинорежиссёрами, а осенью и зимой заглянете в музей Палаццо Манси. Оба особняка когда-то принадлежали влиятельным жителям Лукки и сегодня работают как музеи. Во Дворце Пфаннер выставлены любопытные хирургические инструменты (его владелец работал врачом), а в Палаццо Манси — работы таких художников, как Бронзино, Тинторетто, Тициан и других. Обе виллы, как и большая часть архитектуры Лукки, не разочаруют вас гармоничностью своего убранства, а красивые городские легенды, которые я расскажу, окончательно очаруют и влюбят в Лукку.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии по базовому маршруту — 2,5 часа (стоимость 150 евро). Продолжительность экскурсии по расширенному маршруту — 6 часов (стоимость 250 евро).

Дополнительно оплачиваются:

  • Билет в церковь Сан Фредиано: 3 евро с человека
  • Билет в собор Св.Мартина: 3 евро с человека
  • Билет в Палаццо Пфаннер: 5,5 евро с человека (дети до 12 лет — бесплатно, подростки 12-16 лет — 5 евро с человека)
  • Билет в Палаццо Манси: 4 евро с человека (дети и подростки до 18 лет — бесплатно)
  • Билет в Башню Гвиниджи: 4 евро с человека (дети до 6 лет — бесплатно, от 6 до 14 лет — 3 евро с человека)
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У фонтана перед вокзалом.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Доброго времени суток! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 8 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным - в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой - самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

3 мая 2019
Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.

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