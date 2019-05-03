2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лукка. Любимица Элизы Бонапарте
Откройте для себя Лукку через её средневековые стены и башни. Погрузитесь в атмосферу эпохи Наполеона и насладитесь местными легендами
Начало: У фонтана перед вокзалом
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
€300 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лукка - красавица Тосканы
Главные достопримечательности, история и легенды старинного города
Начало: У ворот Сан-Пьетро
30 янв в 10:00
4 фев в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лукка - город любви и придворных интриг
Путешествие по Лукке подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о средневековых паломниках и придворных интригах в этом удивительном городе
Начало: У фонтана напротив ж/д вокзала
30 янв в 10:30
31 янв в 12:30
€165 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 мая 2019Экскурсия очень понравилась. Екатерина обладает глубокими знаниями в области искусства и истории, нам было интересно ее слушать, большое количество занимательных деталей и нам были показаны места, куда бы мы сами не забрели. Огромное спасибо и надеемся на новую встречу.
Ответы на вопросы от путешественников по Лукке в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Лукке в январе 2025
Сейчас в Лукке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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