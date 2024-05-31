На прогулке вам откроется Лукка — единственная свободная республика, не покорившаяся династии Медичи, и просто тихий и элегантный уголок Тосканы. Мы прогуляемся по извилистым улочкам, будто застывшим во времени, обсудим традиции местных жителей, рассмотрим виллы эпохи барокко и продегустируем уникальное вино. Не сомневайтесь: вас покорит «маленькая Флоренция» у подножия Апеннин.

за 1 человека или €100 за человека, если вас больше

от €150 за 1 человека или €100 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка в Средневековье

Сперва мы прогуляемся по исторической части Лукке: исследуем её старые кварталы, пройдем по крепостным стенам, поговорим о блистательном прошлом и современной жизни города. А после отправимся за город, в сторону гор, чтобы полюбоваться чудом инженерии раннего Средневековья — мостом Дьявола через реку Серкьо.

Дегустация вин на барочной вилле

Затем вас ждет знакомство с новой, популярной тенденцией в европейском виноделии и дегустация биодинамических (натуральных) вин на исторической графской вилле в окружении тосканских пейзажей. Вы попробуете вина, сделанные без грамма химии, в соответствии с ритмами природы — луны, солнца и планет. А дополнением к дегустации станут интереснейшие интерьерные детали виллы — от каменной стиральной машины и семейной капеллы до мебели стиля барокко и рояля, за которым любил играть частый гость виллы — Джакомо Пучини.

Маршрут также можно разнообразить посещением трехсотлетней кузницы в лесу и/или живописного термального городка в горах.

Организационные детали

Дегустация вин и входные билеты (если решим зайти в музеи или церкви) оплачиваются дополнительно на месте: дегустация — 25-35 евро с человека (в зависимости от количества человек), входные билеты обычно — 3-5 евро.