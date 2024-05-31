Натуральное вино и мост Дьявола в неизведанной Лукке
Прогуляться старым кварталам города и выпить биодинамического вина на вилле эпохи барокко
На прогулке вам откроется Лукка — единственная свободная республика, не покорившаяся династии Медичи, и просто тихий и элегантный уголок Тосканы.
Мы прогуляемся по извилистым улочкам, будто застывшим во времени, обсудим традиции местных жителей, рассмотрим виллы эпохи барокко и продегустируем уникальное вино. Не сомневайтесь: вас покорит «маленькая Флоренция» у подножия Апеннин.
Сперва мы прогуляемся по исторической части Лукке: исследуем её старые кварталы, пройдем по крепостным стенам, поговорим о блистательном прошлом и современной жизни города. А после отправимся за город, в сторону гор, чтобы полюбоваться чудом инженерии раннего Средневековья — мостом Дьявола через реку Серкьо.
Дегустация вин на барочной вилле
Затем вас ждет знакомство с новой, популярной тенденцией в европейском виноделии и дегустация биодинамических (натуральных) вин на исторической графской вилле в окружении тосканских пейзажей. Вы попробуете вина, сделанные без грамма химии, в соответствии с ритмами природы — луны, солнца и планет. А дополнением к дегустации станут интереснейшие интерьерные детали виллы — от каменной стиральной машины и семейной капеллы до мебели стиля барокко и рояля, за которым любил играть частый гость виллы — Джакомо Пучини.
Маршрут также можно разнообразить посещением трехсотлетней кузницы в лесу и/или живописного термального городка в горах.
Организационные детали
Дегустация вин и входные билеты (если решим зайти в музеи или церкви) оплачиваются дополнительно на месте: дегустация — 25-35 евро с человека (в зависимости от количества человек), входные билеты обычно — 3-5 евро.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лукке
Провела экскурсии для 1223 туристов
Живу в Тоскане последние 7 лет. Работаю в агритуризме, увлекаюсь эногастрономией — всем, что связано с вином и едой:) Ращу дочь-билингва, изучаю особенности итальянского менталитета, занимаюсь стрельбой из лука, люблю фотографировать и обладаю неиссякаемым любопытством ко всему новому и интересному.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
31 мая 2024
Замечательная экскурсия, я была в восторге. Татьяна профессиональна и экскурсия получилась увлекательной. Однозначно рекомендую ее, как экскурсовода!!!
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Anna
29 апр 2024
Наш тур с Татьяной это самое лучшее что мы сделали в наше путешествие по Тоскане. Просто очень-очень рекомендую!!! Еще до начала поездки Татьяна связалась со мной и мы обсудили когда читать дальше
мы прилетаем, на какой срок, какие еще планы у нас на другие дни. Она порекомендовала рестораны куда мы можем сходить в вечер как прилетаем и где интересно погулять в городе Лука. Так как в день запланированного тура в Италии был государственный праздник (о чем я не знала), многие винодельни и тд были закрыты, поэтому Татьяна предложила модифицировать тур чтобы мы по максимуму все посмотрели. В итоге получилось просто вау!!! Мы увидели все то что я очень хотела, но не думала что у нас хватит времени в наше короткое путешествие. Татьяна потрясающе легко делится информацией, интересными фактами, и при этом у вас появляется чувство что вы гуляете со старым приятелем, очень мило и душевно. В общем, 200 процентов рекомендую! Надеюсь мы еще приедем в Тоскану и попутешествуем еще с Татьяной:)
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Алексей
10 фев 2024
Огромная благодарность Татьяне за проведенную экскурсию. Прогулка по Лукке, посещение винодельни оставили очень приятные впечатления. Спасибо!
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Маргарита
13 сен 2023
Приятно отношение гида. Постоянно была на связи, встретила на вокзале, довезла после окончания до нужного мне места, даже после завершения экскурсии оставалась на связи и отвечала на все вопросы, даже не по теме. Татьяне большое спасибо!
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Татьяна
19 фев 2020
Отправились с Татьяной на экскурсию в Лукку и ни разу не пожалели. Это именно тот случай когда вы можете узнать больше, чем вам изложат википедия и путеводитель. Это был хороший запоминающийся день, с теми самыми новыми впечатлениями, за которыми и стоит пускаться в путешествия. Рекомедую.
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Turevici
11 июля 2019
Побывали с Татьяной в замечательной экскурсии. Посетили кузницу, винную фабрику «San Martino». Море впечатлений. Спасибо огромное, Татьяна! Обязательно встретимся ещё!
Плетнёва
13 мая 2019
Хочу сказать большое спасибо Татьяне за настоящее открытие моего путешествия по Италии — маленький город Лукку и его окрестности! Мы изменили маршрут и в итоге побывали на барочной вилле, где делают читать дальше
биодинамическое вино и оливковое масло; доехали до мистического Моста Дьявола и покатались по Лукке на велосипедах. Обо всем по порядку)
Экскурсия началась с живописной дороги до виллы, там хозяева интересно рассказали про производства вина и масла, про тосканские традиции и про отличия биодинамического производства. Также мы посмотрели виллу внутри, у неё интересная история и архитектура, много классных фотографий обеспечено) Дегустировали вино на кухне, про неё пишу отдельно, потому что там очень уютно и когда я там была, было чувство, что всё как в кино)) Сами вина тоже понравились, а масло просто нет слов как! Купила домой и вино, и масло, они того стоят.
Потом мы выехали из города и поехали до Моста Дьявола — у этого моста мистическая легенда, которую Татьяна расскажет вам по дороге) По пути и с моста открываются очень красивые горные пейзажи. И опять же, много красивых фотографий на память обеспечено!
Завершили экскурсию мы в самой Лукке — покатались на велосипедах по городу и по стене вокруг него. Проехали по самым красивым и значим местам, но самое главное — я почувствовала себя настоящем жителем этого города и теперь очень хочу вернуться туда и побыть подольше. В Лукке еще не так много туристов, поэтому прочувствовать атмосферу тихих улочек, настоящих итальянских ресторанчиков и всей этой атмосферы, ради которой мы едем в Италию, там удастся точно) Поэтому советую вам приехать на экскурсию раньше или, наоборот, задержаться после, чтобы еще погулять там.
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Лилия
6 мая 2019
Большое спасибо за все ожидания от путешествия в Тоскане вместе с Татьяной! Все было на достойном уровне от по информации по туру и до ньюансов для обычного путешественника!