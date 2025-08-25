Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага
Начало: У дома Риголетто
25 авг в 10:30
26 авг в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мантуя и все её шедевры
Обзорная экскурсия по одному из самых замечательных городов севера Италии
Завтра в 11:00
25 авг в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага
25 авг в 10:00
26 авг в 13:00
€200 за всё до 4 чел.
