Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага
Начало: У дома Риголетто
«Вы окажетесь во Дворце дожей площадью 34 тысячи квадратных метров, где представители династии Гонзага жили с 14 века»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Мантуя Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Начало: Residenza Casa Del Teatro, Гостиница · Via Tassoni...
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага
«Во дворце рассмотрим и обсудим:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна7 октября 20254 поставила, а не 5, так как экскурсию вела не Нонна, а Франческа. Франческа очень понравилась. Милая, образованная. Не смотря на погоду (было холодно) организовала нам маршрут и прекрасно показала Мантую.
- ММаксим14 апреля 2025Мы уже были в Мантуе, но визит был коротким. Во второй раз мы решили познакомиться с городом поближе. В этом
- ТТатьяна7 февраля 2025О Мантуе, мы с мужем узнали случайно, от наших друзей, которые недавно посетили это город и остались в полном восторге
- AAleksey26 января 2025Нона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзей
- IIaroslav28 октября 2024Экскурсия была отличной. Очень помогла понять город и его историю!
- ААртур20 сентября 202420.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где соединились профи и хобби! Много нужных деталей, неизбитый гибкий подход! Увлекательно и интересно!
- ННаталья21 июля 2024Сегодня посетили Мантую с гидом Нонной.
Город потрясающий- сочетает в себя достаточно неплохо (где-то желает лучшего) сохранившиеся исторические фрески, гобелены, картины
