от него. Проводила экскурсию замечательнейшый гид Нонна, с которой за день до этого у нас была чудесная экскурсия по Вероне. Экскурсия называлась" Мантуя: все загадки династии Гонзага"

и превзошла все наши ожидания. Мы соприкоснулись здесь с величашими шедеврами искусства и получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. И всё это благодаря нашему гиду Нонне, которая великолепно владеет знаниями искусства,архитекруры,историей Мантуя(да и не только этого города, но и многих городов Северной Италии). Она влюбила нас в этот город, с его богатой и интереснейшей историей и произведениями искусства. Мы обязательно с мужем сюда вернёмся и конечно же с нашим любимым гидом Нонной. Ещё раз,мы с мужем благодарим Вас и ждём, с нетерпением, следующих наших с Вами экскурсий по Северной Италии. Огромного вам счастья, здоровья и всех благ!