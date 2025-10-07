Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Мантуя

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Мантуя на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага
Начало: У дома Риголетто
«Вы окажетесь во Дворце дожей площадью 34 тысячи квадратных метров, где представители династии Гонзага жили с 14 века»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Экскурсия Мантуя Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Мантуя Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Начало: Residenza Casa Del Teatro, Гостиница · Via Tassoni...
$200 за всё до 10 чел.
Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага
«Во дворце рассмотрим и обсудим:»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    7 октября 2025
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    4 поставила, а не 5, так как экскурсию вела не Нонна, а Франческа. Франческа очень понравилась. Милая, образованная. Не смотря на погоду (было холодно) организовала нам маршрут и прекрасно показала Мантую.
  • М
    Максим
    14 апреля 2025
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    Мы уже были в Мантуе, но визит был коротким. Во второй раз мы решили познакомиться с городом поближе. В этом
    очень помогла Нонна. Мы совместили экскурсию по центру с посещением Палаццо Те, и очень рекомендуем всем обязательно посещать его! Ну и Дуомо тоже. Мы путешествовали как группа коллег, большинство архитекторы, экскурсия Нонны была очень полезна для формирования профессиональной «насмотренности».

    О Мантуе, мы с мужем узнали случайно, от наших друзей, которые недавно посетили это город и остались в полном восторге
  • Т
    Татьяна
    7 февраля 2025
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    О Мантуе, мы с мужем узнали случайно, от наших друзей, которые недавно посетили это город и остались в полном восторге
    от него. Проводила экскурсию замечательнейшый гид Нонна, с которой за день до этого у нас была чудесная экскурсия по Вероне. Экскурсия называлась" Мантуя: все загадки династии Гонзага"
    и превзошла все наши ожидания. Мы соприкоснулись здесь с величашими шедеврами искусства и получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. И всё это благодаря нашему гиду Нонне, которая великолепно владеет знаниями искусства,архитекруры,историей Мантуя(да и не только этого города, но и многих городов Северной Италии). Она влюбила нас в этот город, с его богатой и интереснейшей историей и произведениями искусства. Мы обязательно с мужем сюда вернёмся и конечно же с нашим любимым гидом Нонной. Ещё раз,мы с мужем благодарим Вас и ждём, с нетерпением, следующих наших с Вами экскурсий по Северной Италии. Огромного вам счастья, здоровья и всех благ!

  • A
    Aleksey
    26 января 2025
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    Нона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзей
    Нона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзей
  • I
    Iaroslav
    28 октября 2024
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    Экскурсия была отличной. Очень помогла понять город и его историю!
  • А
    Артур
    20 сентября 2024
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где соединились профи и хобби! Много нужных деталей, неизбитый гибкий подход! Увлекательно и интересно!
    20.09.24 были с женой на экскурсии по Мантуе! Спасибо большое Нонне! Человек на своем месте, где соединились профи и хобби! Много нужных деталей, неизбитый гибкий подход! Увлекательно и интересно!
  • Н
    Наталья
    21 июля 2024
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    Сегодня посетили Мантую с гидом Нонной.
    Город потрясающий- сочетает в себя достаточно неплохо (где-то желает лучшего) сохранившиеся исторические фрески, гобелены, картины
    и иные форма артефактов многовековой истории. На площади перед церковью Св Андрей можно увидеть как строения 10/11 веков, так и пристроенные здания 16-17 века н э
    Однозначно рекомендую к посещению Мантую, как город- хранитель истории великого известного рода Ганзага (крепость Палаццо Дукале с фресками Мантеньи и Пизанелло)

    Сегодня посетили Мантую с гидом Нонной.

Ответы на вопросы от путешественников по Мантуя в категории «Дворцы, замки и особняки»

