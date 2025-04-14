Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага
Начало: У дома Риголетто
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Мантуя и все её шедевры
Обзорная экскурсия по одному из самых замечательных городов севера Италии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€162
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим14 апреля 2025Мы уже были в Мантуе, но визит был коротким. Во второй раз мы решили познакомиться с городом поближе. В этом
- ТТатьяна7 февраля 2025О Мантуе, мы с мужем узнали случайно, от наших друзей, которые недавно посетили это город и остались в полном восторге
- AAleksey26 января 2025Нона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзей
Ответы на вопросы от путешественников по Мантуя в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мантуя
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мантуя в июле 2025
Сейчас в Мантуя в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 162 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Мантуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 6 ⭐ отзывов, цены от €162. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь