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Экскурсии Мантуя об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Мантуя на русском языке, цены от €162, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
Посетить роскошный дворец и погрузиться во времена правления влиятельного рода Гонзага
Начало: У дома Риголетто
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 10 чел.
Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворец Те: иллюзии, страсти и мифы
Совершить небольшую прогулку по Мантуе и детально изучить палаццо герцога Федерико II Гонзага
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
Мантуя и все её шедевры
Пешая
2.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Мантуя и все её шедевры
Обзорная экскурсия по одному из самых замечательных городов севера Италии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€162€180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    14 апреля 2025
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    Мы уже были в Мантуе, но визит был коротким. Во второй раз мы решили познакомиться с городом поближе. В этом
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    очень помогла Нонна. Мы совместили экскурсию по центру с посещением Палаццо Те, и очень рекомендуем всем обязательно посещать его! Ну и Дуомо тоже. Мы путешествовали как группа коллег, большинство архитекторы, экскурсия Нонны была очень полезна для формирования профессиональной «насмотренности».

    Мы уже были в Мантуе, но визит был коротким. Во второй раз мы решили познакомиться сМы уже были в Мантуе, но визит был коротким. Во второй раз мы решили познакомиться сМы уже были в Мантуе, но визит был коротким. Во второй раз мы решили познакомиться с
  • Т
    Татьяна
    7 февраля 2025
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    О Мантуе, мы с мужем узнали случайно, от наших друзей, которые недавно посетили это город и остались в полном восторге
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    от него. Проводила экскурсию замечательнейшый гид Нонна, с которой за день до этого у нас была чудесная экскурсия по Вероне. Экскурсия называлась" Мантуя: все загадки династии Гонзага" и превзошла все наши ожидания. Мы соприкоснулись здесь с величашими шедеврами искусства и получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. И всё это благодаря нашему гиду Нонне, которая великолепно владеет знаниями искусства,архитекруры,историей Мантуя(да и не только этого города, но и многих городов Северной Италии). Она влюбила нас в этот город, с его богатой и интереснейшей историей и произведениями искусства. Мы обязательно с мужем сюда вернёмся и конечно же с нашим любимым гидом Нонной. Ещё раз,мы с мужем благодарим Вас и ждём, с нетерпением, следующих наших с Вами экскурсий по Северной Италии. Огромного вам счастья, здоровья и всех благ!

  • A
    Aleksey
    26 января 2025
    Авторская экскурсия «Мантуя: все загадки династии Гонзага»
    Нона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзей
    Нона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзейНона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзейНона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзейНона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзейНона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзейНона прекрасный экскурсовод - всем советую открыть этот для себя и друзей

Ответы на вопросы от путешественников по Мантуя в категории «История и архитектура»

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  3. Мантуя и все её шедевры
Сколько стоит экскурсия по Мантуя в июле 2025
Сейчас в Мантуя в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 162 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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