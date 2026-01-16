Индивидуальная пешеходная экскурсия в Милан - максимум за 5 часов

Когда: Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.

Экскурсия длится около 5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала