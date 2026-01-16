Индивидуальная пешеходная экскурсия в Милан - максимум за 5 часов

Описание экскурсииОткройте для себя Милан так, как его видят местные жители и влюблённые в город гиды. Ваш экскурсовод встретит вас у отеля или в центре Милана — и вы сразу отправитесь в путешествие по его легендарным улицам, площадям и скрытым уголкам, о которых не знают большинство туристов. Во время прогулки вы увидите знаковые места: величественный Собор Дуомо, роскошную Галерею Виктора Эммануила II, знаменитый театр Ла Скала, атмосферный район Брера, средневековый Замок Сфорца и живописный Парк Семпионе. По желанию можно заглянуть в дизайнерские кварталы, арт-пространства, а если вы любите шопинг — прогуляться по модному «Золотому треугольнику». Гид расскажет о тайнах старого Милана, истории великих династий, жизни Леонардо да Винчи, традициях итальянцев и современных трендах города. Вы услышите интересные легенды и узнаете, где делают лучший кофе, куда ходят местные за аперитивом и какие места стоит посетить после экскурсии. Маршрут полностью гибкий: вы можете заранее выбрать интересующие объекты или просто довериться опыту гида — он подберёт идеальный путь под ваши пожелания и темп прогулки. Формат экскурсии удобен для пар, семей и небольших компаний до 6 человек. Позвольте себе увидеть Милан не как турист, а как гость, которому открывают самое красивое и настоящее в этом городе.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Индивидуальная пешеходная экскурсия продолжительностью 5 часов
- Встреча с гидом в центре Милана или у вашего отеля
- Полностью персональный маршрут под ваши интересы
- Истории, легенды и советы от местного гида
- Возможность делать остановки для фото, кофе или короткого шопинга
- Сопровождение по главным достопримечательностям и скрытым уголкам города
- Поддержка и связь с гидом до начала экскурсии
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи, соборы и галереи (по желанию)
- Личные расходы (кофе, сувениры, шопинг и т. д.)
- Транспорт, если он понадобится по вашей инициативе
- Питание во время экскурсии
- Услуги фотографа (можно добавить отдельно)
Место начала и завершения?
Милан
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
