Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Какой он, Милан?», которая раскроет перед вами все грани этого величественного города.
Вас ждет не просто прогулка по историческому центру, а настоящее путешествие во времени, где
Вас ждет не просто прогулка по историческому центру, а настоящее путешествие во времени, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🍝 Гастрономические открытия
- 🚶♂️ Пешая прогулка по центру
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🎭 Культурное обогащение
Что можно увидеть
- Замок Сфорца
- Улица Данте
- Площадь Торговцев
- Площадь Дуомо
- Главный Кафедральный Собор
- Галерея Виктора Эммануила
- Площадь Ла Скала
Описание экскурсии
Программа
“Милан — это Милан”, — старинное выражение миланцев, и, наверное, единственный краткий и реалистичный ответ на вопрос туриста: «Какой он, Милан?»
Для тех, кто только начинает знакомство с этим прекрасным городом, предлагаю обзорную пешую экскурсию по его центру: от Замка Сфорца через улицу Данте и площадь Торговцев, с посещением сердца Милана — площади Дуомо, Главного Кафедрального Собора, миланского салона — Галереи Виктора Эммануила и площади Ла Скала.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 480 туристов
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам. Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную благодарность нашему профессиональному гиду Людмиле, за очень интересную и познавательную экскурсию. Людмила, была очень внимательна к нашим пожеланиям. Очень рекомендуем гида Людмилу.
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Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал был преподнесен легко и понятно. Была и история, и современная жизнь Милана! Минимальные остановки на фото. Благодарность Людмиле, и до новых встреч!
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Все очень здорово) очень порадовали наушники, с ними удобно. Хоть и считается индивидуальная экскурсия, но наушники рекомендую всем экскурсоводам. Людмила очень хорошо подстраивалась, с нами был ребенок 3 года, и она все наши движения корректировала. Посмотрели самое главное, так как времени в Милане было очень мало(. Спасибо ей)
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Э
Это была наше первая поездка в Милан, к тому же ограниченная по времени. Поэтому для осмотра и знакомства выбрали экскурсию по главным достопримечательностям без глубокого погружения в детали. Спасибо Людмиле за экскурсию. Наша прогулка была очень интересной и познавательной, а общение - непринужденным.
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В
Хорошая и интересная экскурсия. Гид владеет материалом. Прекрасные виды.
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Э
Супер все понравилось
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