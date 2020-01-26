“Милан — это Милан”, — старинное выражение миланцев, и, наверное, единственный краткий и реалистичный ответ на вопрос туриста: «Какой он, Милан?»
Для тех, кто только начинает знакомство с этим прекрасным городом, предлагаю обзорную пешую экскурсию по его центру: от Замка Сфорца через улицу Данте и площадь Торговцев, с посещением сердца Милана — площади Дуомо, Главного Кафедрального Собора, миланского салона — Галереи Виктора Эммануила и площади Ла Скала.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам.
Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др.
В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий.
Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.
Это была наше первая поездка в Милан, к тому же ограниченная по времени. Поэтому для осмотра и знакомства выбрали экскурсию по главным достопримечательностям без глубокого погружения в детали. Спасибо Людмиле за экскурсию. Наша прогулка была очень интересной и познавательной, а общение - непринужденным.
«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам
Если рассматривать знакомство с городом как первое свидание, то Милан — не о любви с первого взгляда. На моей экскурсии вы сначала полюбите этот город за содержание, а узнав лучше — и за форму. Я стану вашим проводником по почти секретному Милану; помогу разглядеть его богатую историю в архитектуре, главных местах, планировке и даже самих миланцах.
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Милана, научитесь ориентироваться в лабиринтах "Золотого квадрата моды" и погрузитесь в современную стильную жизнь города. Вы увидите главные достопримечательности, разведаете самые вкусные городские места и по-настоящему узнаете Милан изнутри, как его знают местные жители!
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города. Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей. В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
Увидеть главные достопримечательности и попробовать отменные панцеротти на обзорной прогулке
Приглашаю вас взглянуть на город глазами миланцев. Я расскажу о тайнах и легендах величественного Дуомо, о любовных интригах Ла Скала. Вы услышите историю жизни короля Виктора Эммануэля II и узнаете, как с ним связано появление пиццы «Маргарита». Почувствуете себя в окружении роскоши «Золотого квадрата», попытаетесь угадать, что означают фрески на стенах Галереи, и попробуете вкуснейшие панцеротти с всевозможными сочными начинками. Милан, как настоящий итальянец, украдет и ваше сердце.
Услышать героические, романтичные и таинственные истории на прогулке по легендарным местам города
Вы пройдете по лабиринтам самых красивых улочек и рассмотрите знаменитые памятники Милана с классического и необычного ракурсов. Узнаете об интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откроете секреты загадочных фресок и тайны квартала Брера. А также услышите о традициях Ла Скалы и совершите путешествие в мир легенд Дуомо.