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Лилия Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную благодарность нашему профессиональному гиду Людмиле, за очень интересную и познавательную экскурсию. Людмила, была очень внимательна к нашим пожеланиям. Очень рекомендуем гида Людмилу. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал был преподнесен легко и понятно. Была и история, и современная жизнь Милана! Минимальные остановки на фото. Благодарность Людмиле, и до новых встреч! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Назина Все очень здорово) очень порадовали наушники, с ними удобно. Хоть и считается индивидуальная экскурсия, но наушники рекомендую всем экскурсоводам. Людмила очень хорошо подстраивалась, с нами был ребенок 3 года, и она все наши движения корректировала. Посмотрели самое главное, так как времени в Милане было очень мало(. Спасибо ей) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Э Эвелина Это была наше первая поездка в Милан, к тому же ограниченная по времени. Поэтому для осмотра и знакомства выбрали экскурсию по главным достопримечательностям без глубокого погружения в детали. Спасибо Людмиле за экскурсию. Наша прогулка была очень интересной и познавательной, а общение - непринужденным. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владимир Хорошая и интересная экскурсия. Гид владеет материалом. Прекрасные виды. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет