Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам. Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др. В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий. Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.