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Какой он, Милан?

Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию «Какой он, Милан?», которая раскроет перед вами все грани этого величественного города.

Вас ждет не просто прогулка по историческому центру, а настоящее путешествие во времени, где
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каждый уголок Милана оживет своими легендами и тайнами.

Вы пройдете по мощеным улицам, увидите Замок Сфорца, площадь Дуомо с величественным Кафедральным Собором, проникнетесь атмосферой Галереи Виктора Эммануила и почувствуете дух оперы на площади Ла Скала.

Эта экскурсия даст вам возможность прикоснуться к душе Милана, узнать его великолепие и разнообразие гастрономических удовольствий. Подарите себе этот незабываемый опыт, который останется с вами на всю жизнь

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🍝 Гастрономические открытия
  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка по центру
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🎭 Культурное обогащение
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?

Что можно увидеть

  • Замок Сфорца
  • Улица Данте
  • Площадь Торговцев
  • Площадь Дуомо
  • Главный Кафедральный Собор
  • Галерея Виктора Эммануила
  • Площадь Ла Скала

Описание экскурсии

Программа

“Милан — это Милан”, — старинное выражение миланцев, и, наверное, единственный краткий и реалистичный ответ на вопрос туриста: «Какой он, Милан?»

Для тех, кто только начинает знакомство с этим прекрасным городом, предлагаю обзорную пешую экскурсию по его центру: от Замка Сфорца через улицу Данте и площадь Торговцев, с посещением сердца Милана — площади Дуомо, Главного Кафедрального Собора, миланского салона — Галереи Виктора Эммануила и площади Ла Скала.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 480 туристов
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам. Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной
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программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др. В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий. Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Лилия
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную благодарность нашему профессиональному гиду Людмиле, за очень интересную и познавательную экскурсию. Людмила, была очень внимательна к нашим пожеланиям. Очень рекомендуем гида Людмилу.
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Шикарные виды Милана произвели на нас незабываемые, приятные впечатления. Выражаем огромную
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Наталья
Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал был преподнесен легко и понятно. Была и история, и современная жизнь Милана! Минимальные остановки на фото. Благодарность Людмиле, и до новых встреч!
Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал
Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал
Всё сложилось прекрасно, встреча, день, погода….. и Милан!) Знакомство с городом, интересные места, сопровождение и материал
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Назина
Все очень здорово) очень порадовали наушники, с ними удобно. Хоть и считается индивидуальная экскурсия, но наушники рекомендую всем экскурсоводам. Людмила очень хорошо подстраивалась, с нами был ребенок 3 года, и она все наши движения корректировала. Посмотрели самое главное, так как времени в Милане было очень мало(. Спасибо ей)
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Э
Это была наше первая поездка в Милан, к тому же ограниченная по времени. Поэтому для осмотра и знакомства выбрали экскурсию по главным достопримечательностям без глубокого погружения в детали. Спасибо Людмиле за экскурсию. Наша прогулка была очень интересной и познавательной, а общение - непринужденным.
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В
Хорошая и интересная экскурсия. Гид владеет материалом. Прекрасные виды.
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Э
Супер все понравилось
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