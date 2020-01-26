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Очароваться атмосферой, красотой и гастрономией благородного города на прогулке по его центру

Людмила
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Людмила – ваш гид
Во время этой экскурсии вы сможете насладиться атмосферой большого и благородного города, почувствовать его ритм и пульс, узнать его историю и открыть для себя гастрономические секреты, такие разные и всегда неизменно замечательные!
165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?

Программа

“Милан — это Милан”, — старинное выражение миланцев, и, наверное, единственный краткий и реалистичный ответ на вопрос туриста: «Какой он, Милан?»

Для тех, кто только начинает знакомство с этим прекрасным городом, предлагаю обзорную пешую экскурсию по его центру: от Замка Сфорца через улицу Данте и площадь Торговцев, с посещением сердца Милана — площади Дуомо, Главного Кафедрального Собора, миланского салона — Галереи Виктора Эммануила и площади Ла Скала.

Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?
Какой он, Милан?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Я родилась и училась в Москве. Кандидат наук. В Турин попала по семейным обстоятельствам. Более 10 лет проработала по организации так называемого конгресуального туризма (организация семинаров по повышению квалификации и культурной программы) в ООН для сотрудников крупных российских государственных структур, таких как: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального Страхования России и др. В настоящее время работаю как туристический гид и консультант по организации и проведению туристических мероприятий. Экскурсии стараюсь проводить так, чтобы не только время пролетало незаметно, но и оставался бы запас знаний по истории и архитектуре, который в дальнейшем делает путешествия по другим регионам Италии и европейским странам более увлекательными.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 января 2020
Это была наше первая поездка в Милан, к тому же ограниченная по времени. Поэтому для осмотра и знакомства выбрали экскурсию по главным достопримечательностям без глубокого погружения в детали. Спасибо Людмиле за экскурсию. Наша прогулка была очень интересной и познавательной, а общение - непринужденным.

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