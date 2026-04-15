16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Милан часто называют городом моды, но его истинная красота кроется в богатом искусственном наследии. За фасадами строгих зданий скрываются удивительные сокровища: от академии Брера до замка Сфорца.Эта экскурсия раскроет вам

не только величественные площади и соборы, но и позволит взглянуть на Милан глазами художников и архитекторов. Вместе мы пройдем по маршрутам великих мастеров, узнаем о различиях между художественными школами и посетим места, которые стали вдохновением для создания непревзойденных произведений искусства. Подарите себе возможность увидеть Милан таким, каким его видели гении прошлого, и расширьте свои горизонты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Увидеть главное

Во время экскурсии невозможно посетить все уникальные места Милана, но я познакомлю вас с некоторыми из них и помогу составить маршрут по лучшим музеям и достопримечательностям города, расскажу, как сэкономить при их посещении. Мы заглянем в академию Брера, сердце культурной жизни города. Вы узнаете, как трансформировался статус художника — от ремесленника до философа и эстета. Увидите величественный замок Сфорца, изящную галерею Виктора Эммануила II и стройный ансамбль площади Ла Скала. На площади Дуомо познакомитесь с главным собором города, а после навестите секретные места в самом центре Милана.

Разобраться в стилях

Милан всегда был городом, где для художников открывались большие перспективы и возможности для обмена опытом. Вы услышите о венецианской школе, падуанской и флорентийской, узнаете об особенностях Ломбардской живописи. Мы поговорим о жизни великого Леонардо, о революционном методе Андреа Мантеньи, проанализируем работы Караваджо, Айетца, Пьеро делла Франческа, Модильяни и других гениев своего времени. Я научу вас различать архитектурные стили и покажу, какие элементы того или иного направления сочетаются в убранстве знаменитого Дуомо и замка Сфорца.

Не только слова

Мой рассказ сопровождается иллюстрациями — в электронном и распечатанном виде. Мы разберем те самые полотна, которые представлены в пинакотеке Брера, замке Сфорца и некоторых церквях. После нашей прогулки вы сможете сразу отправиться в эти музеи и полюбоваться работами итальянских мастеров.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется искусством или хочет в нем разобраться, планирует культурно отдохнуть в нашем городе и посетить галереи и музеи Милана.

Организационные детали