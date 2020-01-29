16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

  4. Милан — город искусства

Увидеть всё самое главное и разобраться в художественных стилях на прогулке с искусствоведом

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Некоторые считают Милан, в отличие от других итальянских городов, серым и угрюмым — я докажу вам, что это не так.

Этот город можно сравнить с восточной женщиной, чьи прелести скрывает паранджа.

Милан нужно увидеть изнутри: его многочисленные внутренние дворики-патио, музеи с уникальным собранием экспонатов и другие шедевры, спрятанные «под чехлами» элегантных, но строгих снаружи сооружений.

Моя экскурсия поможет вам понять подлинную красоту города и оценить его по достоинству.
€150
135 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Montenapoleone
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.81
Милан — город искусства
Милан — город искусства

Что вас ожидает

Увидеть главное
Во время экскурсии невозможно посетить все уникальные места Милана, но я познакомлю вас с некоторыми из них и помогу составить маршрут по лучшим музеям и достопримечательностям города, расскажу, как сэкономить при их посещении. Мы заглянем в академию Брера, сердце культурной жизни города. Вы узнаете, как трансформировался статус художника — от ремесленника до философа и эстета. Увидите величественный замок Сфорца, изящную галерею Виктора Эммануила II и стройный ансамбль площади Ла Скала. На площади Дуомо познакомитесь с главным собором города, а после навестите секретные места в самом центре Милана.

Разобраться в стилях
Милан всегда был городом, где для художников открывались большие перспективы и возможности для обмена опытом. Вы услышите о венецианской школе, падуанской и флорентийской, узнаете об особенностях Ломбардской живописи. Мы поговорим о жизни великого Леонардо, о революционном методе Андреа Мантеньи, проанализируем работы Караваджо, Айетца, Пьеро делла Франческа, Модильяни и других гениев своего времени. Я научу вас различать архитектурные стили и покажу, какие элементы того или иного направления сочетаются в убранстве знаменитого Дуомо и замка Сфорца.

Не только слова
Мой рассказ сопровождается иллюстрациями — в электронном и распечатанном виде. Мы разберем те самые полотна, которые представлены в пинакотеке Брера, замке Сфорца и некоторых церквях. После нашей прогулки вы сможете сразу отправиться в эти музеи и полюбоваться работами итальянских мастеров.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто интересуется искусством или хочет в нем разобраться, планирует культурно отдохнуть в нашем городе и посетить галереи и музеи Милана.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит без наушников и дополнительных усилителей звука.
  • В стоимость экскурсии не входят билеты в музеи.
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства
Милан — город искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Montenapoleone.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мария
Мария
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
Напишите мне

16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Мария - чудо! Нам очень-очень понравилось. Как и многие другие, мы очень настороженно относились к Милану - мол, здесь нечего смотреть. И этот взгляд был конечно же ошибочным. Мария раскрыла Милан во всей его красе. И это было здорово. Большое спасибо! Рекомендуем всем - послушайте Марию и перед Вами откроется Милан во всей его красе. Ещё раз - большое спасибо за великолепную экскурсию!
29 октября 2019
Большое Спасибо Марии за экскурсию! Нам не хватило 3 часов, время пролетело незаметно, мы слушали и смотрели с широко открытыми глазами и ртами, так было захватывающе и действительно красиво! Теперь мы представляем Милан совершено иначе, чем до экскурсии. Мария отличный рассказчик, любит и знает город, умеет показать его. Отдельное спасибо за очень полезные советы, где и как продолжить знакомство с Миланом самостоятельно.
22 октября 2019
Вчера я, мать троих детей, снова влюбилась!!! Влюбилась в Милан благодаря нашему ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ гиду Марии!!! Знание материала, приветливость, забота, внимание, такт, воспитание, преданность и любовь к своему делу-вот кто такая Машенька!!! Лучшим доказательством того, что экскурсия была великолепна-это признание детей: они в полном восторге. Детям 12,10 и 6 лет. Обязательно вернёмся в Милан ещё раз!!!
16 августа 2019
Мария - замечательный экскурсовод и человек! Очень знающая, любящая город и свою работу. Мы провели замечательное время, и очень довольны увиденным и услышанным ! Огромное спасибо.
13 августа 2019
Спасибо Маше за прекрасную экскурсию - получили массу удовольствия и новых знаний и впечатлений! Рекомендую !
25 июля 2019
Роскошный Милан не может не влюбить в себя. Не город, а настоящий шедевр! Полный восторг, экскурсия познавательная, Мария - профессионал своего дела, изумительно разбирается в материале, преподносит его легко и завораживающе. После этой экскурсии город раскрывается иными красками. Покидаешь его через слезы, так как он - непрезвойденное произведение искусства.
Спасибо огромное за великолепную эксурсию, которую рекоммендую всем, кто посещает этот прекрасный город!
1 июля 2019
Большое спасибо Маше за увлекательную, живую, познавательную экскурсию! За любовь к своему городу и к своей профессии, за энтузиазм, передающийся окружающим. В Милане были первый раз.
Обязательно приедем еще в ожидании новых открытий!
17 июня 2019
Мария - неравнодушный, заинтересованный гид, любящая и знающая Милан. Что важно, в соответствии с нашими пожеланиями и временем, на ходу скорректировали маршрут. Мария очень интересно подает информацию, без лишних дат (которые редко когда запоминаются), но тем не менее после экскурсии мы стали "читать" архитектурные стили городских строений и дворцов и много нового узнали о великом Леонардо. Рекомендую!
7 июня 2019
Очень замечательный гид, квалифицированно провела экскурсию , отличный искусствовед
27 мая 2019
Пользуюсь этим сайтом уже 5 лет и это лучшая экскурсия от "местных жителей", которая у меня когда-либо была. Когда я собралась на выходные в Милан, то решила посмотреть передачу «Орёл или Решка». Резюме программы: «Делать в Милане нечего, если только шопинг, поэтому летите в Венецию». Такого же мнения придерживались многие мои знакомые. У каждого свои подход к изучению города. Нам вот повезло. Мы познакомились с Марией, искусствоведом, которая закончила Академию изящных искусств Брера и специализируется на итальянском Возрождении. Теперь хочу переснять эту дурацкую передачу:) В Милане каждый камень с историей, как говорит Мария, а прилетать сюда можно хоть каждую неделю и открывать каждый раз что-то новое. Смело могу рекомендовать Марию всем своим знакомым)
Ещё 6 отзывов

Мария проводит ещё 2 экскурсии

Прогулка по эпохам МиланаПрогулка по эпохам МиланаПрогулка по эпохам Милана
скидка10%
€150
135 за экскурсию
3 часа
20 отзывов
Осознать историю, культуру и подлинную красоту города на экскурсии с искусствоведом
Милан похож на блошиный рынок, где в суете находишь шедевры. Я приглашаю вас на эти увлекательные поиски богатого наследия. Вы увидите Милан сегодня и узнаете, каким он был вчера благодаря картинам, старым фотографиям и архитектурным деталям. Главные достопримечательности — Дуомо, галерея Виктора Эммануила, замок Сфорца — и менее известные места не останутся просто историческими декорациями, а помогут «пожить» в Милане разных эпох.
Код да Винчи: разгадать Милан ЛеонардоКод да Винчи: разгадать Милан ЛеонардоКод да Винчи: разгадать Милан Леонардо
скидка20%
€165
132 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Исследовать город и его достопримечательности через наследие творца
Прогулка по Милану переместит вас в эпоху Возрождения — время грандиозных переворотов в искусстве и время легендарного Леонардо. Мой рассказ построен, как увлекательный детектив: он откроет старинные красоты города — замок Сфорца и Пьяцца деи Мерканти, другие места, связанные с да Винчи, и секреты «Тайной вечери». Вы узнаете, как теория перспективы Леонардо изменила ход истории, и ощутите, что в даре художника было нечто магическое.

Обзорные экскурсии в Милане

Милан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизация
скидка15%
€130
111 за экскурсию
3 часа
26 отзывов
«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам
Если рассматривать знакомство с городом как первое свидание, то Милан — не о любви с первого взгляда. На моей экскурсии вы сначала полюбите этот город за содержание, а узнав лучше — и за форму. Я стану вашим проводником по почти секретному Милану; помогу разглядеть его богатую историю в архитектуре, главных местах, планировке и даже самих миланцах.
Вечерний променад по МилануВечерний променад по МилануВечерний променад по Милану
20 за человека
2 часа
55 отзывов
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
Ежедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по Милану
20 за человека
2 часа
276 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Милана, научитесь ориентироваться в лабиринтах "Золотого квадрата моды" и погрузитесь в современную стильную жизнь города. Вы увидите главные достопримечательности, разведаете самые вкусные городские места и по-настоящему узнаете Милан изнутри, как его знают местные жители!
Знаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный Милан
156 за экскурсию
3 часа
115 отзывов
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города. Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей. В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
Первая прогулка по МилануПервая прогулка по МилануПервая прогулка по Милану
125 за экскурсию
2.5 часа
19 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и попробовать отменные панцеротти на обзорной прогулке
Приглашаю вас взглянуть на город глазами миланцев. Я расскажу о тайнах и легендах величественного Дуомо, о любовных интригах Ла Скала. Вы услышите историю жизни короля Виктора Эммануэля II и узнаете, как с ним связано появление пиццы «Маргарита». Почувствуете себя в окружении роскоши «Золотого квадрата», попытаетесь угадать, что означают фрески на стенах Галереи, и попробуете вкуснейшие панцеротти с всевозможными сочными начинками. Милан, как настоящий итальянец, украдет и ваше сердце.
Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!
188 за экскурсию
3 часа
Услышать героические, романтичные и таинственные истории на прогулке по легендарным местам города
Вы пройдете по лабиринтам самых красивых улочек и рассмотрите знаменитые памятники Милана с классического и необычного ракурсов. Узнаете об интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откроете секреты загадочных фресок и тайны квартала Брера. А также услышите о традициях Ла Скалы и совершите путешествие в мир легенд Дуомо.

Выбирайте и другие экскурсии в Милане

История и архитектураГастрономическиеЛеонардо да ВинчиВечерниеОбзорныеЗамок СфорцаМода и винтажНа автомобилеОзеро КомоНа корабликеБазилика святого АмвросияРайон НавильиМузеи и искусствоГрупповыеНа велосипедеКвестыЗа городомФотосессииВеронаОзеро ЛуганоПинакотека БрераПарк СемпионеГалерея Виктора Эммануила IIОзеро МаджореВсеПешкомНеобычные маршрутыВ другой городСобор ДуомоМонументальное кладбищеСо скидкойНа мотоциклеИндивидуальные