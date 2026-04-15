16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии невозможно посетить все уникальные места Милана, но я познакомлю вас с некоторыми из них и помогу составить маршрут по лучшим музеям и достопримечательностям города, расскажу, как сэкономить при их посещении. Мы заглянем в академию Брера, сердце культурной жизни города. Вы узнаете, как трансформировался статус художника — от ремесленника до философа и эстета. Увидите величественный замок Сфорца, изящную галерею Виктора Эммануила II и стройный ансамбль площади Ла Скала. На площади Дуомо познакомитесь с главным собором города, а после навестите секретные места в самом центре Милана.
Разобраться в стилях
Милан всегда был городом, где для художников открывались большие перспективы и возможности для обмена опытом. Вы услышите о венецианской школе, падуанской и флорентийской, узнаете об особенностях Ломбардской живописи. Мы поговорим о жизни великого Леонардо, о революционном методе Андреа Мантеньи, проанализируем работы Караваджо, Айетца, Пьеро делла Франческа, Модильяни и других гениев своего времени. Я научу вас различать архитектурные стили и покажу, какие элементы того или иного направления сочетаются в убранстве знаменитого Дуомо и замка Сфорца.
Не только слова
Мой рассказ сопровождается иллюстрациями — в электронном и распечатанном виде. Мы разберем те самые полотна, которые представлены в пинакотеке Брера, замке Сфорца и некоторых церквях. После нашей прогулки вы сможете сразу отправиться в эти музеи и полюбоваться работами итальянских мастеров.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто интересуется искусством или хочет в нем разобраться, планирует культурно отдохнуть в нашем городе и посетить галереи и музеи Милана.
Организационные детали
Экскурсия проходит без наушников и дополнительных усилителей звука
В рамках этой программы музеи мы не посещаем
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Brera
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1317 туристов
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо читать дальшеуменьшить
доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
3
–
2
–
1
–
Галина
Хочу от всего сердца поблагодарить Марию за экскурсию, которая случилась в понедельник 13 апреля. Погода с самого утра не задалась: целый день лил холодный дождь, и было ясно, что обычная читать дальшеуменьшить
прогулка по Милану не получится. Но Мария не просто предложила альтернативу — она подарила мне совершенно особенный опыт.
Вместо двух часов мы провели вместе целых три, и вместо города пошли в Pinacoteca Ambrosiana. Это оказалось идеальным решением. Мария превратила музей в живой, дышащий театр. Весь её рассказ был посвящён Леонардо да Винчи, и это было не занудное перечисление фактов, а настоящее погружение.
Я слушала её, не отрываясь. Только изредка задавала вопросы, потому что не хотелось прерывать этот поток вдохновения и знаний. Мы с Марией были абсолютно на одной волне — это то редкое чувство, когда гид понимает, что именно тебе сейчас откликнется, на чём сделать акцент, а что оставить для тихого восхищения.
Если бы хотя бы часть наших гидов была так же артистична, увлечена и глубоко информирована, как Мария, экскурсии всегда были бы праздником. Огромное спасибо за три часа, которые я прожила, затаив дыхание. Даже дождь не смог испортить этот день — наоборот, он привёл нас туда, где было по-настоящему волшебно.
Рекомендую Марию безоговорочно. Это мастер своего дела.
Мария
Ответ организатора:
Галина, благодарю Вас за время проведённое вместе. Когда гид (и не только) встречает человека, который искренне заинтересован, человека, который понимает читать дальшеуменьшить
тебя с полуслова, монолог превращается в настоящий диалог. Это как играть в четыре руки. Я действительно получила огромное удовольствие от общения и благодарю Вас за вдохновение и мотивацию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Хотим выразить Марии огромное удовлетворение и благодарность за проведение тура по Милану. Мария очень знающий, опытный экскурсовод и интересный собеседник! Мы узнали много нового из истории Милана через призму как читать дальшеуменьшить
ход исторических событий влиял на развитие разных видов искусств. Нам было очень интересно за что мы благодарны организатору тура. Рекомендуем всем кто не безразличен к искусству и Милану этот тур именно с Марией! Будем рекомендовать и рекламировать этот тур всем нашим друзьям и знакомым! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Егор
Мария спасибо вам большое за прекрасную экскурсию. Маршрут был организован на высшем уровне. Рекомендую всем экскурсию организованную Марией. Она действительно профессионал своего дела, отлично знает историю города Милан и его искусство. читать дальшеуменьшить
Мария подскажет вам какие места в Милане желательно посетить. И вообще Мария очень приятный и дружелюбный человек. Время на экскурсии пролетело очень быстро, а это говорит о том, что экскурсия была интересной и захватывающей.
Maria thank you very much for the wonderful excursion. The route was organized at the highest level. I recommend to all the excursion organized by Maria. She is really a professional in her field, she knows the history of the city of Milan and its art very well. Maria will tell you which places in Milan it is advisable to visit. In general, Maria is a very pleasant and friendly person. The time of the excursion flew very quickly, which suggests that the excursion was interesting and exciting.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Даната
Дорогая Мария, спасибо Вам большое! Было все, что запланировали, и даже больше! Спасибо за Ваше терпение, внимание, чувство юмора и легкую подачу материала! 🌺
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Пользуюсь этим сайтом уже 5 лет и это лучшая экскурсия от "местных жителей", которая у меня когда-либо была. Когда я собралась на выходные в Милан, то решила посмотреть передачу «Орёл читать дальшеуменьшить
или Решка». Резюме программы: «Делать в Милане нечего, если только шопинг, поэтому летите в Венецию». Такого же мнения придерживались многие мои знакомые. У каждого свои подход к изучению города. Нам вот повезло. Мы познакомились с Марией, искусствоведом, которая закончила Академию изящных искусств Брера и специализируется на итальянском Возрождении. Теперь хочу переснять эту дурацкую передачу:) В Милане каждый камень с историей, как говорит Мария, а прилетать сюда можно хоть каждую неделю и открывать каждый раз что-то новое. Смело могу рекомендовать Марию всем своим знакомым)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вера
На майские праздники было принято решение лететь в замечательный город Милан. Но что же там делать? Вот вопрос. Немного подумав, определились с тем,что хотим обойти этот город ещё раз,но уже читать дальшеуменьшить
с гидом. Долго выбирали экскурсовода. Остановились на Марии. И мы не прогадали! Мария очень приятный в общении человек. Очень грамотно доносит свою мысль до слушателя. Очень понятно излагает. На все вопросы, которые мы задавали по ходу экскурсии, были получены более чем развёрнутые ответы. Время экскурсии пролетело просто незаметно и молниеносно. Если будем в Милане ещё когда-то, обязательно пойдем на ещё одну экскурсию с Марией. Спасибо огромное! С уважением, Вера и Алексей.