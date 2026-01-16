Описание экскурсииНачните знакомство с Миланом без спешки и хлопот. Ваш личный водитель встретит вас в удобном месте — в аэропорту Мальпенса, Линате, у вашего отеля или по любому указанному адресу. Вас ждёт чистый, просторный автомобиль с кондиционером, комфортными креслами и охлаждённой питьевой водой — идеальные условия после перелёта или перед важной поездкой. По пути вы сможете насладиться видами элегантного Милана, а при желании — сделать дополнительную остановку: заехать в кафе за кофе, посетить смотровую площадку, сделать короткий шопинг или сфотографироваться у понравившегося места. Водитель поможет с багажом, подскажет полезную информацию о городе и создаст максимально расслабленную атмосферу в дороге. Трансфер подойдёт как для семей, так и для небольших групп — до 6 человек. Это надёжный и быстрый способ добраться до центра Милана, соседних районов или популярных торговых аутлетов. Сделайте свой первый шаг в Милане комфортным, стильным и беззаботным! Автомобиль подаётся точно в назначенное время, а водитель заранее отслеживает рейс, чтобы встретить вас даже при задержке самолёта. С таким трансфером ваше прибытие в Милан превращается не в обычную поездку, а в приятное и комфортное начало путешествия.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер в пределах Милана
- Встреча водителем в аэропорту, отеле или по вашему адресу
- Чистый автомобиль с кондиционером
- Помощь с багажом
- Бутылка питьевой воды каждому пассажиру
- Возможность сделать короткую остановку по пути
- Отслеживание рейса при прилёте
Что не входит в цену
- Личные расходы (кафе, магазины и т. д.)
- Дополнительные часы ожидания, если время сильно превышено
- Длительные остановки, не согласованные заранее
- Платные дороги или парковки вне стандартного маршрута (если возникают по запросу)
Место начала и завершения?
Милан
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
