Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Начало: P. za del Duomo, 7, 20122 Milano
«Откройте для себя символ Милана с билетом вне очереди и посмотрите на 600-летний кафедральный собор с разных углов»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €30.50 за билет
Бонджорно, Италия! Отпуск на вершине «сапожка» с экскурсиями на выбор
Отдохнуть среди картинных видов, полюбоваться шедеврами архитектуры и самому составить программу
Начало: Аэропорт Милана, 18:00
«Рассмотрите Старые и Новые Прокурации, часовую башню, кампанилу собора Святого Марка, дворец Венер-де-Леони, собор Санта-Мария-делла-Салюте, базилику Фрари и другие знаковые локации»
28 апр в 18:00
19 мая в 18:00
38 172 ₽ за человека
Свидание со страной-музеем: тур в Северную Италию с выбором экскурсий
Насладиться идиллическими пейзажами и филигранной архитектурой и самостоятельно составить программу
Начало: Аэропорт Милана, 17:50
«Альпийское предгорье Италии — это пейзажи, достойные кисти художников, и россыпь шедевров искусных зодчих — замков, дворцов, соборов, вилл, скульптур»
10 мая в 17:50
30 июн в 17:50
33 389 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 февраля 2025Если вы хотите увидеть весь Дуомо это самый лучший вариант: входной билет с подьемом на лифте и аудиогид. Нам все прекрасно объяснили и мы великолепно провели три часа, наслаждаясь великолепным видом и увлекательным рассказом. Рекомендую!
- ДДарья15 февраля 2025Большое спасибо! Экскурсия была интересная, подробная и ёмкая по содержанию. Много интересных фактов, а также билеты на Вечерю - повезло! Алина и Наталья, огромное спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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