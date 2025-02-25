О Оксана

Если вы хотите увидеть весь Дуомо это самый лучший вариант: входной билет с подьемом на лифте и аудиогид. Нам все прекрасно объяснили и мы великолепно провели три часа, наслаждаясь великолепным видом и увлекательным рассказом. Рекомендую!