3 дня
Входной билет в Миланский собор, археологическую зону и в музей
Начало: Piazza del Duomo, Milan
«При планировании посещения помните, что музей и церковь Сан-Готтардо закрыты по средам»
Расписание: См. календарь
14 ноя в 09:30
15 ноя в 09:30
€15.50 за билет
13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
«Вы увидите ратушу, дома гильдий, церковь Саблон и визитную карточку города — статую-фонтан «Писающий мальчик»»
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
€1 044 за человека
3 дня
Миланский собор Дуомо: билет с посещением террас
Начало: P. za del Duomo, 7, 20122 Milano
«Полюбуйтесь витражами и посетите церковь Св»
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
от €26 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Святые места»
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