По прибытии в аэропорт Мальпенса вас будет ожидать представитель компании. Если вы прилетаете в другой аэропорт Милана, индивидуальный трансфер оплачивается отдельно.

Для гостей, прилетающих рейсами до 8:00, предложим дополнительная экскурсия на озеро Комо — одно из самых живописных мест Северной Италии, веками привлекавшее внимание аристократии и знаменитостей.