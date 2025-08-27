Мои заказы

7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии

Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Милан и Любляна, Будапешт и Вена, Прага, Венеция и Инсбрук — вас ждут прогулки по историческим центрам европейских городов, знакомство с их главными достопримечательностями и свободное время на самостоятельное исследование.

Вы
читать дальше

пройдётесь по элегантной улице Данте, увидите знаменитый оперный театр Ла Скала, осмотрите Пражский Град и собор Святого Вита, Карлов мост и мосты над Дунаем. Прокатитесь на корабле по каналам Венеции, полюбуетесь альпийскими пейзажами.

А желающие смогут отправиться на факультативные экскурсии и посетить живописное озеро Комо, Дрезден и Зальцбург, Карловы Вары и Загреб. Каждый день — это открытие новой культуры, архитектуры, гастрономии и историй.

5
1 отзыв
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии

Описание тура

Организационные детали

Возможны программы на 13 и 14 дней. Тур начинается и заканчивается в Милане. Групповой трансфер предоставляется только при прилёте в аэропорт Мальпенса. Для других аэропортов Милана трансфер организуется индивидуально и оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительная экскурсия

По прибытии в аэропорт Мальпенса вас будет ожидать представитель компании. Если вы прилетаете в другой аэропорт Милана, индивидуальный трансфер оплачивается отдельно.

Для гостей, прилетающих рейсами до 8:00, предложим дополнительная экскурсия на озеро Комо — одно из самых живописных мест Северной Италии, веками привлекавшее внимание аристократии и знаменитостей.

Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительная экскурсияВстреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительная экскурсия
2 день

Милан - сердце Ломбардии

После завтрака состоится пешеходная экскурсия по центральной части Милана с русскоязычным гидом. Вы увидите величественный замок Сфорца, пройдётесь по элегантной улице Данте, насладитесь видом готического собора Дуомо и посетите изысканную галерею Виктора Эммануила II, прозванную «гостиной Милана». Завершите прогулку у знаменитого оперного театра Ла Скала — символа мировой сцены.

Далее — свободное время. По желанию возможны дополнительные экскурсии: посещение музея театра Ла Скала, галереи Амброзиана, а также поездка к озеру Маджоре с водной прогулкой и визитом на остров Изола Белла с дворцом и цветущим садом.

Милан - сердце ЛомбардииМилан - сердце ЛомбардииМилан - сердце ЛомбардииМилан - сердце Ломбардии
3 день

Любляна - уютная столица Словении

Утром переедем в Любляну — компактный, зелёный и невероятно уютный город между Альпами и Адриатикой. Обзорная экскурсия познакомит вас с атмосферой столицы Словении, сочетающей старинное очарование и современные черты. После экскурсии — размещение в отеле и свободное время.

Любляна - уютная столица СловенииЛюбляна - уютная столица СловенииЛюбляна - уютная столица СловенииЛюбляна - уютная столица Словении
4 день

Свободный день в Любляне или поездка в Загреб

Этот день вы можете провести в Любляне по своему усмотрению. Желающих приглашаем на выездную экскурсию на весь день в Загреб — главную метрополию Хорватии, где старинная архитектура соседствует с урбанистической динамикой. Город поражает гармонией прошлого и настоящего, уютом улочек и атмосферой южноевропейского гостеприимства.

Свободный день в Любляне или поездка в ЗагребСвободный день в Любляне или поездка в ЗагребСвободный день в Любляне или поездка в ЗагребСвободный день в Любляне или поездка в Загреб
5 день

Будапешт - столица на Дунае

После завтрака едем в Будапешт — блистательный город, объединяющий историю трёх населённых пунктов: Пешта, Буды и Обуды. В ходе обзорной экскурсии вы увидите знаменитый Королевский дворец, Рыбацкий бастион, мосты через Дунай, набережную и другие архитектурные шедевры эпохи расцвета Австро-Венгерской империи. Затем — заселение в отель и свободное время.

Будапешт - столица на ДунаеБудапешт - столица на ДунаеБудапешт - столица на Дунае
6 день

Вена - столица имперской эпохи

Сегодня отправимся в Вену. На обзорной экскурсии вы узнаете, как формировался этот город при династии Габсбургов. Для желающих — дополнительное посещение дворцово-паркового ансамбля Хофбург, некогда являвшегося административным и культурным центром империи. Вечером возможно участие в автобусной экскурсии «Ночная Вена» (за доплату).

Вена - столица имперской эпохиВена - столица имперской эпохиВена - столица имперской эпохи
7 день

Прага - готика и легенды

В этот день отправимся в Прагу. Вас ожидает насыщенная экскурсия по историческому центру. Вы увидите Пражский Град, площадь Градчан, собор Святого Вита, Малостранскую часть города, Карлов мост, Староместскую площадь с курантами и ратушей, Вацлавскую площадь и другие достопримечательности. По желанию можно отправиться на прогулку по Влтаве.

Прага - готика и легендыПрага - готика и легендыПрага - готика и легендыПрага - готика и легенды
8 день

Дополнительная экскурсия в Дрезден

После завтрака — свободное время в Праге. Также мы предлагаем отправиться в Германию — в изящный Дрезден, который когда-то называли «Северной Флоренцией». Город известен своей галереей старых мастеров, где выставлены работы Рафаэля, Рембрандта, Тициана и других великих художников. По желанию можно её посетить (дополнительно).

Дополнительная экскурсия в ДрезденДополнительная экскурсия в ДрезденДополнительная экскурсия в Дрезден
9 день

Прага или Карловы Вары - чешская здравница

Сегодня вы можете остаться в Праге либо отправиться на дополнительную экскурсию в Карловы Вары — один из старейших и самых известных европейских бальнеологических курортов, а также продолжить знакомство с Пражским Градом.

Прага или Карловы Вары - чешская здравницаПрага или Карловы Вары - чешская здравницаПрага или Карловы Вары - чешская здравница
10 день

Инсбрук и Зальцбург

После завтрака переедем в Инсбрук. При желании всех участников группы можно организовать остановку в Зальцбурге — родном городе Моцарта и жемчужине Альп, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером — размещение в отеле в окрестностях Инсбрука и свободное время.

Инсбрук и ЗальцбургИнсбрук и ЗальцбургИнсбрук и ЗальцбургИнсбрук и Зальцбург
11 день

Венеция - город на воде

Утром — переезд в Венецию. По прибытии в сопровождении гида отправимся на экскурсию на корабле. После, при желании, можно присоединиться к прогулке по тенистым улочкам в рамках экскурсии «Легенды и мифы Венеции», чтобы узнать загадки древнего города. Вечером — возвращение в Милан и размещение в отеле.

Венеция - город на водеВенеция - город на водеВенеция - город на воде
12 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — групповой трансфер в аэропорт Мальпенса. До новых встреч!

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1050
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3* (или эквивалентных)
  • Завтраки
  • Групповой трансфер аэропорт Мальпенса - отель - аэропорт (на все рейсы)
  • Транспорт по всей программе
  • Услуги русскоговорящего ассистента
  • Экскурсионное сопровождение русскоговорящим лицензированным гидом в городах: Милан, Любляна, Будапешт, Вена, Прага, Венеция
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Трансферы в другие аэропорты Милана
  • Страховка
  • Виза
  • Наушники на весь период поездки - €20
  • Туристические налоги в отелях (оплачиваются на месте)
  • Венеция: катер туда (канал Джудекка) и обратно (Большой канал) - €40
  • Остановка в Зальцбурге без экскурсии - €15
  • Чаевые водителю - €15
  • 1-местное размещение - €1675
  • Факультативные экскурсии и доплаты:
  • Входные билеты в музеи (по тарифам объектов)
  • Озеро Комо - €55
  • Театр-музей Ла Скала (включает билет) - €35
  • Пинакотека Амброзиана - €30
  • Озеро Маджоре (с катером) - €55
  • Вход в дворец и ботанический сад (Изола Белла) - €23
  • Экскурсия в Загребе - €70
  • Хофбург - €35 + входной билет
  • Ночная Вена - €35
  • Дрезден - €70
  • Дрезденская галерея - €35 + билет
  • Прогулка на кораблике по Влтаве - €37
  • Пражский Град - €30
  • Карловы Вары - €60
  • Зальцбург с экскурсией - €25
  • Мифы и легенды Венеции - €25
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменения по договорённости). Трансфер из других аэропортов Милана за доплату
Завершение: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменения по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Милане
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
S
Sokhibova
27 авг 2025
Все понравилось, спасибо за организацию. Создавайте новые туры. Экскурсии интересные и насыщенные. Обзавелась новыми друзьями. Спасибо водителю и нашей сопровождающей. Все обращались с уважением. До скорой встречи в новых турах! Большая благодарность от меня. Все завтраки были отличные, хорошие отели. И группа подобралась замечательная. И фильмы исторические нам интересные включали. Еще раз спасибо!

Тур входит в следующие категории Милана

Похожие туры из Милана

Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
На автобусе
8 дней
4 отзыва
Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
€590 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
На автобусе
13 дней
2 отзыва
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€885 за человека
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Пешая
1 день
1 отзыв
Билеты
Миланский собор: входной билет без посещения террас
Начало: Piazza del Duomo, Milan
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:30
27 ноя в 09:00
€11.50 за билет
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Милане
Все туры из Милана