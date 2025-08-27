Вы
Описание тура
Организационные детали
Возможны программы на 13 и 14 дней. Тур начинается и заканчивается в Милане. Групповой трансфер предоставляется только при прилёте в аэропорт Мальпенса. Для других аэропортов Милана трансфер организуется индивидуально и оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время и дополнительная экскурсия
По прибытии в аэропорт Мальпенса вас будет ожидать представитель компании. Если вы прилетаете в другой аэропорт Милана, индивидуальный трансфер оплачивается отдельно.
Для гостей, прилетающих рейсами до 8:00, предложим дополнительная экскурсия на озеро Комо — одно из самых живописных мест Северной Италии, веками привлекавшее внимание аристократии и знаменитостей.
Милан - сердце Ломбардии
После завтрака состоится пешеходная экскурсия по центральной части Милана с русскоязычным гидом. Вы увидите величественный замок Сфорца, пройдётесь по элегантной улице Данте, насладитесь видом готического собора Дуомо и посетите изысканную галерею Виктора Эммануила II, прозванную «гостиной Милана». Завершите прогулку у знаменитого оперного театра Ла Скала — символа мировой сцены.
Далее — свободное время. По желанию возможны дополнительные экскурсии: посещение музея театра Ла Скала, галереи Амброзиана, а также поездка к озеру Маджоре с водной прогулкой и визитом на остров Изола Белла с дворцом и цветущим садом.
Любляна - уютная столица Словении
Утром переедем в Любляну — компактный, зелёный и невероятно уютный город между Альпами и Адриатикой. Обзорная экскурсия познакомит вас с атмосферой столицы Словении, сочетающей старинное очарование и современные черты. После экскурсии — размещение в отеле и свободное время.
Свободный день в Любляне или поездка в Загреб
Этот день вы можете провести в Любляне по своему усмотрению. Желающих приглашаем на выездную экскурсию на весь день в Загреб — главную метрополию Хорватии, где старинная архитектура соседствует с урбанистической динамикой. Город поражает гармонией прошлого и настоящего, уютом улочек и атмосферой южноевропейского гостеприимства.
Будапешт - столица на Дунае
После завтрака едем в Будапешт — блистательный город, объединяющий историю трёх населённых пунктов: Пешта, Буды и Обуды. В ходе обзорной экскурсии вы увидите знаменитый Королевский дворец, Рыбацкий бастион, мосты через Дунай, набережную и другие архитектурные шедевры эпохи расцвета Австро-Венгерской империи. Затем — заселение в отель и свободное время.
Вена - столица имперской эпохи
Сегодня отправимся в Вену. На обзорной экскурсии вы узнаете, как формировался этот город при династии Габсбургов. Для желающих — дополнительное посещение дворцово-паркового ансамбля Хофбург, некогда являвшегося административным и культурным центром империи. Вечером возможно участие в автобусной экскурсии «Ночная Вена» (за доплату).
Прага - готика и легенды
В этот день отправимся в Прагу. Вас ожидает насыщенная экскурсия по историческому центру. Вы увидите Пражский Град, площадь Градчан, собор Святого Вита, Малостранскую часть города, Карлов мост, Староместскую площадь с курантами и ратушей, Вацлавскую площадь и другие достопримечательности. По желанию можно отправиться на прогулку по Влтаве.
Дополнительная экскурсия в Дрезден
После завтрака — свободное время в Праге. Также мы предлагаем отправиться в Германию — в изящный Дрезден, который когда-то называли «Северной Флоренцией». Город известен своей галереей старых мастеров, где выставлены работы Рафаэля, Рембрандта, Тициана и других великих художников. По желанию можно её посетить (дополнительно).
Прага или Карловы Вары - чешская здравница
Сегодня вы можете остаться в Праге либо отправиться на дополнительную экскурсию в Карловы Вары — один из старейших и самых известных европейских бальнеологических курортов, а также продолжить знакомство с Пражским Градом.
Инсбрук и Зальцбург
После завтрака переедем в Инсбрук. При желании всех участников группы можно организовать остановку в Зальцбурге — родном городе Моцарта и жемчужине Альп, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером — размещение в отеле в окрестностях Инсбрука и свободное время.
Венеция - город на воде
Утром — переезд в Венецию. По прибытии в сопровождении гида отправимся на экскурсию на корабле. После, при желании, можно присоединиться к прогулке по тенистым улочкам в рамках экскурсии «Легенды и мифы Венеции», чтобы узнать загадки древнего города. Вечером — возвращение в Милан и размещение в отеле.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — групповой трансфер в аэропорт Мальпенса. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3* (или эквивалентных)
- Завтраки
- Групповой трансфер аэропорт Мальпенса - отель - аэропорт (на все рейсы)
- Транспорт по всей программе
- Услуги русскоговорящего ассистента
- Экскурсионное сопровождение русскоговорящим лицензированным гидом в городах: Милан, Любляна, Будапешт, Вена, Прага, Венеция
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Трансферы в другие аэропорты Милана
- Страховка
- Виза
- Наушники на весь период поездки - €20
- Туристические налоги в отелях (оплачиваются на месте)
- Венеция: катер туда (канал Джудекка) и обратно (Большой канал) - €40
- Остановка в Зальцбурге без экскурсии - €15
- Чаевые водителю - €15
- 1-местное размещение - €1675
- Факультативные экскурсии и доплаты:
- Входные билеты в музеи (по тарифам объектов)
- Озеро Комо - €55
- Театр-музей Ла Скала (включает билет) - €35
- Пинакотека Амброзиана - €30
- Озеро Маджоре (с катером) - €55
- Вход в дворец и ботанический сад (Изола Белла) - €23
- Экскурсия в Загребе - €70
- Хофбург - €35 + входной билет
- Ночная Вена - €35
- Дрезден - €70
- Дрезденская галерея - €35 + билет
- Прогулка на кораблике по Влтаве - €37
- Пражский Град - €30
- Карловы Вары - €60
- Зальцбург с экскурсией - €25
- Мифы и легенды Венеции - €25