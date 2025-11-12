В Музее дель Новеченто вас ждут работы Боччони и Модильяни, а в Галереях Италии - барельефы Антонио Канова
- Музей дель Новеченто
- Галереи Италии
- Триеннале Милана
Описание экскурсии
Музей ХХ века
Расположенный во дворце Аренгарио, Музей дель Новеченто, или Музей ХХ века, открыл свои двери 6 декабря 2010 года. Посетители могут насладиться полностью реконструированным зданием, которое отражает концепцию музея по распространению знаний об искусстве ХХ века и развитию навыков критического мышления.
В демонстрационных залах представлено около 400 работ, среди которых можно увидеть экспонаты, посвященные различным периодам современного искусства. В музейной коллекции собраны творения таких мастеров, как:
- Умберто Боччони
- Амуля Модильяни
- Джорджо де Кирико
Время работы музея:
- Понедельник: 14:30 - 19:30
- Вторник - Воскресенье: 09:30 - 19:30
- Четверг и Суббота: 09:30 - 22:30
Стоимость входного билета составляет €5, льготный - €3.
Галереи Италии
Музей занимает два величественных неоклассических здания - Дворец Ангиссола и Дворец Брентани, где расположены произведения итальянских мастеров XIX века. В демонстрационных залах можно увидеть 197 живописных полотен и скульптур, объединенных в 13 тематических разделов. Рекомендуем обратить внимание на:
- 13 барельефов Антонио Канова XVIII века
- Футуристические полотна Умберто Боччони
- Произведения Анджело Инганни и Джованни Сегантини
Триеннале
С начала XII века Триеннале Милана является важнейшим центром в области дизайна, архитектуры и декоративного искусства. Это здание - часть монументального комплекса, включая Замок Сфорцеско и Триумфальную Арку. С 1997 года здесь находится Постоянная Коллекция Итальянского дизайна, уникальная для страны.
Собрание включает около 1000 предметов дизайна, 800 графических работ и до 400 предметов быта из коллекции Алессандро Педретти. Музей дизайна предлагает посетителям встречу с авангардными решениями в постоянно меняющейся экспозиции, где научный подход сочетает эмоциональность.
Здесь можно увидеть:
- Модели автомобилей и интересных моторных лодок
- Мебель, созданную известными дизайнерами
Галерея Триеннале проводит выставки, охватывающие широкий спектр современного искусства и дизайна. Рядом находится книжный магазин Art Book, предлагающий уникальные издания по архитектуре и дизайну.
Время работы магазина:
- Вторник - Воскресенье: 10:30 - 20:30
- Четверг и Пятница: 10:30 - 23:00
Вилла Некки Кампильо
Эта роскошная вилла расположена в центре города и окружена великолепными садами с бассейном и теннисным кортом. Построенная в 1932-1935 годах по проекту Пьеро Порталуппи, вилла является ярким примером рационализма в архитектуре.
Семья Некки Кампильо окружила себя шедеврами декоративно-прикладного искусства, создав гармоничную атмосферу. В 2001 году вилла была передана Фонду охраны окружающей среды Италии, что позволило туристам насладиться её красотой.
Основные выставки виллы включают:
- Коллекция ди Микели с более чем 130 произведениями XVIII века
- Коллекция Клаудии Джан Феррари, включающая 44 образца итальянского искусства XX века
Посетить виллу можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Полная стоимость билета составляет €8, льготные категории граждан - €4.
