Mузеи современного искусства в Милане

Погрузитесь в атмосферу искусства Милана, посетив известные музеи города. Узнайте больше о шедеврах ХХ века и итальянском дизайне
Экскурсия по музеям Милана - это уникальная возможность познакомиться с шедеврами современного искусства.

В Музее дель Новеченто вас ждут работы Боччони и Модильяни, а в Галереях Италии - барельефы Антонио Канова
и картины Сегантини. Триеннале Милана предлагает взглянуть на итальянский дизайн и архитектуру. Каждое из этих мест открывает новые грани искусства и вдохновляет на творчество. Погрузитесь в мир искусства и насладитесь уникальными экспонатами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные экспонаты
  • 🏛 Исторические здания
  • 🖼 Известные художники
  • 🕰 Удобное расписание
  • 📚 Интересные магазины

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения музеев в Милане - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и меньше туристов. Летом музеи также открыты, но стоит учитывать высокую загруженность. Зимой можно насладиться искусством в спокойной обстановке, избегая больших очередей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Музей дель Новеченто
  • Галереи Италии
  • Триеннале Милана

Описание экскурсии

Музей ХХ века

Расположенный во дворце Аренгарио, Музей дель Новеченто, или Музей ХХ века, открыл свои двери 6 декабря 2010 года. Посетители могут насладиться полностью реконструированным зданием, которое отражает концепцию музея по распространению знаний об искусстве ХХ века и развитию навыков критического мышления.

В демонстрационных залах представлено около 400 работ, среди которых можно увидеть экспонаты, посвященные различным периодам современного искусства. В музейной коллекции собраны творения таких мастеров, как:

  • Умберто Боччони
  • Амуля Модильяни
  • Джорджо де Кирико

Время работы музея:

  • Понедельник: 14:30 - 19:30
  • Вторник - Воскресенье: 09:30 - 19:30
  • Четверг и Суббота: 09:30 - 22:30

Стоимость входного билета составляет €5, льготный - €3.

Галереи Италии

Музей занимает два величественных неоклассических здания - Дворец Ангиссола и Дворец Брентани, где расположены произведения итальянских мастеров XIX века. В демонстрационных залах можно увидеть 197 живописных полотен и скульптур, объединенных в 13 тематических разделов. Рекомендуем обратить внимание на:

  • 13 барельефов Антонио Канова XVIII века
  • Футуристические полотна Умберто Боччони
  • Произведения Анджело Инганни и Джованни Сегантини

Триеннале

С начала XII века Триеннале Милана является важнейшим центром в области дизайна, архитектуры и декоративного искусства. Это здание - часть монументального комплекса, включая Замок Сфорцеско и Триумфальную Арку. С 1997 года здесь находится Постоянная Коллекция Итальянского дизайна, уникальная для страны.

Собрание включает около 1000 предметов дизайна, 800 графических работ и до 400 предметов быта из коллекции Алессандро Педретти. Музей дизайна предлагает посетителям встречу с авангардными решениями в постоянно меняющейся экспозиции, где научный подход сочетает эмоциональность.

Здесь можно увидеть:

  • Модели автомобилей и интересных моторных лодок
  • Мебель, созданную известными дизайнерами

Галерея Триеннале проводит выставки, охватывающие широкий спектр современного искусства и дизайна. Рядом находится книжный магазин Art Book, предлагающий уникальные издания по архитектуре и дизайну.

Время работы магазина:

  • Вторник - Воскресенье: 10:30 - 20:30
  • Четверг и Пятница: 10:30 - 23:00

Вилла Некки Кампильо

Эта роскошная вилла расположена в центре города и окружена великолепными садами с бассейном и теннисным кортом. Построенная в 1932-1935 годах по проекту Пьеро Порталуппи, вилла является ярким примером рационализма в архитектуре.

Семья Некки Кампильо окружила себя шедеврами декоративно-прикладного искусства, создав гармоничную атмосферу. В 2001 году вилла была передана Фонду охраны окружающей среды Италии, что позволило туристам насладиться её красотой.

Основные выставки виллы включают:

  • Коллекция ди Микели с более чем 130 произведениями XVIII века
  • Коллекция Клаудии Джан Феррари, включающая 44 образца итальянского искусства XX века

Посетить виллу можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Полная стоимость билета составляет €8, льготные категории граждан - €4.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей дель Новеченто
  • Галереи Италии
  • Триеннале
  • Вилла Некки Кампильо
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
