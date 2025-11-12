Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения музеев в Милане - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы комфортная погода и меньше туристов. Летом музеи также открыты, но стоит учитывать высокую загруженность. Зимой можно насладиться искусством в спокойной обстановке, избегая больших очередей.

Экскурсия по музеям Милана - это уникальная возможность познакомиться с шедеврами современного искусства.В Музее дель Новеченто вас ждут работы Боччони и Модильяни, а в Галереях Италии - барельефы Антонио Канова

и картины Сегантини. Триеннале Милана предлагает взглянуть на итальянский дизайн и архитектуру. Каждое из этих мест открывает новые грани искусства и вдохновляет на творчество. Погрузитесь в мир искусства и насладитесь уникальными экспонатами

Музей ХХ века

Расположенный во дворце Аренгарио, Музей дель Новеченто, или Музей ХХ века, открыл свои двери 6 декабря 2010 года. Посетители могут насладиться полностью реконструированным зданием, которое отражает концепцию музея по распространению знаний об искусстве ХХ века и развитию навыков критического мышления.

В демонстрационных залах представлено около 400 работ, среди которых можно увидеть экспонаты, посвященные различным периодам современного искусства. В музейной коллекции собраны творения таких мастеров, как:

Умберто Боччони

Амуля Модильяни

Джорджо де Кирико

Время работы музея:

Понедельник: 14:30 - 19:30

Вторник - Воскресенье: 09:30 - 19:30

Четверг и Суббота: 09:30 - 22:30

Стоимость входного билета составляет €5, льготный - €3.

Галереи Италии

Музей занимает два величественных неоклассических здания - Дворец Ангиссола и Дворец Брентани, где расположены произведения итальянских мастеров XIX века. В демонстрационных залах можно увидеть 197 живописных полотен и скульптур, объединенных в 13 тематических разделов. Рекомендуем обратить внимание на:

13 барельефов Антонио Канова XVIII века

Футуристические полотна Умберто Боччони

Произведения Анджело Инганни и Джованни Сегантини

Триеннале

С начала XII века Триеннале Милана является важнейшим центром в области дизайна, архитектуры и декоративного искусства. Это здание - часть монументального комплекса, включая Замок Сфорцеско и Триумфальную Арку. С 1997 года здесь находится Постоянная Коллекция Итальянского дизайна, уникальная для страны.

Собрание включает около 1000 предметов дизайна, 800 графических работ и до 400 предметов быта из коллекции Алессандро Педретти. Музей дизайна предлагает посетителям встречу с авангардными решениями в постоянно меняющейся экспозиции, где научный подход сочетает эмоциональность.

Здесь можно увидеть:

Модели автомобилей и интересных моторных лодок

Мебель, созданную известными дизайнерами

Галерея Триеннале проводит выставки, охватывающие широкий спектр современного искусства и дизайна. Рядом находится книжный магазин Art Book, предлагающий уникальные издания по архитектуре и дизайну.

Время работы магазина:

Вторник - Воскресенье: 10:30 - 20:30

Четверг и Пятница: 10:30 - 23:00

Вилла Некки Кампильо

Эта роскошная вилла расположена в центре города и окружена великолепными садами с бассейном и теннисным кортом. Построенная в 1932-1935 годах по проекту Пьеро Порталуппи, вилла является ярким примером рационализма в архитектуре.

Семья Некки Кампильо окружила себя шедеврами декоративно-прикладного искусства, создав гармоничную атмосферу. В 2001 году вилла была передана Фонду охраны окружающей среды Италии, что позволило туристам насладиться её красотой.

Основные выставки виллы включают:

Коллекция ди Микели с более чем 130 произведениями XVIII века

Коллекция Клаудии Джан Феррари, включающая 44 образца итальянского искусства XX века

Посетить виллу можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Полная стоимость билета составляет €8, льготные категории граждан - €4.