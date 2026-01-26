11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы оказались в Милане всего на день, эта экскурсия станет отличным выбором. За час вы познакомитесь с центральными достопримечательностями города, такими как Миланский собор и Театр Ла Скала. Прогулка включает посещение Галереи Виктора Эммануила II и площади Дуомо. Это отличная возможность узнать о богатой истории и культуре Милана, а также получить советы о том, какие места стоит посетить в следующий раз

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первое знакомство с Миланом в ритме мегаполиса

За час мы пробежимся по центральным точкам города: вы успеете познакомиться с наиболее знаковыми достопримечательностями и узнаете о главных страницах в «биографии» Милана. Я поделюсь наблюдениями о местном образе жизни и нравах, расскажу, какие места стоит посетить и как попасть в музеи. Такие рекомендации помогут сориентироваться в Милане и составить план будущих визитов.

2500 лет за 60 минут

Выражение «путешествие на машине времени» станет больше чем метафорой — вы за короткий срок промчитесь сквозь тысячелетнее прошлое Милана. В программе прогулки:

Центральная площадь Дуомо : вы полюбуетесь Миланским собором и узнаете о соседних зданиях нарядного архитектурного ансамбля площади;

: вы полюбуетесь Миланским собором и узнаете о соседних зданиях нарядного архитектурного ансамбля площади; Галерея Виктора Эммануила II : по украшенному мозаиками пассажу выйдем к другой миланской пьяцца;

: по украшенному мозаиками пассажу выйдем к другой миланской пьяцца; Театр Ла Скала: на площади перед одним из самых знаменитых театров мира поговорим о его славном прошлом и настоящем;

Организационные детали

Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.