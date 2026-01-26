11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экспресс-прогулка по Милану

Откройте для себя исторический центр Милана за час! Узнайте о ключевых достопримечательностях и получите рекомендации для будущих визитов
Если вы оказались в Милане всего на день, эта экскурсия станет отличным выбором.

За час вы познакомитесь с центральными достопримечательностями города, такими как Миланский собор и Театр Ла Скала. Прогулка включает посещение Галереи Виктора Эммануила II и площади Дуомо.

Это отличная возможность узнать о богатой истории и культуре Милана, а также получить советы о том, какие места стоит посетить в следующий раз
5
16 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать о ключевых достопримечательностях
  • 🕒 Всего час на экскурсию
  • 📚 История и культура Милана
  • 🏙️ Советы для будущих визитов
  • 🎭 Театр Ла Скала
  • 🖼️ Галерея Виктора Эммануила II
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Дуомо
  • Миланский собор
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Театр Ла Скала

Описание экскурсии

Первое знакомство с Миланом в ритме мегаполиса

За час мы пробежимся по центральным точкам города: вы успеете познакомиться с наиболее знаковыми достопримечательностями и узнаете о главных страницах в «биографии» Милана. Я поделюсь наблюдениями о местном образе жизни и нравах, расскажу, какие места стоит посетить и как попасть в музеи. Такие рекомендации помогут сориентироваться в Милане и составить план будущих визитов.

2500 лет за 60 минут

Выражение «путешествие на машине времени» станет больше чем метафорой — вы за короткий срок промчитесь сквозь тысячелетнее прошлое Милана. В программе прогулки:

  • Центральная площадь Дуомо: вы полюбуетесь Миланским собором и узнаете о соседних зданиях нарядного архитектурного ансамбля площади;
  • Галерея Виктора Эммануила II: по украшенному мозаиками пассажу выйдем к другой миланской пьяцца;
  • Театр Ла Скала: на площади перед одним из самых знаменитых театров мира поговорим о его славном прошлом и настоящем;

Организационные детали

Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1317 туристов
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо
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доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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2
1
Валерий
Пролетело на одном дыхании! Супер экспресс-прогулка и вместо с тем узнали много новых деталек:)
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E
Благодаря Марии мы в кратчайшие сроки узнали много нового и интересного о главных достопримечательностях Милана.
Несмотря на дождливую погоду, мы отлично провели время!
Большое спасибо за отличную экскурсию! 🫶🏼
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Е
Выражаю искреннюю благодарность и большое восхищение группы женщин, участниц стажировки" Прокачка стиля 40+" экскурсией, которую провела по Милану Мария. Поразили глубокие знания экскурсовода, общая культура, влюбленность в Милан, его историю,
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наследие, современную жизнь. Как за такое небольшое время можно было заразить всех любовью к Милану, показать самое главное, оставить у всех след в душе. Подкупили обаяние, приветливость, чувство юмора и интеллигентность Марии. И совсем нас восхитило то, что и потом, в следующие дни она подробно отвечала на все наши вопросы в чате, причем, на разные темы. Человек на своем месте абсолютно. Вот такой и должен быть ГИД. Непременно буду обращаться только к Марии в дни следующих стажировок в Милане. И советовать друзьям.

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М
Прогулка удалась - Мария интересно рассказывала исторические факты, знакомила с архитектурой города, его культурой. Много новой информации, город предстал с другой стороны, появилось желание его узнать получше, понять. Экскурсия длилась
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дольше запланированного, но это обнаружилось уже в конце - время пролетело совершенно незаметно. Очень благодарны Марии за эту прогулку, с удовольствием рекомендуем ее всем гостям Милана - кроме того, что она хорошо знает город и любит его, она еще и очень приятный в общении человек

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М
Хотим выразить особую благодарность Марии за проведение экскурсии "Экспресс-прогулка по Милану". Экскурсия была очень увлекательная и интересная, позволяющая сориентироваться по городу и наметить места для дальнейшего посещения. Узнали много нового,
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чего не прочитаешь в путеводителях. Мария замечательный человек, знающий и любящий свое дело гид. Огромное ей спасибо и за советы на следующий день. Во многом благодаря ей у нас остались только наилучшие впечатления о Милане. Марианна и Наташа.

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Ж
Очень рады знакомству с Миланом! Ещё больше рады знакомству с Марией! Мы не располагали большым количеством времени и умудрились попасть в Милан в самый жаркий день! Но эта изящная, хрупкая
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женщина успела вложить в нас свою любовь к городу и желание рассмотреть его изнутри (со стороны внутренних двориков и внутреннего содержимого собора и галерей). Так что знакомство с Миланом не окончено😊

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