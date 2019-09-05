11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Первое знакомство с Миланом в ритме мегаполиса

За час мы пробежимся по центральным улицам города: вы успеете познакомиться с наиболее знаковыми достопримечательностями и узнаете о главных страницах в «биографии» Милана. Я поделюсь наблюдениями о местном образе жизни и нравах, расскажу, какие места стоит посетить и как попасть в музеи. Такие рекомендации помогут сориентироваться в Милане и составить план будущих визитов.

2500 лет за 60 минут

Выражение «путешествие на машине времени» станет больше чем метафорой — вы за короткий срок промчитесь сквозь тысячелетнее прошлое Милана. В программе прогулки: