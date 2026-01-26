11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы оказались в Милане всего на день, эта экскурсия станет отличным выбором.
За час вы познакомитесь с центральными достопримечательностями города, такими как Миланский собор и Театр Ла Скала. Прогулка включает посещение Галереи Виктора Эммануила II и площади Дуомо.
Это отличная возможность узнать о богатой истории и культуре Милана, а также получить советы о том, какие места стоит посетить в следующий раз
За час вы познакомитесь с центральными достопримечательностями города, такими как Миланский собор и Театр Ла Скала. Прогулка включает посещение Галереи Виктора Эммануила II и площади Дуомо.
Это отличная возможность узнать о богатой истории и культуре Милана, а также получить советы о том, какие места стоит посетить в следующий раз
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать о ключевых достопримечательностях
- 🕒 Всего час на экскурсию
- 📚 История и культура Милана
- 🏙️ Советы для будущих визитов
- 🎭 Театр Ла Скала
- 🖼️ Галерея Виктора Эммануила II
Что можно увидеть
- Центральная площадь Дуомо
- Миланский собор
- Галерея Виктора Эммануила II
- Театр Ла Скала
Описание экскурсии
Первое знакомство с Миланом в ритме мегаполиса
За час мы пробежимся по центральным точкам города: вы успеете познакомиться с наиболее знаковыми достопримечательностями и узнаете о главных страницах в «биографии» Милана. Я поделюсь наблюдениями о местном образе жизни и нравах, расскажу, какие места стоит посетить и как попасть в музеи. Такие рекомендации помогут сориентироваться в Милане и составить план будущих визитов.
2500 лет за 60 минут
Выражение «путешествие на машине времени» станет больше чем метафорой — вы за короткий срок промчитесь сквозь тысячелетнее прошлое Милана. В программе прогулки:
- Центральная площадь Дуомо: вы полюбуетесь Миланским собором и узнаете о соседних зданиях нарядного архитектурного ансамбля площади;
- Галерея Виктора Эммануила II: по украшенному мозаиками пассажу выйдем к другой миланской пьяцца;
- Театр Ла Скала: на площади перед одним из самых знаменитых театров мира поговорим о его славном прошлом и настоящем;
Организационные детали
Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провела экскурсии для 1317 туристов
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пролетело на одном дыхании! Супер экспресс-прогулка и вместо с тем узнали много новых деталек:)
Вам был полезен этот отзыв?
E
Благодаря Марии мы в кратчайшие сроки узнали много нового и интересного о главных достопримечательностях Милана.
Несмотря на дождливую погоду, мы отлично провели время!
Большое спасибо за отличную экскурсию! 🫶🏼
Несмотря на дождливую погоду, мы отлично провели время!
Большое спасибо за отличную экскурсию! 🫶🏼
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Выражаю искреннюю благодарность и большое восхищение группы женщин, участниц стажировки" Прокачка стиля 40+" экскурсией, которую провела по Милану Мария. Поразили глубокие знания экскурсовода, общая культура, влюбленность в Милан, его историю,
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прогулка удалась - Мария интересно рассказывала исторические факты, знакомила с архитектурой города, его культурой. Много новой информации, город предстал с другой стороны, появилось желание его узнать получше, понять. Экскурсия длилась
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хотим выразить особую благодарность Марии за проведение экскурсии "Экспресс-прогулка по Милану". Экскурсия была очень увлекательная и интересная, позволяющая сориентироваться по городу и наметить места для дальнейшего посещения. Узнали много нового,
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Очень рады знакомству с Миланом! Ещё больше рады знакомству с Марией! Мы не располагали большым количеством времени и умудрились попасть в Милан в самый жаркий день! Но эта изящная, хрупкая
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии на «Экспресс-прогулка по Милану»
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в Милане
Погрузитесь в атмосферу Милана во время фотопрогулки и сохраните лучшие моменты в красивых снимках
Начало: Дуомо
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от €267 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Милану с аудиогидом
Познакомиться с главными достопримечательностями города (с личным проводником в смартфоне)
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Милане
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от €163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первый поцелуй с Миланом
Погрузитесь в атмосферу Милана, раскройте его тайны и насладитесь уникальными местами. Прогулка по историческим и модным уголкам города
Начало: В холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от €160 за всё до 6 чел.
от €130 за экскурсию