11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, история города и ценные советы на часовой пешей экскурсии

Мария
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Мария – ваш гид
Вы оказались в Милане проездом и на изучение города есть всего день? Приглашаю вас на быструю экскурсию по историческому центру.

За минимум времени вы получите «концентрат» информации об истории Милана, его легендах и культуре.

Этот час познакомит вас с ключевыми достопримечательностями и побудит вернуться в многогранный Милан вновь.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча метро Montenapoleone
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
5
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану

Что вас ожидает

Первое знакомство с Миланом в ритме мегаполиса
За час мы пробежимся по центральным улицам города: вы успеете познакомиться с наиболее знаковыми достопримечательностями и узнаете о главных страницах в «биографии» Милана. Я поделюсь наблюдениями о местном образе жизни и нравах, расскажу, какие места стоит посетить и как попасть в музеи. Такие рекомендации помогут сориентироваться в Милане и составить план будущих визитов.

2500 лет за 60 минут
Выражение «путешествие на машине времени» станет больше чем метафорой — вы за короткий срок промчитесь сквозь тысячелетнее прошлое Милана. В программе прогулки:

  • Центральная площадь Дуомо: вы полюбуетесь беломраморным готическим собором и узнаете о соседних зданиях нарядного архитектурного ансамбля площади;
  • Галерея Виктора Эммануила II: по украшенному мозаиками пассажу выйдем к другой миланской пьяцца;
  • Театр Ла Скала: на площади перед одним из самых знаменитых театров мира поговорим о его славном прошлом и настоящем;
  • Площадь деи Мерканти, где вы посмотрите на четыре дворца и вспомните о Леонардо да Винчи;
  • Замок Сфорца: я расскажу главное об особенностях его архитектуры и герцогах Сфорца.

Организационные детали

Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри.

Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану
Экспресс-прогулка по Милану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро Montenapoleone.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 сентября 2019
Мария восхительный гид. Описать те замечательные эмоции что мы получили с девушкой в ходе экскурсии просто невозможно. Было настолько интересно, настолько позновательно что кажется из 6 огромных 4 часовых экскурсий в Италии больше всего информации я запомнил именно здесь. Желаю всего хорошего Марине. Она превосходный гид и замечательный человек. Спасибо!
22 июля 2019
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия по Милану с Марией!!! За час узнали много интересных фактов, познакомились с историей Милана! Прогулка была замечательной и раскрыла Милан, показала его разнообразие. Советуем всем, кто не на долго в этом многоликом городе! Гид Мария— интересный рассказчик, знаток своего дела! Большое спасибо! 21.07.2019г.
28 июня 2019
Очень рады знакомству с Миланом! Ещё больше рады знакомству с Марией! Мы не располагали большым количеством времени и умудрились попасть в Милан в самый жаркий день! Но эта изящная, хрупкая женщина успела вложить в нас свою любовь к городу и желание рассмотреть его изнутри (со стороны внутренних двориков и внутреннего содержимого собора и галерей). Так что знакомство с Миланом не окончено😊
12 мая 2019
Огромное спасибо за познавательную и насыщенную экскурсию!Мария оказалась очень приятным в общении человеком и отличным рассказчиком ,влюблённым в свой город.Пару часов прогулки пролетели незаметно, оставив лучшие воспоминания о красотах Милана, не всегда заметных без сопровождения опытного гида, которого можно смело рекомендовать всем , кто хочет узнать об этом городе немного больше...
29 апреля 2019
Огромное спасибо Марии за такое увлекательное знакомство с городом!!! Мария очень приятный собеседник, обладает огромным багажом знаний по истории и искусству, а самое главное готова поделиться ими с собеседниками!!! Её любовь к городу просто заразительна!!! Мы в восторге!
10 апреля 2019
Великолепная и впечатляющая экскурсия. Гид Мария, очень интересно и захватывающе преподносит экскурсию. Мы были просто заворожены ее рассказами. Спасибо Марии, за великолепно проведенный день. Всем рекомендую!!!
6 апреля 2019
Прогулка удалась - Мария интересно рассказывала исторические факты, знакомила с архитектурой города, его культурой. Много новой информации, город предстал с другой стороны, появилось желание его узнать получше, понять. Экскурсия длилась дольше запланированного, но это обнаружилось уже в конце - время пролетело совершенно незаметно. Очень благодарны Марии за эту прогулку, с удовольствием рекомендуем ее всем гостям Милана - кроме того, что она хорошо знает город и любит его, она еще и очень приятный в общении человек
2 апреля 2019
Мария - замечательный экскурсовод! Она очень увлечена своей работой, это сразу чувствуется. Экскурсия очень интересная , маршрут позволяет посмотреть основные достопримечательности .
Если вернёмся в Милан, обязательно пойдём с Марией и на другие экскурсии !
27 марта 2019
Благодарим Марию!!! За теплоту и душевность! Очаровательный человек и профессионал своего дела!
26 января 2019
Выражаю искреннюю благодарность и большое восхищение группы женщин, участниц стажировки " Прокачка стиля 40+" экскурсией, которую провела по Милану Мария. Поразили глубокие знания экскурсовода, общая культура, влюбленность в Милан, его историю, наследие, современную жизнь. Как за такое небольшое время можно было заразить всех любовью к Милану, показать самое главное, оставить у всех след в душе. Подкупили обаяние, приветливость, чувство юмора и интеллигентность Марии. И совсем нас восхитило то, что и потом, в следующие дни она подробно отвечала на все наши вопросы в чате, причем, на разные темы. Человек на своем месте абсолютно. Вот такой и должен быть ГИД. Непременно буду обращаться только к Марии в дни следующих стажировок в Милане. И советовать друзьям.
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

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