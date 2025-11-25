Центральная часть города, посещение средневековой крепости замка Сфорца, прогулку по центральной улице Данте, внешний осмотр Дуомского Собора, проход через торговую галерею Виктора Эммануила II, окончание экскурсии у оперного театра-Ла Скала
Описание экскурсии
- Замок Сфорца — величественная средневековая крепость XV века, бывшая резиденция герцогов Милана. Сегодня здесь располагаются музеи и художественные коллекции.
- Улица Данте — оживлённая пешеходная улица, ведущая от замка к историческому центру. Вдоль улицы — элегантные здания, магазины, кафе и театры.
- Дуомский собор — грандиозный готический собор и символ города. Внешний осмотр позволяет оценить его фасад с многочисленными шпилями и статуями.
- Галерея Виктора Эммануила II — старейшая торговая галерея Италии с мозаиками, куполом и роскошными бутиками, соединяющая площадь Дуомо с площадью Ла Скала.
- Театр Ла Скала — знаменитый оперный театр, где завершается экскурсия. Это одно из самых престижных музыкальных заведений мира.
По воскресеньям
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/wZgiYxqPwZcTxzFAA 45°28’19.6 «N 9°10’48.3» E (parking Castello Sforzesco)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
Похожие экскурсии из Милана
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€190 за всё до 5 чел.
-
5%
Мини-группа
до 5 чел.
Привет, Милан! Обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Милана, посетив его знаковые места за 2,5 часа. Узнайте тайны и легенды, которые делают этот город уникальным
Начало: Памятника Рикорди Метро Дуомо
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€41
€43 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерние краски Милана
Познакомьтесь с Миланом вечером: готический Дуомо, замок Сфорца и многое другое ждут вас в захватывающей прогулке по городу
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
27 ноя в 17:00
29 ноя в 19:00
€40 за человека