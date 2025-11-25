Мои заказы

Обзорная пешеходная по Милану

Центральная часть города, посещение средневековой крепости замка Сфорца, прогулку по центральной улице Данте, внешний осмотр Дуомского Собора, проход через торговую галерею Виктора Эммануила II, окончание экскурсии у оперного театра-Ла Скала
Обзорная пешеходная по Милану
Обзорная пешеходная по Милану
Обзорная пешеходная по Милану

Описание экскурсии

  • Замок Сфорца — величественная средневековая крепость XV века, бывшая резиденция герцогов Милана. Сегодня здесь располагаются музеи и художественные коллекции.
  • Улица Данте — оживлённая пешеходная улица, ведущая от замка к историческому центру. Вдоль улицы — элегантные здания, магазины, кафе и театры.
  • Дуомский собор — грандиозный готический собор и символ города. Внешний осмотр позволяет оценить его фасад с многочисленными шпилями и статуями.
  • Галерея Виктора Эммануила II — старейшая торговая галерея Италии с мозаиками, куполом и роскошными бутиками, соединяющая площадь Дуомо с площадью Ла Скала.
  • Театр Ла Скала — знаменитый оперный театр, где завершается экскурсия. Это одно из самых престижных музыкальных заведений мира.

По воскресеньям

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Https://maps. app. goo. gl/wZgiYxqPwZcTxzFAA 45°28’19.6 «N 9°10’48.3» E (parking Castello Sforzesco)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Милана

Похожие экскурсии из Милана

Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
Пешая
2 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€190 за всё до 5 чел.
Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Пешая
2 часа
-
5%
30 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Привет, Милан! Обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Милана, посетив его знаковые места за 2,5 часа. Узнайте тайны и легенды, которые делают этот город уникальным
Начало: Памятника Рикорди Метро Дуомо
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€41€43 за человека
«Вечерние краски Милана»: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
124 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерние краски Милана
Познакомьтесь с Миланом вечером: готический Дуомо, замок Сфорца и многое другое ждут вас в захватывающей прогулке по городу
Начало: Metro Cadorna
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
27 ноя в 17:00
29 ноя в 19:00
€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Милане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Милане