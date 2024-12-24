Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»

Погрузитесь в историю Милана, посетив его знаковые места за 2,5 часа. Узнайте тайны и легенды, которые делают этот город уникальным
В рамках экскурсии участники познакомятся с самыми значимыми местами Милана. В программе посещение собора Дуомо, замка Сфорца и монумента Леонардо да Винчи. У театра Ла Скала гид расскажет об истории
читать дальше

этого знаменитого места. Туристы прогуляются по Галерее Виктора Эммануила II и узнают о её секретах. Экскурсия также включает посещение Королевского дворца и церкви Сан-Бернардино-алле-Осса. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового и современного Милана

4
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Узнать тайны Милана
  • 🏰 Посетить замок Сфорца
  • 🎨 Полюбоваться шедеврами искусства
  • 🏛️ Прогуляться по историческим местам
  • 🎭 Узнать историю театра Ла Скала
Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Неклассическая обзорная экскурсия «Привет, Милан!»
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев
Время начала: 11:00, 15:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Собор Дуомо
  • Замок Сфорца
  • Монумент Леонардо да Винчи
  • Театр Ла Скала
  • Галерея Виктора Эммануила II
  • Королевский дворец
  • Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса
  • Амброзианская пинакотека

Описание экскурсии

  • Вы полюбуетесь монументом Леонардо да Винчи и выясните, чем занимался великий творец в Милане
  • У театра Ла Скала познакомитесь с историей одного из главных брендов Милана
  • Пройдёте по изящной Галерее Виктора Эммануила II и услышите факты, которые точно о ней не знаете
  • На площади Дуомо увидите главный собор города, полный тайн и загадок. Гид обязательно расскажет вам о них
  • Рассмотрите Королевский дворец — место собрания произведений искусства разных эпох
  • В церкви Сан-Бернардино-алле-Осса увидите капеллу-склеп, украшенную человеческими костями
  • Заглянете на пьяцца Мерканти — средневековую площадь, которая появилась раньше миланского собора
  • Окажетесь у миланского чуда — Амброзианской пинакотеки, полной шедевров Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли и других мастеров
  • Взглянете на церковь Гроба Господнего, балкон Муссолини и памятник Джузеппе Гарибальди
  • Удивитесь, пожалуй, самому неординарному и скандальному памятнику в Милане
  • Посмотрите на самый знаменитый Starbucks в мире
  • Узнаете историю и суеверия фонтана «Свадебный торт»
  • Полюбуетесь замком Сфорца с музеями, пинакотекой и скульптурой Микеланджело
  • Прогуляетесь по старинному пейзажному парку Семпионе

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Памятника Рикорди Метро Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
1
2
1
1
1
О
24 дек 2024
Алиса прекрасный экскурсовод, очень живая, с отличным чувством юмора, прекрасно владеет материалом и отличный рассказчик.
В маршруте хотелось бы чуть больше неклассических мест.
Для зимы очень учадчнле время 15.00- экскурсия начинается днём, а к ее окончанию у замка уже темнеет, и есть возможность увидеть прекрасную подцветки замка, других домов и улиц.
Спасибо за прекрасные впечатления
A
24 дек 2024
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! 🙏Всё было отлично организовано, мы остались под большим впечатлением🔥🔥Обязательно рекомендуем!
Марина
15 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, как пролетели 2 часа! Несколько раз отдыхали, гид не гонится никуда, всё успевали сделать в комфортном темпе: и сфотографироваться, и послушать, и посмотреть. Мне ооочень понравилось! Однозначно Рекомендую!
Замечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, какЗамечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, как
Марина
10 ноя 2024
У нас была экскурсоводом прекрасная Алиса.
Очень ей благодарны, мы получили море информации, даже больше чем входило в экскурсию, и после присылала нам информацию о бесплатных музеях.
Спасибо большое за вовлеченность и теплоту.
К
31 окт 2024
Как правило, человек, который проводит экскурсии, является либо профессиональным гидом, либо человеком, долго живущим в этом городе, влюбившимся в него и познавший его историю, культуру и традиции, часто имеющий и
читать дальше

соответствующее образование филологическое, историческое или т. п., который искренне хочет поделиться эмоциями с туристами. В этот раз организатор выставил экскурсоводом молодую девушку,"без году живущую в Милане", с начальным итальянским и с заученной информацией из путеводителя. Экскурсия, действительно оказалась неклассической!

Егор
29 окт 2024
Нам проводила экскурсию Елена.

(+) Она хорошо ведёт рассказ и может много рассказать об истории города и его особенностях. Увлекательно рассказывает о достопримечательностях и делится фактами, о которых не прочесть в
читать дальше

русскоязычных источниках. Если задавать вопросы, что всегда приятно любому экскурсоводу, она сможет адаптировать рассказ под интересные темы. Елена помимо экскурсии и рассказа о достопримечательностях может рассказать об укладе и современной жизни города, дать советы, куда лучше сходить прогуляться, как распознать хорошее заведение, чтобы вкусно и с удовольствием перекусить или поужинать, где лучше купить сувениры и в каких районах стоит прогуляться, чтобы не разочароваться в городе.

(-) Елена, возможно, только начинает свою деятельность в роли экскурсовода, и в начале чувствовалась некоторая неуверенность в работе с группой. Но потом это прошло. Думаю, с опытом это совсем пройдёт. В любом случае Елена явно знает больше о городе, чем большинство туристов, т. к. живёт в Милане и уже влилась в ряды местных жителей города.

Как заключение: экскурсией я полностью доволен и с удовольствием порекомендую экскурсию своим друзьям и знакомым.

К
25 окт 2024
Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.
Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Добрый вечер. Во первых у нас в описании экскурсии написано мини группы, в которых абсолютным образом не предусмотрены наушники. Милан
читать дальше

огромный мегаполис, в котором всегда много туристов и во время перехода с точки на точку гид не подает никакой важной информации. Только когда гид остановился на точке он рассказывает о достопримечательности и все все прекрасно слышат, могут задать вопрос и переспросить. Так же стоит отметить, что сейчас осень и дождь это нормально для нашего региона. Маршрут гид знает превосходно, иногда менял его чтоб обойти большое скопление людей и лужи. Мне очень жаль, что у вас остались такие впечатления. Возможно, ваше недовольство было вызвано непогодой. Вы абсолютно правы в том, что не стоило трогать политику. Этого больше никогда не повторится

V
18 окт 2024
Крайне недовольна покупкой данной экскурсии. Считаю,неоправданным оплаченную сумму. Говорила тихо, невнятно, совершенно не вовлечено в историю! Тупо заученные фразы! Прошу вернуть 50 % от суммы оплаченной экскурсии!!!
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
Виктория добрый вечер! Нам очень важен ваш отзыв. Но начнём с того, что вы ещё в переписке начали просить зайти
читать дальше

за вами в гостиницу. Мы естественно вам отказали, так как вы купили групповую экскурсию. Потом была долгая переписка по поводу прогноза погоды. Возможно, это был не тот формат экскурсии, который вы ожидали. Мы поинтересовались у других участников экскурсии и всем она очень понравилась. Кроме того, с вами была гид с лицензией. Она имеет многолетний опыт работы в туризме. Нам очень жаль, что мы не оправдали ваших ожиданий. Желаем вам хорошего путешествия по Италии.

O
14 окт 2024
остались хорошие впечатления о первом знакомстве с Миланом, была не большая группа, обстановка приятной….
O
12 окт 2024
Алиса супер

Похожие экскурсии из Милана

Главное в Милане за 1 день
Пешая
20 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Завтра в 09:30
1 фев в 09:30
75 за человека
Знаменитый и неизвестный Милан
Пешая
161 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаменитый и неизвестный Милан
Познакомьтесь с контрастами Милана: от классики до современности. Откройте для себя скрытые дворы и знаменитые соборы, почувствуйте дух города
Завтра в 08:00
31 янв в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка
Пешая
18 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Милан, каким вы его не видели: экскурсия по тайным уголкам
Погрузитесь в удивительный мир миланских тайн с экскурсией, которая раскроет город с новой стороны
Начало: В районе станции метро Cadorna
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
31 янв в 13:00
40 за человека