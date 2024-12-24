В рамках экскурсии участники познакомятся с самыми значимыми местами Милана. В программе посещение собора Дуомо, замка Сфорца и монумента Леонардо да Винчи. У театра Ла Скала гид расскажет об истории
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Узнать тайны Милана
- 🏰 Посетить замок Сфорца
- 🎨 Полюбоваться шедеврами искусства
- 🏛️ Прогуляться по историческим местам
- 🎭 Узнать историю театра Ла Скала
Что можно увидеть
- Собор Дуомо
- Замок Сфорца
- Монумент Леонардо да Винчи
- Театр Ла Скала
- Галерея Виктора Эммануила II
- Королевский дворец
- Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса
- Амброзианская пинакотека
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь монументом Леонардо да Винчи и выясните, чем занимался великий творец в Милане
- У театра Ла Скала познакомитесь с историей одного из главных брендов Милана
- Пройдёте по изящной Галерее Виктора Эммануила II и услышите факты, которые точно о ней не знаете
- На площади Дуомо увидите главный собор города, полный тайн и загадок. Гид обязательно расскажет вам о них
- Рассмотрите Королевский дворец — место собрания произведений искусства разных эпох
- В церкви Сан-Бернардино-алле-Осса увидите капеллу-склеп, украшенную человеческими костями
- Заглянете на пьяцца Мерканти — средневековую площадь, которая появилась раньше миланского собора
- Окажетесь у миланского чуда — Амброзианской пинакотеки, полной шедевров Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли и других мастеров
- Взглянете на церковь Гроба Господнего, балкон Муссолини и памятник Джузеппе Гарибальди
- Удивитесь, пожалуй, самому неординарному и скандальному памятнику в Милане
- Посмотрите на самый знаменитый Starbucks в мире
- Узнаете историю и суеверия фонтана «Свадебный торт»
- Полюбуетесь замком Сфорца с музеями, пинакотекой и скульптурой Микеланджело
- Прогуляетесь по старинному пейзажному парку Семпионе
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятника Рикорди Метро Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 938 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 дек 2024
Алиса прекрасный экскурсовод, очень живая, с отличным чувством юмора, прекрасно владеет материалом и отличный рассказчик.
В маршруте хотелось бы чуть больше неклассических мест.
Для зимы очень учадчнле время 15.00- экскурсия начинается днём, а к ее окончанию у замка уже темнеет, и есть возможность увидеть прекрасную подцветки замка, других домов и улиц.
Спасибо за прекрасные впечатления
В маршруте хотелось бы чуть больше неклассических мест.
Для зимы очень учадчнле время 15.00- экскурсия начинается днём, а к ее окончанию у замка уже темнеет, и есть возможность увидеть прекрасную подцветки замка, других домов и улиц.
Спасибо за прекрасные впечатления
A
Alena
24 дек 2024
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! 🙏Всё было отлично организовано, мы остались под большим впечатлением🔥🔥Обязательно рекомендуем!
Марина
15 ноя 2024
Замечательная экскурсия! Проводила экскурсию Нонна, очень интересно рассказывала, очень много прошли пешком, но не заметили, как пролетели 2 часа! Несколько раз отдыхали, гид не гонится никуда, всё успевали сделать в комфортном темпе: и сфотографироваться, и послушать, и посмотреть. Мне ооочень понравилось! Однозначно Рекомендую!
Марина
10 ноя 2024
У нас была экскурсоводом прекрасная Алиса.
Очень ей благодарны, мы получили море информации, даже больше чем входило в экскурсию, и после присылала нам информацию о бесплатных музеях.
Спасибо большое за вовлеченность и теплоту.
Очень ей благодарны, мы получили море информации, даже больше чем входило в экскурсию, и после присылала нам информацию о бесплатных музеях.
Спасибо большое за вовлеченность и теплоту.
К
Константин
31 окт 2024
Как правило, человек, который проводит экскурсии, является либо профессиональным гидом, либо человеком, долго живущим в этом городе, влюбившимся в него и познавший его историю, культуру и традиции, часто имеющий и
Егор
29 окт 2024
Нам проводила экскурсию Елена.
(+) Она хорошо ведёт рассказ и может много рассказать об истории города и его особенностях. Увлекательно рассказывает о достопримечательностях и делится фактами, о которых не прочесть в
(+) Она хорошо ведёт рассказ и может много рассказать об истории города и его особенностях. Увлекательно рассказывает о достопримечательностях и делится фактами, о которых не прочесть в
К
Каролина
25 окт 2024
Не пошли бы второй раз, хотя бы потому что без наушников ничего не слышно, об остальном написала организатору.
Дарья
Ответ организатора:
Добрый вечер. Во первых у нас в описании экскурсии написано мини группы, в которых абсолютным образом не предусмотрены наушники. Милан
V
Viktoria
18 окт 2024
Крайне недовольна покупкой данной экскурсии. Считаю,неоправданным оплаченную сумму. Говорила тихо, невнятно, совершенно не вовлечено в историю! Тупо заученные фразы! Прошу вернуть 50 % от суммы оплаченной экскурсии!!!
Дарья
Ответ организатора:
Виктория добрый вечер! Нам очень важен ваш отзыв. Но начнём с того, что вы ещё в переписке начали просить зайти
O
Oleg
14 окт 2024
остались хорошие впечатления о первом знакомстве с Миланом, была не большая группа, обстановка приятной….
O
Olga
12 окт 2024
Алиса супер
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