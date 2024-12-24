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русскоязычных источниках. Если задавать вопросы, что всегда приятно любому экскурсоводу, она сможет адаптировать рассказ под интересные темы. Елена помимо экскурсии и рассказа о достопримечательностях может рассказать об укладе и современной жизни города, дать советы, куда лучше сходить прогуляться, как распознать хорошее заведение, чтобы вкусно и с удовольствием перекусить или поужинать, где лучше купить сувениры и в каких районах стоит прогуляться, чтобы не разочароваться в городе.



(-) Елена, возможно, только начинает свою деятельность в роли экскурсовода, и в начале чувствовалась некоторая неуверенность в работе с группой. Но потом это прошло. Думаю, с опытом это совсем пройдёт. В любом случае Елена явно знает больше о городе, чем большинство туристов, т. к. живёт в Милане и уже влилась в ряды местных жителей города.



Как заключение: экскурсией я полностью доволен и с удовольствием порекомендую экскурсию своим друзьям и знакомым.