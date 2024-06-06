Захватывающая групповая экскурсия «Главное в Милане за 1 день» позволит вам увидеть исторические сокровища Милана, прогуляться по знаменитым улочкам и площадям. От парка Семпионе до замка Сфорца, от роскошной оперы
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Погружение в историю и архитектуру Милана
- 🎭 Визит в знаменитый театр Ла Скала
- 🛍 Посещение галереи Виктора Эммануила II
- ⛪ Осмотр собора Дуомо изнутри
- 👀 Впечатляющий вид с крыши Дуомо
- 📜 Интересные факты и истории от опытного гида
Что можно увидеть
- Парк Семпионе
- Замок Сфорца
- Площадь Кордузио
- Ратуша
- Площадь Аффари
- Ла Скала
- Галерея Виктора Эммануила II
- Собор Дуомо
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Парк Семпионе и замок Сфорца — краса и гордость средневекового Милана. Обсудим богатую историю и потрясающую архитектуру города.
- Площадь Кордузио. Раньше здесь находился Зал криков, а теперь — первая в Италии кофейня «Старбакс».
- Ратуша. В ней сохранился позорный колодец, к которому привязывали мелких преступников.
- Площадь Аффари со скандальной скульптурой Мауриццио Каттелана.
- Ла Скала — всемирно известный оперный театр. Мы расскажем, как попасть туда на спектакль и не разориться.
- Галерея Виктора Эммануила II — первый крытый торговый пассаж Европы и место силы современных модников.
- Собор Дуомо (с осмотром внутри) — визитная карточка Милана. Вы узнает интересные факты о строительстве собора и его влиянии на итальянскую культуру. Внутри рассмотрите потрясающие витражи, скульптуры и религиозные артефакты.
После экскурсии вы можете самостоятельно подняться на крышу Дуомо: оттуда вам откроется впечатляющий вид на город и окрестности.
Организационные детали
- Важно! Входные билеты в собор Дуомо не включены в стоимость. Их не нужно приобретать заране, вы сделаете это с гидом вместе без очереди. Билет оплачивается отдельно. Для экскурсии достаточно билета за 8€. Если вы хотите побывать после экскурсии на крыше, то выбирайте билет с крышей.
— Билет в собор без крыши — 8€, льготный — 4€
— Билет с подъёмом на крышу по лестнице — 16€, льготный — 8€
— С подъёмом на лифте — 22€, льготный — 11€
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazzale Cadorna
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 3478 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в 2022,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 июня 2024
Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до которых я бы сама не дошла, почти все время в
Л
Людмила
14 мая 2024
Экскурсия организована продумана, место встречи возле станции метро, легко можно найти, гид рассказала об истории замка Сфорца, посещение замка внутри не предусмотрено, осмотрели дворы, увидели парк вокруг замка, арку мира,
М
Марат
1 мая 2024
Экскурсию провела Наталья. Мне все понравилось. Программа была выполнена полностью. Было интересно и по делу.
А
Антон
26 апр 2024
Очень удачная экскурсия по центру города с посещением собора Дуома. Не нужно стоять в общей очереди за билетом и на вход в собор! Гид Наталья очень интересно раскатывает не только про Милан, но и про жизнь в Италии, даёт практические рекомендации туристам! Очень рекомендую данную экскурсию.
M
MADAN
16 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Наталья гид интересно рассказала о истории Милана. Время пролетело незаметно. Мы довольны. Рекомендуем!!! 👍❤️😊
A
Alina
1 мар 2024
Отличная экскурсия 2 в 1. Наша гид Наталья познакомила нас за 3 часа с основными достопримечательностями. Не смотря на дождливую погоду, экскурсия прошла душевно, главное взять зонт и тепло одеться. Вишенкой на торте был поход в сам Дуомо. (билеты сами покупали заранее на сайте). Еще Наталья порекомендовала хорошее кафе в центре.
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